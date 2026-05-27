42 года назад диакон Иосиф Верт был рукоположен во священники

Сегодня Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске отмечает 42-ю годовщину принятия им Таинства священства. 27 мая 1984 года воспитанник Каунасской духовной семинарии, на тот момент уже год как диакон (с 28.05.1983), Иосиф Верт был возведен в сан пресвитера в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла этого литовского города.

Поступлению в семинарию предшествовали два года, проведенные в подпольном новициате Общества Иисуса, и принятие монашеских обетов. А после рукоположения молодого священника ждал славный путь служения Богу, Церкви и людям: проведя год в Литве, он стал затем настоятелем приходов в Актюбинске, потом в Марксе, а весной 1991 г. Папа Римский Иоанн Павел II назначил его главой католиков Азиатской части России. 16 июня 1991 г. в московском католическом храме Святого Людовика священник Иосиф Верт был хиротонисан во епископы.

От всего сердца поздравляем нашего Архипастыря с очередной годовщиной священства! Желаем Преосвященному Иосифу обильного благословения Божия, душевных сил, здоровья, радости и дальнейших плодотворных трудов на благо всех верующих Преображенской епархии и Вселенской Церкви!

Многая и благая лета!

На фото из личного архива Владыки Иосифа: восстановленный храм духовной семинарии в Каунасе; кадры с Мессы рукоположения в пресвитеры воспитанников Каунасской духовной семинарии 27 мая 1984 г.; неопресвитер Иосиф Верт в окружении ближайших родственников.