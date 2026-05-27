Лев XIV на презентации Magnifica humanitas: это ответ Церкви на вызовы эпохи ИИ

25 мая в ватиканском Зале Синода Папа Лев XIV представил свою первую социальную энциклику Magnifica humanitas, посвящённую защите человеческой личности в эпоху искусственного интеллекта. Обращаясь к учёным, инженерам, политикам и представителям церковных структур, Святейший Отец призвал «разоружить» искусственный интеллект, освободив его от логики господства, отвержения и войны. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима сравнил нынешнюю технологическую революцию с эпохой промышленного переворота конца XIX века, на вызовы которого ответила энциклика Rerum novarum Папы Льва XIII. Сегодня ИИ уже определяет решения, влияющие на общественную жизнь, и даже радикально меняет способы ведения войны. Перед человечеством стоит выбор: возводить новую Вавилонскую башню или строить город, в котором Бог и человек обитают вместе.

Папа отметил, что при написании энциклики он прислушивался к учёным и инженерам, политикам, родителям и учителям, к тревожным свидетельствам о всё более автономных вооружениях и алгоритмах, лишающих людей доступа к медицине, труду и безопасности на основе предвзятых данных, и даже к молчанию тех, у кого нет голоса. Именно поэтому в энциклике звучит мощный призыв: искусственный интеллект необходимо «разоружить». Как и ядерная энергия, ИИ должен служить всем, а не становиться орудием господства.

По словам Святейшего Отца, одного ограничения технологий недостаточно: человечество призвано не только предотвращать злоупотребления, но и «созидать» – восстанавливать доверие, связи между людьми и надежду. В этом контексте он вспомнил своё миссионерское служение в Перу после разрушительных наводнений 2017 года, когда стало очевидно, что никто не возрождает в одиночку.

Образ пророка Неемии, собиравшего людей у разрушенных стен Иерусалима, стал в энциклике моделью совместного созидания цифровой эпохи. Важно помнить, что человека нельзя сводить к производительности, когнитивной эффективности или простым данным, поскольку он обладает свободой, внутренней жизнью и призванием к любви. Принимая это видение, новые технологии можно сообща направить на общее благо всей человеческой семьи, а не только «привилегированного меньшинства».

Лев XIV призвал верующих и неверующих стать «ремесленниками надежды» и строить «цивилизацию любви», о которой говорили святые Павел VI и Иоанн Павел II, – не утопию, но путь, уже открытый Христом.