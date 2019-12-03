3 декабря. Святой Франциск Ксаверий, священник. Память

Ранним утром 15 августа 1534 года семеро студентов богословского факультета Сорбонны: Игнатий де Лойола, Франциск Ксаверий, Петр Фабер, Яков Лайнес, Альфонс Сальмерон, Николай Альфонс Бобадилья и Симон Родригес поднялись на Монмартр («Гору мучеников»), чтобы в часовне Мучеников, построенной на месте мученической кончины первого епископа Парижа Дионисия, принести друг перед другом обеты целомудрия и бедности и обет совершить, если это будет угодно Богу, паломничество в Святую Землю, а если это окажется невозможным, отправиться в Рим и полностью предать себя в руки Римского Первосвященника «для всякой миссии среди верных или неверных». Пётр Фабер, к тому времени уже священник, отслужил Мессу.

Семеро молодых людей стали друзьями задолго до этого дня – их сближала любовь к евангельской бедности, желание подражать Христу и следовать за Ним, тревога за судьбу Церкви. Принесённые ими обеты позднее дали начало новому монашескому ордену, получившему название Общества Иисуса, но более известному всему миру под именем Ордена иезуитов; они выполнили всё, что обещали Богу тем парижским утром, а один из семерых, Франциск Ксаверий, стал известен всему христианскому миру как величайший миссионер, обративший целые народы и распространивший христианство далеко на Восток.

Франциск Ксаверий родился в Наварре в замке Хавьер, родовом гнезде своего дворянского рода, 7 апреля 1506 г. Как и другие юноши знатного происхождения, он мог выбирать между административной, военной и духовной карьерами. Его семья, утратившая значительную часть своего влияния и потерявшая замок и земли в результате войны между Кастилией и Наваррой, решила, что для Франциска, младшего сына, наилучшим выбором будет священство, и в возрасте 19 лет юноша отправился в Париж, где ему предстояло изучать философию и богословие, а затем получить в Памплонской епархии выгодное место.

Его соседом в коллегии Святой Варвары оказался 37-летний дворянин, как и он, баск по происхождению, Игнатий де Лойола, и эта встреча совершенно перевернула представления честолюбивого молодого человека об успешной духовной карьере, да и о смысле жизни тоже. Позднее святой Игнатий скажет, что Франциск оказался «самым крутым куском теста, который ему случилось перемесить», а сам Франциск, пройдя сорокадневные духовные упражнения под его руководством, будет благодарить Бога за то, что Он дал ему Игнатия, поначалу, как он искренне признавал, показавшемуся ему не слишком приятным.

В начале 1537 г. он вместе с шестью товарищами, давшими обеты в Париже, приехал в Венецию, намереваясь совершить, как и собирался, паломничество в Палестину, но война между Турцией и Венецианской республикой сделала исполнение этого обета невозможным. В ожидании рукоположения он начал ухаживать за больными в госпиталях и приютах принадлежащих основанному незадолго до того Ордену театинцев, а после того, как 24 июня 1537 г. его рукоположили во священника, проповедовал покаяние на улицах Болоньи, заботился о больных и заключённых. Его проповеди вызывали живой отклик у местных жителей, но спустя несколько месяцев здоровье и даже жизнь проповедника оказались в серьёзной опасности из-за суровых практик покаяния, которыми он постоянно изнурял своё тело. В ноябре 1537 г. он и шестеро его товарищей идут в Рим, где отдают себя на службу Папе Павлу III. В этот период Франциск обретает необходимый духовный опыт, который довершил обращение, пережитое им в Париже, благодаря встрече со святым Игнатием. Он проводит много времени в молитве и духовном общении с ним и пятью парижскими друзьями, вместе они трудятся над созданием нового Ордена. 17 сентября 1540 г. Папа утверждает Устав Общества Иисуса.

Наконец, в 1541 г. друзьям представилась возможность приступить к проповеди Слова Божия среди язычников. Король Португалии Жуан III обратился к Игнатию де Лойола с просьбой послать миссионеров в Индийские колонии Португалии. В числе других миссионеров, должен был быть Николас Бомбадилья, но так как он заболел радикулитом и не мог двигаться, его место занял Франциск Ксаверий, одновременно ставший и миссионером, и апостольским нунцием в колониальных владениях Португалии. 6 апреля 1542 года он вместе с двумя другими миссионерами-иезуитами и вице-королём Индии Мартином де Соуза отплыл на корабле «Сантьяго» из Лиссабона. В Европу он больше не вернулся, посвятив последующие десять лет своей жизни миссионерским трудам и путешествиям, целью которых было попечение о душах жителей Индии и Дальнего Востока.

Для того, чтобы понять всю огромность труда, совершённого святым Франциском Ксаверием, необходимо постоянно помнить о реальности, которая сопровождала человека, решившегося оставить привычный мир старой Европы в то время. Расстояния были огромны: достаточно вспомнить, что только плавание из Лиссабона в Гоа заняло тринадцать месяцев. Многие месяцы требовались для того, чтобы переместиться из одной страны в другую даже в пределах одной и той же части света. Тяжким испытанием было и одиночество, невозможность иметь постоянную связь с братьями по Ордену, опираться на поддержку духовного отца, так необходимую каждому христианину. Всего пять раз за десять лет Франциск получал известия из Ордена. По сути, его образ жизни был формой отшельничества, но без тишины и покоя, которые несёт отшельнику жизнь в пустыне. Трижды святой провёл по два года среди тех, к кому были непосредственно обращены его труды – в Индии (1542-1544), на Молуккских островах (1545-1547) и в Японии (1549-1551). Благодаря миссионерской деятельности Франциска был обращён в христианство народ паравас, живший на восточном берегу южной Индии, и король Траванкоре, владения которого располагались на её западном берегу. Одарённый замечательной восприимчивостью к языкам Франциск переводил истины веры, молитвы, духовные песнопения на местные языки и проповедовал так много, что часто терял голос. Чтобы подать пример скромности и смирения своим соотечественникам, он предельно ограничил свои потребности и даже ходил босиком, одеваясь красиво только тогда, когда это было необходимо для поддержания престижа Церкви в глазах местных правителей. За два года более тридцати тысяч жителей Индии приняли таинство Крещения из его рук.

Безусловно, он был сыном своего времени. Он совмещал пастырские труды с общественной и политической деятельностью, и, как посол короля Португалии и апостольский нунций, обладал определённой властью, которую использовал главным образом для того, чтобы ограничивать жадность и беспринципность европейских торговцев. Он считал себя обязанным заботиться не только об обращении язычников, но и о нравственном состоянии тех, кто считал себя христианами. Сегодня принято считать, что Церковь не должна вмешиваться в политику, а многие хотели бы полностью вытеснить её и из социальной и общественной жизни. Общим местом стал некий собирательный образ пронырливого священника эпохи великих открытий, погрязшего в интригах, и мы постоянно забываем, что многочисленные подвижники-миссионеры, отправлявшиеся в Индию, в Новый Свет, на Дальний Восток, были единственной силой, сдерживавшей, благодаря авторитету Церкви, алчность и жестокость завоевателей. Франциск горел желанием спасти от ада все души и потому, стремясь к подлинному и глубокому обращению жителей новооткрытых земель, тем не менее не отказывался и от массовых Крещений. Его деятельность была отмечена не только успехом, но и потерями, и сопротивлением. Так в 1543 г. он узнал, что шестьсот новообращённых были убиты за то, что отказались возвратиться к языческим верованиям.

Вдохновлённый успехами своей миссии в Индии Франциск Ксавье решился посетить Цейлон и острова Молуккского архипелага.

Здесь он познакомился с Андзиро, японцем из Кагосимы, специально прибывшим в Малакку, чтобы встретиться с миссионером, о котором много слышал. Эта встреча предопределила направление следующего путешествия неутомимого проповедника Евангелия. Неотложные дела, связанные с миссией в Индии и поездкой в Кантон, заняли около полутора лет, а затем, 15 августа 1548 г., в сопровождении Андзиро он прибыл в Японию, где первыми принявшими Крещение стали сам Андзиро и около ста человек из числа его родственников. В Японии Франциск Ксаверий провёл более двух лет, изучил японский язык, добился приёма у князя Ямагути и получил от него разрешение проповедовать. Он искренне восхищался нравственными качествами японцев и присущим им чувством чести, называя их «лучшим из всех народов». Результатом его проповеди в Японии стали христианские общины в Хирадо, Ямагути и Бунго.

Его влёк Китай, средоточие всех знаний Дальнего Востока, несмотря на то, что само нахождение в этой стране европейца было связано с риском немедленно угодить в тюрьму. Попасть туда легально было почти невозможно. Тем не менее, весной 1552 г. святой предпринял попытку отправиться туда, но по ряду обстоятельств был вынужден возвратиться с половины пути. В сентябре 1552 г. он переправился на остров Шанчуань, где некий контрабандист согласился нелегально доставить его в Китай. Его поездки были полны опасностей и сопряжены с большими физическими усилиями – приходилось преодолевать большие расстояния, пешком или на каботажных судах, выносить зной и холод, голод и жажду, недостаток всего самого необходимого для поддержания жизни, – а эта новая поездка обещала стать самой опасной. Однако, планы миссионера не осуществились. За десять лет силы Франциска совершенно истощились. 21 ноября 1552 г., едва отслужив Мессу, он потерял сознание. Спустя 11 дней, 3 декабря, он умер в одинокой хижине на острове Шанчуань, глядя на берег Китая, которого ему так и не суждено было достигнуть. Рядом с ним находился только слуга-китаец Антоний, обращённый им в христианство. Умирая, святой несколько раз повторил: «Иисусе Христе, сын Давидов, помилуй меня! Матерь Божия, вспомни обо мне!».

Слуга похоронил его там же, на острове. Позднее его тело, оставшееся нетленным, было перенесено в Малакку, а оттуда в Гоа, где оно покоится и сегодня в базилике Иисуса Милостивого.

Папа Павел V причислил Франциска Ксаверия к лику блаженных 21 октября 1619 г., а 12 марта 1622 г. Папа Григорий XV провозгласил его святым, в один день с помогшим ему обрести путь своего духовного призвания Игнатием Лойолой.

С 1748 г. святой Франциск Ксаверий почитается как покровитель Востока, с 1904 г. – как покровитель распространения веры, с 1927 г., вместе со святой Терезой Младенца Иисуса, – как покровитель миссионеров. Памятники ему установлены в Нагасаки, в Гоа, в Малакке, то есть во всех странах, куда он принёс веру во Христа.

Анна Кудрик

Источник: сайт Архиепархии Божией Матери в Москве