«Связь с верой апостолов». Проповедь Апостольского Нунция архиепископа Джованни Д’Аниелло в торжество Святых Апостолов Петра и Павла

Высокие представители светской и религиозной власти!

Дорогие друзья и коллеги по Дипломатическому Корпусу!

Дорогие священники и монашествующие!

Дорогие верующие!

Прежде всего хотел бы выразить искреннюю благодарность Его Высокопреосвященству Монсиньору Пецци за приглашение предстоять на этой Мессе, во время которой мы желаем особым образом молиться о Его Святейшестве Папе Льве XIV, по случаю литургического праздника Святых Апостолов Петра и Павла.

Хочу распространить свои приветствия также на всех здесь присутствующих, благодаря вас за любезное участие как знак уважения к Католической Церкви и Апостольской Нунциатуре.

В день празднования Торжества Апостолов Петра и Павла, — которые суть колонны Церкви и которым наш Господь Иисус Христос вверил особую миссию вести и провозглашать со рвением Евангелие, — мы имеем возможность вспомнить того, кто есть видимое основание странствующей на земле Церкви: на самом деле, сегодня мы с радостью отмечаем «День Папы».

Сегодняшняя литургия являет две «колонны Церкви» и даёт возможность утвердиться в осознании того, что они представляют две фундаментальные характеристики Церкви, относящиеся к её природе: её единство и вселенский характер.

Евангельский отрывок в канун сегодняшнего праздника, хотя и делает нас свидетелями сокровенного, напряженного и решительного диалога между воскресшим Иисусом и Петром на берегах Тивериадского озера, дает нам понять, что Господь обращается не только к Петру, но и к каждому из нас.

Не называя его более Петром-Камнем, но Симоном, сыном Иониным, и, вероятно, думая о том, что немногие дни назад он трижды от Него отрёкся, — кажется, что Господь желает перенести Петра к точке отсчёта, чтобы исцелить произошедшее во время Страстей. И на самом деле, трижды спрашивая, любит ли он Господа, Иисус подаёт Петру возможность три раза подтвердить свою любовь, отвечая уже исцелённым сердцем.

Один автор отмечает, что на первый вопрос Иисуса, «Любишь ли ты Меня?», Пётр как бы отвечает: «Я желаю Тебе добра», как будто, униженный собственной слабостью, он не смеет обещать более того, что, чувствует, что может дать. И Иисус принимает эту смиренную любовь, несовершенную, но подлинную, и в третий раз спрашивает: «Ты желаешь Мне добра?». И Пётр, с горечью, искренне отвечает: «Господи, Ты знаешь всё; Ты знаешь, что я желаю Тебе добра».

Ставя Себя на уровень Петра, Господь даёт понять, что ищет любви не совершенной, но искренней; желает видеть сердца, готовые любить Его, несмотря на человеческую слабость. И исходя из такого рода любви, Иисус вверяет Петру его миссию: «Иди и паси овец моих». Только когда Пётр осознаёт своё падение, он может вести стадо – не в гордыне, но с милосердием, зная, что любое служение рождается из любви ко Христу, а не из личных достоинств.

Павел, «Апостол язычников», не знал Иисуса во время Его земной жизни; однако, его встреча со Христом Воскресшим на пути в Дамаск совершенно переменила его существование – так, что он смог утверждать: «Для меня жизнь — Христос» (Фил. 1, 21).

После встречи на пути в Дамаск Павел отказался от всего — от надёжности, почестей, вплоть до своей репутации — чтобы следовать за Христом и провозглашать Евангелие вплоть до краёв земли известного тогда мира. Он сделал это не по долгу, но по любви, потому что Христос «завоевал» его. Павел не просто «поверил» в Иисуса, но позволил Ему себя всего переделать. И в этом состоит обращение, которого Господь требует также от нас: не просто умом принять веру, но сделать свою жизнь обитаемой, одушевлённой, определяемой Христом.

Дорогие друзья, сегодня в Торжество Святых Апостолов Петра и Павла мы собрались, чтобы особым образом молиться о Папе, преемнике Петра. Он как Епископ Рима — первый хранитель свидетельства веры, исповеданной Петром. Именно Петру во время их первой встречи Иисус обещал сделать его ловцом человеков; именно ему, по вере, которую он исповедал, Господь дал имя «Камня», на котором должна быть воздвигнута Церковь; именно его во время Тайной Вечери Иисус попросил утверждать вере своих братьев и, наконец, как мы слышали сегодня, Иисус Воскресший вверил ему миссию пасти Его овец.

8 мая этого года, возобновляя своё «да» Господу, Который позвал его пасти Своих овец, Папа Лев XIV сразу же вселил в нас уверенность, что исполнит возложенную на него миссию, крепкий в своей глубокой вере во Христа и любовью к Евангелию.

Как видимый знак единства Церкви личность Святого Отца для всего католического мира есть связь, соединяющая нас с верой Апостолов. Он гарант того, что не только будет вести нас с любовью отца по вере, но и в том, что исполнит служение с любовью, и в том, что прочность веры пребывает на том же камне, на котором она была основана.

Приветствуя нас, как Христос приветствовал учеников после Воскресения — «Мир вам!» — Папа Лев таким образом заверил, что его миссия будет характеризоваться призывом к миру и приверженностью миру. Миром, как он сам сказал, который рождается из встречи, из взгляда из глаз в глаза, из диалога и из уважения. Миром, который, чтобы быть конструктивным и консолидирующим, должен прежде всего быть укоренён в каждом сердце и основан на любви к Богу и к ближнему.

Обращаясь к Дипломатическому Корпусу, аккредитованному при Святом Престоле, Папа Лев сказал: «В христианской перспективе — как и в опыте других религий – мир – это прежде всего дар, первый дар Христа: «Мир Мой даю вам» (Ин 14, 27). Но это — дар активный, вовлекающий, который интересует и обязывает каждого из нас, независимо от культурного происхождения и религиозной принадлежности, и требует прежде всего работы над самими собой. Мир строится в сердце и исходит из сердца, корчуя гордость и месть и умеряя язык…» (Выступление перед Дипломатическим Корпусом, 16.05.2025).

Воздадим же хвалу Богу за то, что дал нам Папу Льва XIV — за то, кто он есть, что представляет и что сделает. Поблагодарим Папу за свидетельство и служение в начале его понтификата, заверяя его в своих молитвах, единстве и сотрудничестве в служении, вверенном ему Господом.

Уверен, что Папа Лев желает, чтобы наша дань уважения преобразилось в такую же деятельность, как у него, — характеризующуюся любовью и служением любви. И мы хотим заверить его, что мы — с его помощью и без колебаний — готовы к служению Господу в передаче истины веры и в построении мира, достойного детей Божьих, в котором правили бы любовь, мир и справедливость.

Этот наш праздник есть также приглашение подражать его приверженности — двигаться вперёд, чтобы Католическая Церковь была ещё более святой, чтобы общество было всё более справедливым и уважительным к нуждам человечества.

Помолимся же, чтобы Папа Лев XIV был всегда видимым знаком Божиего присутствия среди нас и утешения, исходящего от Бога. И сегодня, празднуя память Святых Апостолов Петра и Павла, помолимся также всей душой Марии, Матери Доброго Совета, которую Папа особо почитает, испрашивая Её материнского заступничества в его миссии.

Завершаю, оставляя к вашему размышлению слова, сказанные Папой Львом в первые дни понтификата: «Моё служение начинается в середине Юбилейного Года, особым образом посвящённого надежде. Это время обращения и обновления и прежде всего возможность оставить споры позади и начать новый путь, будучи одушевлёнными надеждой смочь строить, — работая вместе, каждый по своим особенностям и своей ответственности,- такой мир, в котором каждый смог бы реализовать свою человечность в истине, справедливости и мире». (Выступление перед Дипломатическим Корпусом, 16.05.2025).

Благодарю за внимание.

Источник: сайт Конференции католических епископов России

Фото Ольги Хруль