16 — 28 июня: подвижные праздники Рядового времени

Праздником Пятидесятницы завершается Пасхальное время литургического года. Наступает продолжение Рядового времени (оно начинается в понедельник после праздника Крещения Господня и прерывается периодами Великого Поста и Пасхи), когда не празднуется особый аспект тайны Христа, но вспоминается сама тайна Христа в своей полноте. Однако три праздника Рядового времени привязаны к Пасхальному циклу, а потому носят подвижный характер. Первый из них — торжество Пресвятой Троицы в первое воскресенье после Пятидесятницы, а затем следуют еще два крупнейших торжества — Пресвятых Тела и Крови Господних и Пресвятого Сердца Иисуса.

Торжество Пресвятой Троицы (первое воскресенье после Пятидесятницы). В этом году — 16 июня

Как общецерковный праздник торжество Пресвятой Троицы было введено Папой Иоанном XXII в 1334 г. Однако уже Требник Папы Геласия (ум. в 496 г.) предусматривал в воскресенье октавы Пятидесятницы специальную префацию (молитву введения в Евхаристический канон), посвященную Святой Троице. Эта префация имеет очень глубокое богословское содержание и, как полагают, была написана святым Папой Львом Великим.

На Востоке молитвы дня Пятидесятницы имеют тринитарное содержание, что было связано с последствиями догматических споров. Поэтому на Востоке наименование «праздник Троицы» утвердилось как раз за днем Пятидесятницы. В Латинском же обряде данное торжество традиционно отмечают в первое воскресенье после Пятидесятницы.

II Ватиканский Собор значительно обогатил трапезу слова этого дня. В чтениях тайна Святой Троицы явлена как реальность любви и мира и как непрестанно действующий Субъект. Вместе с тем, подчеркнута роль отдельных Лиц Троицы в этих деяниях. Видение Троицы является «икономическим» (греческое слово икономия в Посланиях Павла и у Святых Отцов использовалось в значении: «домостроительство Истории Спасения»), развертывается в перспективе Истории Спасения. Отец из любви к людям посылает на землю Своего Сына, Который, исполнив миссию Искупления, изливает в мир Духа Святого, дабы Он начертал в сердцах верующих образ Христа. Дух Святой делает это настолько совершенным образом, что Отец видит в нас Своего Сына. Тексты ныне используемых в Троицын день литургических молитв взяты из Тридентского Миссала, а префация – из Требника Папы Геласия.

Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа (четверг после воскресенья Святой Троицы, обычно переносится на ближайшее воскресенье). В этом году — 23 июня

До 1970 г. этот праздник носил наименование «праздника Божия Тела». Первый раз его отмечали в 1247 г. в Льеже (Бельгия) по распоряжению местного епископа Роберта. Его возникновение связано со средневековым евхаристическим благочестием, причем особое значение имели следующие факторы:

1. Характерное для того времени желание «созерцать хостию», которое в условиях строгой покаянной дисциплины для многих грешников было единственной возможностью приобщиться к Евхаристии.

2. Желание подчеркнуть реальное присутствие Христа в Евхаристии с целью антиеретической полемики.

3. Желание удостоить особым почитанием величие Божьего присутствия в Евхаристии, что не вязалось с постным характером службы Великого четверга (когда служится Месса в воспоминание Тайной Вечери).

4. Видение монахини Юлиании, в котором Иисус потребовал установить специальное празднество в честь Евхаристии.

Папа Урбан IV (1261 – 1264 гг.) распространил празднование на всю Церковь и назначил для него определенное время – четверг второй недели по Пятидесятнице.

В конце XIII столетия в Германии появился обычай устраивать процессию со Святыми Дарами, который впоследствии распространился и на другие страны. В Римской своей форме процессия включала шествие с Дарами, сопровождаемое песнопениями и завершаемое благословением.

В Германии существовал другой тип процессии, связанный с молитвой об урожае и защите посевов от вредителей. Он предусматривал четыре остановки (что соответствовало четырем сторонам света) с чтением Евангелия на каждой из них.

Современная форма процессии в день Божия Тела представляет собой синтез вышеуказанных форм: предусмотрены четыре остановки у четырех специально сооруженных в этот день алтарей с чтением Евангелия и благословением Дарами.

В дальнейшем для процессии стала свойственна также драматизация, театральные сценки и т.п. В Германии и Голландии в связи с этим праздником возник обычай выставления Святых Даров. Месса обычно совершалась после процессии при выставленных Дарах. Однако данная практика была запрещена ныне действующей инструкцией о культе Евхаристии, а процессия теперь проводится после Мессы.

В связи с тем, что четверг является рабочим днем, во многих странах мира праздник Божия Тела переносится на ближайшее воскресенье. Это имеет место и у нас в России: мы празднуем его в первое воскресенье после Троицына дня.

Торжество Пресвятого Сердца Иисуса (в пятницу на восьмой день после праздника Тела и Крови Христовых). В этом году — 28 июня

С древних времен Церковь почитала жертвенную любовь Христа, выраженную в символах Сердца и Доброго Пастыря. Его средневековой формой был культ Христовых ран и увенчанной тернием главы Христовой. Однако своей кульминации почитание Пресвятого Сердца достигло уже Новое Время под влиянием devotio moderna («нового благочестия», практикуемого в общинах «Братьев совместной жизни» в Нидерландах), деятельности монашеских орденов иезуитов, ораториан и прозрений мистиков.

Французский священник эпохи Людовика XIV (вторая половина XVII века) св. Жан Од, духовный отец монахини Марии Маргариты Алакок, в видениях которой Сам Иисус просил установить праздник в честь Его Сердца, первым получил разрешение отслужить соответствующую Мессу. Было это в 1672 г. В 1856 г. папа Пий IX распространил празднование на всю Церковь. Папа Лев XIII поднял его ранг и рекомендовал посвящение всего мира Сердцу Иисуса. Он также утвердил вотивную Мессу Сердцу Иисуса, которая отныне должна была совершаться по первым пятницам месяца. Папа Пий XII посвятил почитанию Сердца Иисуса специальную энциклику (1956 г.).

Резкие протесты против культа Сердца Иисуса раздавались в лагере янсенистов (оппозиционное движение в Католической Церкви XVII-XVIII веков, в конце концов отделившееся от нее) и среди богословов-рационалистов эпохи Просвещения. Уже в XX столетии попытку дать более глубокое обоснования практике почитания Сердца Иисуса предпринял виднейший немецкий богослов-иезуит Карл Ранер. Он указал на символическое значение «сердца» как пра-Слова, пра-Понятия, на котором основываются Священное Писание и древняя церковная практика, а также как центра личности, средоточия человеческого «я» как такового. Тем самым мы можем говорить о богословско-антропологических основаниях данного культа. Сердце Иисуса – это центр Его воспринятой ипостасью Слова человечности, исполненное милосердной любви Богочеловечество Христово.

Литургические тексты праздника подчеркивают необходимость уподобления сердцу Иисуса и умению узнавать Его в братьях, а префация указывает на пробитое копьем Сердце Иисуса как источник освящающей благодати таинств Крещения и Евхаристии, без которых невозможно Спасение. В современном церковном календаре Сердцу Иисуса, кроме специального праздника, посвящаются каждая первая пятница месяца и весь месяц июнь.