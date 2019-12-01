Время ожидания Христа – Адвент

Что значит «адвент»?

Латинское слово adventus – это перевод греческих терминов эпифанейя и парусия. На языке Римской администрации этот термин означал официальный визит государственного сановного лица после назначения на пост. Как религиозное понятие (на языке греческой культуры), он же означал ежегодное посещение божеством посвященного ему храма либо мест предыдущих его явлений. Это посещение связывалось с «освящающей деятельностью» божества и его пребыванием среди своих исповедников. Годовщина такого посещения отмечалась торжественным образом.

В христианстве термин «адвент» стал классическим выражением, означающим пришествие Христово, – как первое (Воплощение), так и второе (во славе). При этом понятия adventus и natale («рождение») часто использовались как синонимы.

Ныне Адвент, как время, предшествующее празднованию Рождества, охватывает 4 недели (точнее – период, включающий четыре воскресенья) и заканчивается Первой Вечерней Рождества 24 декабря.

Свидетельства о существовании подготовки к Рождеству присутствуют в галликанской, испанской и южно-итальянской традициях второй половины IV века. Первоначально речь шла о посте перед Рождеством. Синод в Сарагосе (389 г.) обязывает верующих посещать храм с 17 декабря до праздника Богоявления.

Время начала Рождественского поста отсчитывалось по-разному. В тех или иных местах и в те или иные периоды это было 1 декабря, 11 ноября (дабы иметь 40-дневный пост по аналогии с Великим Постом), 30 октября либо даже 24 и 14 сентября (в монастырях).

Адвент в Галлии (территория современной Франции) первоначально был временем приготовления к Богоявлению, а поскольку он формировался под влиянием миссионеров из Ирландии и Шотландии, для которых были свойственны эсхатологические настроения, он в скором времени принял форму напряженного ожидания Второго пришествия Господа в духе глубокого покаяния.

В Риме, однако, еще во времена Папы Льва Великого (середина V века) период подготовки к Рождеству не был известен; он начал формироваться, очевидно, лишь в первой половине VI века. Продолжительность Адвента вначале составляла 6 недель, а со времени Папы Григория Великого (конец VI века) была сокращена до 4 недель. Литургические тексты в Риме первоначально не содержали никаких упоминаний о Втором пришествии Иисуса Христа. Лишь начиная с XII века, под влиянием галликанской традиции, Адвент обрел эсхатологический характер, а также стал временем строгого поста. С этим связано использование литургических одежд фиолетового цвета, опущение гимна Gloria («Слава в вышних Богу») и т.п.

Нынешние предписания Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств выдвигают на первый план подготовку к Рождеству, а затем (имея исходной точкой воспоминания о Первом Христовом пришествии) – надежды эсхатологического исполнения. Подчеркивается характер Адвента как благочестивого и радостного ожидания. В литургии Адвента порядок обратный: для первых двух недель характерен мотив Второго пришествия, а период 17-24 декабря ориентирует верующих на приближающееся празднование Рождества.

Литургия Адвента весьма содержательна. Ее основной темой является собирание всего и вся во Христе. С этим собиранием связан суд, а, следовательно, и необходимость бодрствовать. В чтениях раскрывается тема Истории Спасения, а конкретнее – тема приглашения всего человечества в дом Отца. Образом реконструкции всего во Христе является пиршество и связанная с ним радость. Обетования Божии, реализованные во Христе, позволяют уже теперь вкушать от обещанных благ, что, в свою очередь, предполагает бдительность и отречение от дел тьмы, поскольку «приблизился день» (Рим 13,11-14).

Для периода Адвента характерны особые Богородичные Мессы. Их обычно служат два раза в неделю ранним утром при потушенном свете и зажжённых свечах. Они называются «Рораты» (по первому слову входного песнопения «Кропите небеса свыше…» на латинском языке). «Рораты» иллюстрируют наше ожидание пришествия Спасителя в молитвенном общении с Марией.



Обычаи Адвента

Адвентовый венок

Обязательным атрибутом этого времени является «Адвентовский венок» из еловых веток, в который вплетены свечи. Его мы видим в храме, но его можно устроить и у себя дома. Однако же этот церковный обычай является относительно молодым

«Изобретён» он был в Германии Иоганном Генрихом Вихерном (1808 – 1881), взявшим на воспитание нескольких детей из семей бедняков. Малыши постоянно спрашивали воспитателя, когда же наступит Рождество. Чтобы дети могли отсчитывать дни до праздника, в 1839 году Вихерн смастерил из старого деревянного колеса венок, украшенный девятнадцатью малыми красными и четырьмя большими белыми свечами. Каждое утро в этом венке зажигалось по одной маленькой свечке, к которым по воскресеньям добавлялась большая свеча. Количество зажжённых свечей на большом венке под потолком вело счёт дням, оставшимся до Рождества. В дальнейшем от прежнего числа свечей, достигавшего 28, осталось лишь 4, по одной на каждое воскресенье Адвента.

Календарь Адвента

Известный многим детям«календарь Адвента» появился на свет совсем недавно, в конце XIX века. Его придумала немка фрау Ланг для своего сына, чтобы сделать ожидание Рождества более «интересным». Наиболее привычной для нас формой календаря Адвента является коробочка с открывающимися окошечками, по числу дней Адвента, содержащему сделанные из шоколада фигурки. Самую большую радость доставляют календари, сделанные своими руками, а шоколадки в окошках лучше заменить либо стихами из Священного Писания, либо картинками, либо списком добрых дел, которые стоило бы в этот день совершить.

В разных странах «календарь Адвента» может принимать ту или иную своеобразную форму. Например, горячие жители скандинавских стран с присущим им чувством юмора делают «календарь Адвента» в виде поросёнка, без которого рождественский стол просто немыслим. В большую картофелину втыкают спички по числу дней Адвента, делают ножки из палочек, маленький хвостик из закрученной стружки и мордочку из картона с розовым пятачком. И все от мала до велика знают, что, по мере исчезновения спичек из картофельного Хрюши, стремительно набирает вес и вкусовые качества его живой собрат в хлеву.

Рождественская лестница

Есть и еще одна традиция, связанная с периодом Адвента, о которой хотелось бы рассказать. Это – лестница. Но необычная. Чаще всего её устраивают в классах воскресных школ. В идеале это несколько ступенек, соответствующих дням Адвента. У самой верхней ступеньки размещается Вифлеемская звезда, а у самой нижней – пустые ясли с сеном. На ступеньках помещается фигурка Младенца Иисуса, которая день ото дня, по мере приближения Рождества, опускается на ступеньку ниже, чтобы к вечеру 24 декабря оказаться в яслях. Подобно «календарю Адвента» эта своеобразная лестница помогает малышам наглядно ощутить приближение радостного праздника.