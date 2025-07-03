«Пастырь свидетельствует о надежде». Обращение Папы Льва XIV к епископам по случаю Юбилея

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Мир с вами!

Дорогие братья, доброе утро и добро пожаловать!

Я искренне рад и благодарен вам за вашу готовность прийти в Рим как паломники, прекрасно зная, сколь насущны требования вашего служения. Однако каждый из вас, как и я, прежде чем быть пастырем, — овца паствы Господней! И потому мы, действительно, первые, кто приглашен пройти через Святые Врата, символ Христа Спасителя. Чтобы руководить Церковью, вверенной нашему попечению, мы должны позволить себе быть глубоко обновленными Им, Добрым Пастырем, чтобы быть в полной мере сообразными Его сердцу и тайне Его любви.

«Spes non confundit», «надежда не постыжает» (Рим 5, 5). Сколько раз Папа Франциск повторял эти слова Святого Павла! Они стали его девизом, настолько, что он избрал их в качестве заглавия Буллы провозглашения нынешнего Юбилейного года.

Мы, епископы, — первые, к кому обращен этот пророческий призыв, и наш долг — хранить его и передавать Народу Божиему словами и свидетельством. Иногда возвещать, что надежда не постыжает, значит идти против течения, даже против очевидности болезненных ситуаций, из которых, как может показаться, не существует выхода. Но именно в такие моменты более всего очевидно, в какой мере наша вера и наша надежда исходят не от нас, а от Бога. И если мы действительно близки, солидарны со страдающими, Святой Дух способен вновь зажечь в сердцах даже пламя, которое сейчас почти угасло (см. Буллу Spes non confundit, 3).

Дорогие друзья, пастырь свидетельствует о надежде, показывая пример жизни, прочно укорененной в Боге и полностью отданной служению Церкви. И это возможно в той мере, в какой он отождествляется со Христом в своей личной жизни и в своем апостольском служении: тогда Дух Господень придает форму его образу мыслей, его чувствам, его поступкам. Давайте вместе поразмышляем над некоторыми чертами, присущими этому свидетельству.

Прежде всего, епископ — это зримый принцип единства во вверенной ему поместной Церкви. Его задача — сделать все возможное, чтобы эта Церковь созидалась в общении между всеми ее членами и со вселенской Церковью, поощряя вклад различных даров и служений ради возрастания и распространения Евангелия. В этом служении, как и во всей своей миссии, епископ может рассчитывать на особую божественную благодать, дарованную ему при епископском рукоположении: она поддерживает его как учителя веры, как святителя и духовного наставника; она животворит его верность Царству Божиему, вечному спасению людей, чтобы преображать историю силой Евангелия.

Второй аспект, который я хотел бы рассмотреть, всегда начиная от Христа как примера жизни пастыря, я бы определил следующим образом: епископ как человек богословской жизни. Иначе говоря, епископ — это человек, полностью послушный действию Святого Духа, который вдохновляет в нем веру, надежду и милосердную любовь, и питает их, как пламя огня, в различных экзистенциальных ситуациях.

Епископ — человек веры. Здесь вспоминается та прекрасная страница из Послания к евреям (см. главу 11), где автор, начиная с Авеля, перечисляет длинный список «свидетелей» веры. Я, в частности, думаю о Моисее, который, будучи призван Богом вести народ в обетованную землю, «был тверд, — говорится в тексте, — как бы видя Невидимого» (Евр 11, 27). Как прекрасен этот портрет человека веры: тот, кто по благодати Божией видит дальше, видит цель и остается твердым в испытании. Вспомним, как Моисей ходатайствовал за народ перед Богом. И сегодня епископ в своей Церкви является ходатаем, благодаря тому что Дух поддерживает огонь веры живым в его сердце.

В этом же смысле епископ является человеком надежды, потому что «вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр 11, 1). Особенно, когда путь людей становится изнурительным, пастырь, благодаря этой богословской добродетели, помогает им не отчаиваться: и не словами, а своей близостью. Когда семьи несут непосильное бремя, а государственные учреждения не поддерживают их должным образом; когда молодые люди разочарованы и возмущены иллюзорными обещаниями; когда пожилые люди и инвалиды чувствуют себя покинутыми, епископ близок к ним и предлагает не рецепты, а опыт общин, которые стремятся жить по Евангелию в простоте и общении.

И потому его вера и его надежда соединяются в нем как в человеке пастырской любви. Вся жизнь епископа, все его служение, столь многообразное и многогранное, обретает свое единство в том, что святой Августин называет amoris officium. В этом его богословская сущность выражается и сияет в полной мере. Все его служение — проповеди, посещение общин, отношения со священниками и диаконами, административные решения — одушевлено и мотивировано милосердием Иисуса Христа Пастыря. Благодатью, ежедневно черпаемой из Евхаристии и молитвы, епископ подает пример братской любви к своему коадъютору или епископу-помощнику, к епископу на покое и епископам соседних епархий, к своим ближайшим сотрудникам, а также к священникам, находящимся в трудном положении или больным. Его сердце открыто и гостеприимно, как и его дом.

Дорогие братья, таково богословское ядро ​​жизни пастыря. Вокруг него я хотел бы расположить другие незаменимые добродетели, всегда одушевляемые тем же Духом: это пастырское благоразумие, бедность, совершенное воздержание в безбрачии и человеческие добродетели.

Пастырское благоразумие — это практическая мудрость, которая руководит епископом в его решениях, в управлении, в его отношениях с верующими и с их объединениями. Явный признак благоразумия — это выбор в пользу диалога как стиля и метода в отношениях, а также в председательстве в органах участия, то есть в управлении синодальными процессами в поместной Церкви. В этом отношении Папа Франциск побудил нас сделать большой шаг вперед, настаивая с мудростью наставника на синодальности как измерении жизни Церкви. Пастырское благоразумие также позволяет епископу руководить епархиальной общиной, с одной стороны, через укрепление ее традиций, а с другой — через развитие новых путей и новых инициатив.

Чтобы свидетельствовать о Господе Иисусе, пастырь живет евангельской бедностью. Ему присущ простой, трезвый и щедрый образ жизни, достойный и в то же время сообразный условиям жизни большинства его народа. Бедные люди должны видеть в нем отца и брата, не чувствовать себя неловко при встрече с ним или входя в его дом. Ему самому чуждо богатство, и он поддается искушению предпочитать людей, исходя из их богатства или других форм власти. Епископ не должен забывать, что, как и Иисус, он был помазан Святым Духом и послан нести благую весть бедным (ср. Лк 4, 18).

Наряду с собственно бедностью епископ также живет иной формой бедности, которая есть безбрачие и целомудрие для Царства Небесного (ср. Мф 19, 12). Речь идет не только о безбрачии, но и о практике целомудрия сердца и поступков, и, таким образом, о жизни в подражании Христу, чтобы являть всем истинный образ Церкви, святой и непорочной как в членах, так и в главе. Епископ должен быть твердым и решительным в ситуациях, которые могут вызвать скандал и с любыми случаями насилия, в особенности в отношении несовершеннолетних, следуя актуальному законодательству.

Наконец, пастырь призван развивать те человеческие добродетели, о которых Отцы Собора пожелали упомянуть в Декрете Presbyterorum Ordinis (п. 3) и которые оказывают большую помощь епископу в его служении и отношениях. Мы можем упомянуть верность, искренность, великодушие, открытость ума и сердца, способность радоваться с теми, кто радуется, и страдать с теми, кто страдает; а также самообладание, деликатность, терпение, рассудительность, готовность к слушанию и диалогу, готовность служить. Даже те добродетели, которыми каждый из нас более или менее одарен от природы, мы можем и должны развивать в себе в подражании Иисусу Христу и по благодати Святого Духа.

Дорогие епископы, пусть заступничество Девы Марии и святых Петра и Павла принесет вам и вашим общинам ту благодать, в которой вы больше всего нуждаетесь. В частности, пусть они помогут вам быть людьми общения, всегда содействовать единству в епархиальном пресвитерии, и пусть каждый священник без исключения ощутит отцовство, братство и дружбу епископа. Этот дух общения вдохновляет священников в их пастырском служении и помогает поместной Церковь возрастить в единстве.

Я благодарю вас молитвенную память обо мне! Я также молюсь о вас и благословляю вас от всего сердца.



Базилика Святого Петра

Среда, 25 июня 2025 г.

Источник: сайт Конференции католических епископов России

Фото: Vatican Media