О наступающем времени Адвента и начале нового литургического года

Слово «адвент», adventus, в древнем Риме и Византии означало визит или посещение важного лица, царя, императора. Христиане же видели своего подлинного Господа и Царя исключительно в лице Иисуса Христа, Сына Божия. Ему поклонялись и воздавали почести. Настоящим временем Адвента, т.е. Посещения, для исповедников Христа стало время ожидания Пришествия Сына Божия, Владыки и Господа всего сущего. Под «пришествием» понималось как первое, связанное с Воплощением, начало которому положило событие Рождества, так и второе, в конце времён, которое Церковь продолжает молитвенно ожидать.

Адвент начинается с первой воскресной Вечерни по прошествии субботы XXXIV недели Рядового времени и завершается перед первой Вечерней Рождества Христова на закате дня 24 декабря. Период Адвента может продолжаться от 22 до 27 дней и обязательно включает четыре воскресенья. С первого воскресенья Адвента начинается новый литургический год. Таким образом период Адвента – это первый период церковного литургического года.

Литургические чтения Адвента выводят на сцену великие фигуры Ветхого и Нового Заветов, через жизнь и служение которых Бог подготавливал мир к пришествию Своего Сына или предвосхищал его. Среди них – Дева Мария, Иоанн Креститель, пророк Исаия. Адвент – это время радостного ожидания встречи с Господом, подготовки к ней через покаяние и очищение. Поэтому в это время Церковь призывает своих верных к участию в реколлекциях, а также рекомендует им приступить к Таинству исповеди, чтобы примириться с Богом. Однако Адвент не является в прямом смысле временем покаяния, подобно Великому Посту. Скорее это – время радостного ожидания, в котором доминируют светлые мотивы.

В указаниях церковного Учительства относительно литургического календаря в этой связи сказано следующее: «Характер Адвента – двоякий. Это период подготовки к торжеству Рождества Христова, в течение которого мы вспоминаем первое пришествие Сына Божия к людям. Вместе с тем, это период, в который воспоминание о первом пришествии Христа побуждает души к ожиданию Его второго пришествия в конце времён. Под тем и под другим углом зрения Адвент – это период благочестивого и радостного ожидания».

Цвет литургических облачений на время Адвента – фиолетовый. Это потому, что Адвент – это время ожидания пришествия Господня, для которого характерны моменты сосредоточенности, внимания и глубокой рефлексии относительно состояния собственной души.

Время Адвента складывается из двух отдельных периодов:

1. Первый, который продолжается до 16 декабря, – в нем мы обращаем наши сердца к ожиданию Второго пришествия Иисуса в конце времён.

2. Второй, с 17 по 24 декабря, – это время непосредственной подготовки к торжеству Рождества Христова и размышлений о тайне Боговоплощения.

«Первый адвент» уже совершился: Господь, Эммануил, ожидаемый народом Ветхого Завета, родился, как мы верим, около 2 тысяч лет назад в Вифлееме Иудейском. В это страстное желание Израиля, в тайну ожидания Мессии нас вводит литургия второй части Адвента, непосредственно предваряющей Рождественское время.

В продолжение всего времени Адвента, кроме воскресений и торжества Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (8 декабря), мы служим особые Мессы под названием «Рораты». Они посвящаются Пресвятой Богородице, и служат их рано утром, на рассвете. Название происходит от первых слов вступительного песнопения: Rorate caeli desuper («Излейте росу, небеса»). Во время служения этой Мессы на алтарь ставится еще одна дополнительная, украшенная специальным образом свеча – она символизирует присутствие Марии. Евхаристия начинается или даже полностью совершается при свете одних только свечей. Молящиеся стоят с зажженными свечами в руках, что является знаком бодрствования и ожидания пришествия Иисуса Христа, Господа Адвента.

Также существует традиция в храмах, а иногда даже и в своих домах, каждое воскресенье зажигать очередную свечу. Свечи располагаются на так называемом «адвентовом венке» из еловых веток. В первую неделю горит одна свеча, во вторую – две, в третью – три, в четвертую – четыре. Таким образом, на протяжении всего Адвента мы взираем на Божий Свет, на Иисуса Христа, Который Сам сказал о Себе: «Я свет миру» (Ин 8, 12).

Переживая Адвент, мы имеем возможность продолжать открываться действию Божия Милосердия, приступая к Таинству исповеди и активно включаясь в творение дел милосердия.

Но, несмотря на все призывы к бодрствованию, звучащие в период Адвента из уст Самого Иисуса на Литургии слова, как и из уст Его Викария, Святейшего Отца, может случиться и так, что кто-то из нас в очередной раз решит отложить собственное покаяние. Вероятно, и раньше бывало, что мы, услышав призыв к покаянию, говорили себе: «У меня еще есть время, чтобы изменить жизнь, начать молиться, принимать Святое Причастие, творить добро, помочь ближнему… Завтра я исповедуюсь, завтра начну исправляться, завтра заглажу причиненные мной обиды, завтра извинюсь…». Такой подход свидетельствует о полном непонимании нами Адвента, а также о нашей незрелости или попросту о нашей духовной лени. Господь наш в это время особым образом призывает нас бодрствовать, напоминает нам о нашей ответственности, приглашает к молитве, к конкретным делам… Чтобы нам не пришлось однажды краснеть перед Ним за впустую потраченное время и упущенные возможности делать добро. Адвент – это время радостного ожидания пришествия Господа, но также и время перестройки нашей собственной жизни.

Иисус Христос в период Адвента взывает к нам: Да будут бедра ваши препоясаны и светильники горящи (Лк 12,35).



(Фото Алёны Брук)