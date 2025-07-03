О Юбилее Святейшего Сердца Иисуса в Юбилейный Год Надежды: послесловие к празднованию (с. Татьяна Авдокушина), часть II

Юбилейный 2025-й год в Католической Церкви проходит под девизом «Паломники надежды». На этот период выпало немало и других памятных дат. Одна из них — 350-я годовщина явлений Святейшего Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок.

В предыдущей беседе с Миссионеркой Святейшего Сердца Иисуса сестрой Татьяной Авдокушиной, MSC мы говорили о совпадении и значении этих двух важных событий – Юбилея Надежды и Юбилея Святейшего Сердца – как для католиков всего мира, так и для верующих Поместной Церкви в России.

Темой второй нашей беседы стало почитание Святейшего Сердца Иисуса и практика духовного возмещения в традиции Католической Церкви.

Беседа вторая – «ЭНЦИКЛИКА И КОНФЕРЕНЦИЯ»



— Сестра Татьяна, тема почитания Святейшего Сердца Иисуса для конференции понятна, а вопрос духовного возмещения был чем-то обоснован?

— При подготовке этой конференции, которая должна была состояться в дни освящения храмового образа, имелось несколько установок, которые повлияли на организацию мероприятия: это не должен быть конгресс, поскольку в 2025 году их уже запланировано одному в каждой российской епархии; это будет мероприятие местного уровня – то есть, работаем на месте, но будем открыты для приглашения участников из других, соседних епархий.

Затем было важно понять тему и содержание конференции. Энциклика «Dilexit nos» уже вышла в печать, поэтому я прочитала её на итальянском языке и знала содержание.

Мы живем в нашей российской действительности, и пункты энциклики про исцеление раненых сердец и про духовное возмещение отозвались в моем сердце. А как перевести слово «riparazione»? Как католики в России переживают это в своей духовной жизни? Какие духовные практики существуют?

Вот эти ответы я искала, и в своих поисках обращалась к разным людям: от директора Всемирной молитвенной сети Папы – до мирян, живущих традицией Католической Церкви в России.

Репарации, возмещение – всё это было как-то далеко от терминологии, связанной с духовной жизнью, и уводило от сути. Прекрасную возможность я увидела в том, чтобы собраться вместе на конференции и начать об этом говорить и размышлять, и, возможно, ещё продолжить далее со временем.

Иногда кажется, что мы мало говорим о духовном, больше заняты социальными вопросами, вопросами выживаемости в современном мире и сложившейся ситуации, поэтому так важно встретиться группе людей, движимых одним интересом, поэтому в приглашении, которое разослали по епархиям и некоторым чатам так и написали: «приглашаем всех, интересующихся духовностью Святейшего Сердца Иисуса или желающих с ней познакомиться». Ориентировались на группу примерно в 40 человек, чтобы с чего-то начать, чтобы планировать и рассчитывать логистику, расходы.



Как была организована запись на конференцию, сколько человек в итоге приняло участие?

Сейчас уже можем сказать, что количество принявших участие превысило наши ожидания на 100 человек. Это стало приятной неожиданностью. Начало организационного момента стало особенно тяжелым: в день подготовки приглашения я должна была созвониться с отцом Владимиром Секом, SVD из Иркутска, чтобы вместе с соседней Епархией святого Иосифа пригласить к участию мирян и монашествующих. И вот пришло сообщение о скоропостижной смерти отца Владимира. Горечь утраты доброго пастыря, человека, который всегда поддерживал, помогал решать на расстоянии любые вопросы, всегда был готов дать совет. Эта новость на несколько дней приостановила всё, и планы на соседнюю епархию рухнули. Траур, похороны о. Владимира, понимание того, что там сейчас далеко не до меня с предложениями о конференции. И был некий ответ, что отец Владимир продолжит помогать, но уже иначе. И ведь получилось.

Архиепархия и СКГ опубликовали информацию на своих сайтах, я сделала несколько постов в чате CORSUM, в группе-чате «Фавор» нашей епархии, отправила сообщения по друзьям-знакомым через ВКонтакте. После одной из конференций обмениваемся сообщениями с сестрой Дарьей Коноваловой из конгрегации Сестер Служительниц Непорочной Девы Марии, и она разместила приглашение в чате катехизации. К огромный радости верующие из Иркутска, Читы, Красноярска и Абакана приехали на встречу, не просто приехали, а приняли активное участие. Приехали и участники из Москвы, некоторые из них активно помогали в подготовке и раскрытии темы – это Ирена Соборова и Евгений Розенблюм. К Евгению я обращаюсь за помощью в том случае, когда мне нужен перевод с латыни, а раньше и энциклики писали на латинском языке. Поэтому при обращении к первоисточникам его помощь очень ценна. А с Иреной мы познакомились в соцсетях в «группе про котиков» и потом уже продолжили общение в сети на тему духовного возмещения. Основатель группы «Малышата» тоже католичка из Москвы. Волонтеры из «Спрятанного мира» были представлены большой группой вместе с ребятами из «Домика» (дома проекта социальной адаптации) – они подготовили яркое воспоминание о времени, проведенном вместе. Вплоть до последнего дня люди записывались, и я никому не сказала «нет», просто увеличивался список. Возможно, на следующую конференцию подготовлюсь иначе, но сейчас я не могла отказать людям, которые хотели вместе с нами молиться и размышлять.



Заметно, что что энциклика «Dilexit nos» стала текстом, сопровождающим эту конференцию. Как были организованы доклады и на чём сфокусировались выступающие?

Сама энциклика сводит воедино и обобщает очень обширную традицию созерцания и почитания Святейшего Сердца. Папа Франциск показывает, насколько прочно культ Сердца Иисуса укоренен в жизни Церкви. Он прослеживает развитие заложенной в Писании «духовности Сердца» на протяжении почти двух тысяч лет: от отцов Церкви, прежде всего святого Августина, через средневековую духовную литературу – к самой Маргарите Марии Алакок и её духовнику Клавдию де ла Коломбьеру, к иезуитам, распространявшим этот культ в старой Европе и в Новом свете – и, наконец, к мистикам Нового времени: святым Терезе из Лизье, Фаустине Ковальской и Шарлю де Фуко. Таким образом, он дает понять, что культ Святейшего Сердца Иисуса – не изобретение трехсотпятидесятилетней давности, а духовность, возникшая вместе Церковью. «Почитание Сердца Христова стало неотъемлемой частью духовного пути множества самых разных святых, в каждом из которых оно приобретало новые аспекты» (Dilexit nos, 148).

Святейший Отец называет почитание Сердца Иисуса «благочестием утешения», поскольку «верующие желают дать ответ не только на эту великую любовь, но и на боль, которую Христос согласился претерпеть из-за нее» (Dilexit nos, 151). Обращаясь к многочисленным примерам святых, Папа дал нам своеобразные пункты, ориентиры – и не только для молитвы, а для размышления о том, что мы можем сделать, живя духовностью Святейшего Сердца сегодня.

Началась конференция с приветственного слова Епископа Иосифа Верта,

Ординария Преображенской епархии

Первый доклад был посвящен историческим аспектам, потому что, зная историю Церкви и традицию, можно принимать во внимание саму энциклику. Эти исторические аспекты раскрыл отец Мариано Седано, CFM.

Во втором докладе об энциклике нам рассказал Владыка Штефан Липке, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске.

И уже опираясь на цитаты некоторых частей энциклики, во второй половине первого дня мы услышали рассказы о том, как можно проживать духовное возмещение в нашем обществе. Нам были поданы четыре примера. Так, про «исцеление раненых сердец» рассказала ассистент из Генерального Дома Миссионерок Святейшего Сердца Иисуса сестра Патриция Годой, MSC. О том, что «Бог хочет прежде всего наше сердце» мы услышали от Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля – сестёр Антонии Ледницкой, FC и Яны Павлы Галчиновой, FC. О «распространении Любви Его на братьев» – от сестры Дарьи Рассказовой, CSSE (директора «Каритас Преображенской епархии»). Об утешении («утешайте, утешайте Мой народ») нам поведал рассказ волонтёров о служении мирян «Спрятанного мира» в психоневрологическом интернате Томской области.

Каждое выступление стало уникальным, и все собравшиеся смогли духовно обогатиться через примеры служения.



А как был организован второй день конференции, посвящённой духовности Святейшего Сердца Иисуса?

Второй день пришелся на воскресенье 1 июня и был определен как День Празднования. Во время Святой Мессы был освящён храмовый образ Святейшего Сердца Иисуса, написанный Евгенией Шадриной-Шестаковой.

Это был первый день месяца июня, который согласно традиции посвящён Святейшему Сердцу Иисуса, поэтому начали мы торжественно. Заблаговременно договорились с регентом приходского хора, подобрали песнопения, чтобы литургически всё прошло не просто правильно, но и красиво.

Освящение Епископом Иосифом Вертом нового образа в кафедральном соборе Новосибирска,

1 июня 2025 года



Торжественная Месса стала главным и важным событием, как и должно быть, а после Святой Мессы был обед, на который собрались не только участники конференции, но и все прихожане, которые пожелали остаться. Очень жалко, что в спешке и разных организационных занятостях мы забыли сделать в воскресенье общую фотографию после Мессы. Сейчас остается только вспоминать как это было и представлять общее количество верующих, собравшихся вместе на молитву.



В программе конференции ещё был концерт духовной музыки. Этот концерт изначально задумывался как часть конференции или эти события просто совпали?

Концерт, предложенный участникам конференции, был организован специально, и его тема «O cor Jesu, fons amoris» тоже была выбрана для конференции. Сам концерт стал ещё одним своеобразным приношением Святейшему Сердцу: A.M.G.SS.C.J. — всё ради великой славы Святейшего Сердца Иисуса.

Концерт духовной музыки «O cor Jesu, fons amoris» в кафедральном соборе Новосибирска,

1 июня 2025 года

Разрабатывая программу, мы находили произведения, посвященные Сердцу Иисуса, которые наши музыканты смогли бы подготовить. А ещё репертуар новосибирских музыкантов и вокалистов пополняется произведениями духовной музыки, с которой мы знакомимся при подготовке проектов совместно с Новосибирской государственной консерваторией имени М.И. Глинки. Так сокровища духовной музыки занимают своё место в концертном репертуаре нашего собора. Этот концерт был организован и проведен Культурным центром «Иниго» и руководителем творческих проектов центра Линой Владимировной Городецкой, при участии волонтеров.



Будучи организатором, как сами можете оценить это состоявшееся уже мероприятие? Есть ли какие-то планы на будущее?

Опыт организации этой конференции бесценный, однако сложно дать ему оценку сейчас. Можно сказать про стоимость проезда, питания, проживания. Можно сказать сколько это в бессонных ночах. Сколько в прочитанной литературе. Можно рассказать о количестве участников. Другое ещё сложно оценить, но можно сказать, что участники были активными в обсуждениях, были вопросы и были ответы. Мало времени было для созерцательной молитвы. Надо понять, подходит ли такой формат для конференции в будущем.

Сегодня, когда мы уже отпраздновали 27 июня и само Торжество Святейшего Сердца Иисуса, для меня важно, что образ Сердца Иисуса занял своё место в кафедральном соборе.

Образ Святейшего Сердца Иисуса со святой Франциской Ксаверио Кабрини и святой Маргаритой Марией Алакок, художник Евгения Шадрина-Шестакова



Но ещё осталось что-то доделать. Нужно разослать дипломы участникам, так как это не получилось сразу из-за накладки с печатью. Также ожидаем выхода на русском языке печатной версии энциклики «Dilexit nos» — эту публикацию согласились оплатить сестры провинции Mater Gratiae моей конгрегации, сейчас уже последняя стадия процесса издания. Я продолжаю получать сообщения от людей, принявших участие в конференции, где-то решили в своем приходе установить изображение Святейшего Сердца, кому-то важно было принять участие в этой конференции и сейчас уже есть духовные плоды – благодать продолжает работать в сердцах каждого, и это самое главное для меня.

О планах сейчас говорить рано. Возможно, раз в два года или, если взвесить хорошо силы, то и каждый год можно собираться вместе, чтобы молиться, размышлять на тему духовности Святейшего Сердца Иисуса. Ведь Святейшее Сердце – это и про священников, и про семьи, и про призвания. Тут нет тем, которые исключают кого-то, эта духовность для всех.

В завершении мне хотелось бы поблагодарить всех и каждого из причастных к организации, проведению этой конференции, этого Юбилея Святейшего Сердца Иисуса, от самого начала и до конца: каждый знает свою меру участия и причастности и за каждого я обещаю молиться, а щедрость Святейшего Сердца не имеет границ.

Над материалом работали: сестра Татьяна Авдокушина MSC, Анастасия Паламарчук, Александр Эльмусов. Фото студии «Кана»