О Юбилее Святейшего Сердца Иисуса в Юбилейный Год Надежды: послесловие к празднованию (с. Татьяна Авдокушина MSC)

Нынче Католическая Церковь проживает очередной Юбилейный год – 2025-й от Рождества Христова, который проходит под девизом «Паломники надежды». На это время выпало немало других памятных дат, одна из которых посвящена 350-летию явлений Святейшего Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок. В честь такой годовщины решено было специально организовать Юбилей Святейшего Сердца Иисуса.

О значении для верующих совпадения этих двух больших ярких событий мы попросили рассказать сестру Татьяну Авдокушину, Миссионерку Святейшего Сердца Иисуса.

Беседа первая – «ЮБИЛЕЙ И ОБРАЗ»



— Сестра Татьяна, расскажите подробности Юбилея Святейшего Сердца: как он отмечается и какие мероприятия связаны с его проведением?

— Юбилей Святейшего Сердца Иисуса или 350-я годовщина явлений Святейшего Сердца святой Маргарите Марии Алакок стартовал 27 декабря 2023 года. Именно с этой датой было связано самое первое явление 1673 года – на праздник святого Иоанна Апостола и евангелиста в монастырской часовне сестер Посещения в городе Паре-ле-Моньяле, во Франции.

К слову, те явления продолжались все последующие 17 лет, до самой смерти Маргариты Марии Алакок в 1690 году.

А сегодняшние празднования, посвященные 350-й годовщине тех явлений, как и планировалось, были завершены 27 июня 2025 года – непосредственно в торжество Святейшего Сердца Иисуса.

Поэтому храм Святейшего Сердца в Паре-ле-Моньяле был выбран центром этого юбилея, а общине «Эммануэль», которая обеспечивает духовное попечение в этом храме-санктуарии, было поручено организовать программу торжеств и мероприятий.

«Воздать любовью за любовь» – таков девиз юбилейных торжеств в Паре-ле-Моньяле.

Вид города. Паре-ле-Моньяль, Франция



Одним из значимых мероприятий стал конгресс в Риме о духовном возмещении. «Возместить невозместимое» – эта тема затрагивает не только вопрос злоупотреблений в Церкви, но возвращение и переосмысление сегодня темы духовного возмещения.

Конгресс состоялся с 1 по 5 мая 2024 года при содействии организационного комитета санктуария в Доме для конгрессов и духовных упражнений священников конгрегации «Священники Святейшего Сердца», основанной Леоном Дехоном.

Конгресс «Возместить невозместимое», 1-5 мая 2024г, Рим, Италия



Всемирная сеть молитвы Папы, которая включает в себя «Апостольство молитвы», организацию, распространяющую почитание Святейшего Сердца Иисуса, организовала подготовительные материалы на эту тему. К сожалению, много информации до нас в России просто не доходит по причине нехватки людей, которые бы могли заниматься переводами и уделять достаточно времени и сил распространению этого почитания.



А всё же как на уровне нашей поместной Церкви в России прошел Юбилей Святейшего Сердца?

Юбилей Святейшего Сердца, как фиксированная дата, закончился 27 июня 2025 года – в день литургического торжества Святейшего Сердца. Но само духовное почитание не привязано к датам, поэтому многие материалы вполне могут стать доступными верующим в России, в том числе благодаря вашему изданию. К сожалению, мы практически упустили начало празднований, но в мае 2024 года в Преображенской епархии в Новосибирске понемногу начали «наверстывать».

Я была приглашена в Рим на тот самый конгресс, о котором упомянула ранее. Этот конгресс собрал около 200 участников из разных стран. Одним из важных моментов этого мероприятия стала аудиенция со Святейшим Отцом Франциском. Папа принял нас в Климентинском зале Апостольского дворца.

Частная аудиенция для участников конгресса «Возместить невозместимое» с Папой Франциском. Ватикан, 4 мая 2024 г. (© Vatican Media)



После слов приветственного обращения каждый участник конгресса имел возможность лично поговорить с Папой (конечно же очень-очень кратко).

И вот тогда, во время аудиенции 4 мая 2024 года, в те несколько минут, которые были предоставлены для разговора с Папой Франциском, я призналась ему, что очень мало делаю для распространения духовности и почитания Святейшего Сердца Иисуса в России и что у нас в кафедральном соборе ещё нет образа или статуи Сердца Иисуса.

Частная аудиенция для участников конгресса «Возместить невозместимое» с Папой Франциском. Ватикан, 4 мая 2024 г. (© Vatican Media)



Папа выслушал, с понимаем и одобрением кивнул, и сказал: «так сделайте». Можно сказать, что с того дня и у нас началось движение.

Вернувшись, я рассказала епископу Иосифу Верту об идее написать образ Святейшего Сердца для Кафедрального собора Преображения Господня и получила его согласие, а также разрешение настоятеля прихода о. Кшиштофа Корольчука SJ.

Одновременно я заручилась поддержкой о. Янеза Севера SJ в том, что руководитель творческих проектов Культурного центра «Иниго» Лина Владимировна Городецкая сможет мне помочь в поисках художника и в вопросах, связанных с организацией творческого процесса – ранее они уже занимались написанием образа святого Игнатия Лойолы для кафедрального собора в Новосибирске.

Всё, что случилось после — это плод усилий, молитвы и заинтересованности многих людей, которые приняли участие в подготовке Юбилея Святейшего Сердца Иисуса в России как раз во время Юбилея-2025 «Паломники надежды». Именно надежда придавала смысл всем необходимым этапам: ожиданию разрешений, поиску художника, поиску финансирования. Просто повесить картину в храме, было не «по-юбилейному», поэтому после разговора с Владыкой Иосифом и уже ожидавшим свою архиерейскую хиротонию Штефаном Липке, назначенным вспомогательным епископом, было решено провести небольшую конференцию в Новосибирске. Таким образом были назначены даты и сроки, к которым образ должен был быть написан, а мероприятие организовано. Вернее, всё это двигалось параллельно во времени – вплоть до 31 мая и 1 июня 2025 года, выбранными как дни посвященной Святейшему Сердцу Иисуса конференции.



Вернемся ещё раз к теме римского конгресса «Возместить невозместимое». Может ли обращение к практике почитания Святейшего Сердца Иисуса помочь не только в вопросе, касающемся злоупотреблений и насилия, но и в вопросе прощения и примирения?

Среди участников конгресса были верующие люди, которые претерпели не только несправедливость в Церкви, но и были подвержены насилию, как психологическому, так и физическому, и даже сексуальному (и не только со стороны служителей). Вопрос, который ставился в момент свидетельств, это не вопрос обвинения в адрес Церкви, это вопрос о том, как повели себя церковные власти того или иного места, каково было их отношение к претерпевшим. Свидетельствовавшие не хотели, чтобы к ним было применимо слово «жертва», предпочитали выражение «свидетели прощения и милосердия». Как можно применить духовное возмещение в этом вопросе? Как можно возместить, восстановить попираемое достоинство человека? Что-то смятое и поврежденное уже не разгладить и не восстановить до прежнего состояния полностью. Но есть путь восстановления. Эти свидетели рассказали, что даже если в какой-то момент, в какой-то период их жизни доверие к церковным структурам подверглось большому испытанию, они не отошли от веры во Христа. То, что было нарушено, будет и дальше нарушено, но образ сынов и дочерей Божиих никто не может разрушить, и именно это помогает жить в самых сложных ситуациях. В тех случаях, когда в Церкви эти люди были приняты и их не оттолкнули недоверием, закрытостью, отговорками, там прощение и примирение стало плодом духовного сопровождения и справедливости.



То есть прощение сопровождает тему духовного возмещения?

Прощение — неотъемлемая часть наших отношений, как с ближними, так и с Богом. Всем нам есть кого прощать, и каждому из нас нужно прощение. В нашей жизни много ситуаций, когда чье-то слово или поступок может ранить и причинять боль, особенно, когда было доверие в отношениях.

Духовное возмещение – это ежедневный ответ в наших жизненных условиях на Любовь Бога по отношению к нам. Сердце Иисуса, пылающее любовью – весь секрет любви и прощения там. Прощение – это не магическая формула, не магический обряд. Поэтому недостаточно просто зажечь свечу у образа, делегировать отношения. Это понимание, что Бог любит меня и любит всех нас настолько, что ради нас принёс в жертву Своего Сына. И если мы не можем простить, нет у нас таких сил – то там, в Его Сердце, мы найдем всё необходимое: понимание, утешение – всё там, всё доступно для каждого в молитве, в созерцании. Мы не можем прощать и быть прощенными без благодати, без веры, а это дар свыше. Если мы можем предотвратить грех, то надо это обязательно постараться сделать. Если есть последствия греха – нужно молиться об исцелении. Молитва духовного возмещения — это духовность милосердия. Церковь дает нам в помощь Таинства, поэтому в Церкви прощение и примирение обретают свою силу. И сегодня тема духовного возмещения как никогда актуальна для нас.



Представляется, что связующим звеном между двумя юбилеями стала Ваша идея написания нового образа Святейшего Сердца Иисуса для кафедрального собора в Новосибирске.

Действительно, этот образ Святейшего Сердца воплотил в себе много ожиданий и надежд.

И всё, что мы переживаем в это время – это благодать Юбилея. Мы же приложили немного усилий, чтобы что-то сделать в ответ. Ещё раз вернусь к конгрессу в Риме. В нем принимали участие монахини-визитандинки из ордена Посещения, того самого, к которому принадлежала святая Маргарита Мария. Эти сестры живут в затворе, в клаузуре, но группе монахинь было дано разрешение на путешествие и участие в конгрессе. То были сестры из монастырей Италии и Франции. Одна из них, настоятельница монастыря в Анcи – родом из Аргентины и давняя знакомая Папы Франциска со времен его служения в Буэнос-Айресе. Во время аудиенции, после общения с участниками, Папа Римский прежде чем попрощаться с нами, ещё раз попросил, чтобы его подвезли к той сестре-монахине. Коротко поговорив с ней, Папа Франциск (уже вне протокола) сказал громко: «я готовлю энциклику про Сердце Иисуса», сорвав аплодисменты и оставив нас в надежде на новый документ, который увидел свет в октябре 2024 года. Теперь мы его знаем как «Dilexit nos». Эта энциклика тоже заняла свое место в подготовке Юбилея Святейшего Сердца Иисуса.

В июне 2024 года мы с Линой Владимировной Городецкой определились с художником – выбор пал на Евгению Шадрину-Шестакову, новосибирского художника-монументалиста, которая поразила нас своим умением передавать свет на холсте, чрезвычайной открытостью и легкостью. Вместе осмотрели место в храме: это первая ниша, встречающая входящих в кафедральный собор и находящаяся ровно напротив копии картины Рембрандта «Возвращение блудного сына» (которая, в свою очередь, находится около исповедальни). Задача перед Евгенией была поставлена не из легких: ниша высокая и узкая, в храме уже есть полотна руки другого художника. В главной части храма торжествует копия картины Рафаэля «Преображение».

Сегодня можно сказать, что Евгения Шадрина-Шестакова со своей задачей справилась превосходно. За это время ей пришлось прикоснуться к истории, духовности и иконографии Святейшего Сердца Иисуса. Во время подготовки было принято решено поехать в Италию, чтобы на месте посмотреть существующие образы Сердца Иисуса, познакомиться со скульптурными решениями и понять какой образ нужен для нашего новосибирского католического кафедрального собора Преображения Господня.

Важно отметить, что мы решили не создавать копию уже имеющихся работ, а обогатившись опытом, написать что-то новое, но согласно традиции и канонам храмового искусства Католической Церкви.

Община сестер конгрегации Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса, к которой я принадлежу, приняла решение финансировать написание образа на холсте в память об этом памятном Юбилее Святейшего Сердца. Также было принято решение изобразить Христа с пламенеющим сердцем и две женские фигуры – святую Маргариту Марию Алакок и святую Франциску Ксаверио Кабрини, основательницу нашей общины.

Если святая Маргарита Мария отображает созерцание и молитвенную составляющую духовности Святейшего Сердца, то святая Франциска Кабрини – её активную апостольскую сторону. Это заметно в положении тела святых: одна преклонила колени, а вторая указывает на Христа, она с саквояжем у ног и готова отправиться на миссию куда угодно, чтобы нести Любовь Христову в мир.

Были сделаны предварительные эскизы, обдуманы детали, связанные с размерами и расположением будущей картины, и запланирована поездка в Рим. В Риме мы не могли не попросить возможности попасть на аудиенцию с Папой Франциском. И к нашему удивлению, за несколько дней нам согласовали то событие, которое впоследствии стало знаковым.

На аудиенцию 4 декабря 2024 года мы с Евгенией пришли с копией энциклики и с тюбиками масляной краски для написания картины. Святейшего Отца попросили о благословении Евгении Шадриной-Шестаковой на написание образа, а ещё попросили благословить копию энциклики и краски. Слова «Россия-Новосибирск-кафедральный собор-Сердце Иисуса» в переполненном календаре Папы Франциска и в его памяти нашли отклик. Он спросил у Евгении, правда ли что именно она будет рисовать Святейшее Сердце Иисуса, похвалил это начинание и благословил: нас, копию энциклики и краски. Прошло ровно 7 месяцев после той аудиенции 4 мая 2024 года, во время которой Папа Франциск задал направление и было принято решение о написании образа.

Общая аудиенция с Папой Франциском 4 декабря 2024г, Ватикан, площадь Святого Петра

(© Vatican Media)



На картине также упомянуты имена некоторых других святых – с чем связан их выбор?

Это энциклика дала нам ещё одну подсказку: имена святых на ленте. Энциклика – не энциклопедия, она не могла вместить имена всех, кто сделал вклад в развитие духовности Святейшего Сердца Иисуса, поэтому мы добавили на ленту в нижней части картины некоторые имена, которые посчитали нужными. Познакомившись с житием этих святых, можно понять почему их вклад ценен. За этими именами история, жизни, проведённые в молитве, жизни, посвященные Богу. Первое имя на этой памятной ленте – святой Лиутгарды, которую в первую очередь связывают с почитанием Сердца Иисуса. Потом следуют святые Мехтильда Магдебургская и Гертруда Великая, затем – святая Екатерина Сиенская.

Если читатель заинтересуется, то сможет найти информацию о каждом святом: о иезуитах Петре Канизии и Клавдии де Коломбьере (который был исповедником Маргариты Марии Алакок), об Иоанне Эде, Франциске Сальском и Иоанне Боско.

Образ Святейшего Сердца Иисуса со святой Франциской Ксаверио Кабрини и святой Маргаритой Марией Алакок (фрагмент ленты). Художник Евгения Шадрина-Шестакова



А вот последнее имя на ленте — Магдалины Софии Бара, основательницы конгрегации Сестер Святейшего Сердца, которых в России знали как «сакре кёр». К их числу принадлежат сестры, которые с 1991 года несли своё служение в Москве. С одной из них мне довелось неоднократно встречаться на разных церковных мероприятиях — это сестра Мария Стецка RSCJ. Она и другие сестры этой общины внесли неоценимый вклад в восстановление структур Католической Церкви нашей стране. Несколько лет назад они уехали из России, но имя их основательницы и добрая память остались на холсте в новосибирском храме и в наших сердцах.

В энциклике «Dilexit nos» есть ещё много примеров из жизни святых (она, кстати, уже переведена на русский язык и опубликована на сайте Архиепархии; надеемся, что в ближайшее время выйдет и её печатный вариант в Издательстве Францисканцев).



А когда было решено написать на полотне имя Папы Франциска?

21 апреля, когда пришла новость о смерти Папы Франциска. Картина была уже практически готова, и мы должны были встретится с Евгенией в её мастерской. Нужно было ещё время, чтобы краска высохла. Обговорили заранее по телефону последние детали, назначили дату покрытия холста лаком, дату для фотографии в мастерской, посетовали, что не будет ещё одной аудиенции с Папой Франциском, чтобы показать репродукцию готовой картины.

На 26 апреля, как раз в день уже запланированной заранее встречи в мастерской, были назначены похороны Папы Франциска. После Святой Мессы в кафедральном соборе я поехала в мастерскую. А Папа Франциск в это время совершал свою последнюю поездку в Санта-Мария-Маджоре, место, которое он выбрал для погребения. В мастерской мы с Евгенией заметили, что на картине оставалась ещё одно место и решили в знак благодарности написать имя Папы Франциска на холсте. Консультирующий нас епископ Штефан улетел на похороны в Рим, а из-за траура и участия в богослужениях сложно было созвониться с кем-то из Ватикана, чтобы понять, как правильно подписывать имя Папы. Обычно Папа Франциск использовал как подпись только Franciscus на латыни. Русская редакция Vatican News и отец Виктор Владимиров подтвердили, что так и надо писать. Так мы и подписали.

Неожиданная получилась связь: не только сама картина объединила два Юбилея, но и Папа Франциск с его наставлением сначала взяться за это дело, а потом напутствием и благословением художнице Евгении Шадриной-Шестаковой…

На этом завершилась наша первая беседа с сестрой Татьяной Авдокушиной MSC. В следующей беседе, которая сейчас готовится для публикации, мы вернемся к теме конференции, состоявшейся в Новосибирске 31 мая и 1 июня 2025 года.

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