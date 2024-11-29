Музыка и вера: что слушать во время Адвента?

Для австрийского теолога и музыканта Яна-Хайнера Тюка музыка — это способ выражения «невыразимого», «тайны священного». По его словам, музыка всегда играла центральную роль в религиозном опыте людей.

По словам богослова, который сам является заядлым пианистом, у музыки есть язык, который не нуждается в переводчике: любой, у кого есть уши, может понять и почувствовать его. Музыка, по его словам, создает сообщество и открывает пространство для трансцендентности – послание, которое особенно важно во время Адвента и Рождества.

Профессор догматики и истории догматики факультета католической теологии Венского университета напомнил, что музыка — часть человека от рождения: люди дышат и поют еще до того, как начинают говорить. Музыка выходит за рамки слов, образов и речи, рассказывая о том, чего язык не может выразить.

«Духовная музыка отличается от другой музыки связью с библейскими или литургическими текстами», — подчеркнул богослов. Тюк привел слова известного дирижера и музыканта о. Филиппа Арнонкура. По его словам, музыка может быть «знаком», который «передаёт осязаемое без слов и делает невыразимое слышимым».

Профессор Тюк также напомнил, что церковные хоры являются незаменимым обогащением духовной жизни, «у них великая традиция: они объединяют разных людей, а некоторых приближают к литургическому торжеству, и главное — к Священному Присутствию».

В период Адвента и Рождества католический музыкант советует слушать «чудесное многослойное произведение» — «Рождественскую ораторию» Иоганна Себастьяна Баха. Также стоит послушать «Вифлеемскую звезду» Джозефа Габриэля Райнбергера и органный цикл Оливье Мессиана «La Nativité du Seigneur» («Рождество Господне») . По словам богослова, эти произведения «уникальным образом раскрывают тайну воплощения Христа».



По материалам Vatican News