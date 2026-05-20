Инициатива 2030: Иордания готовится к 2000-летию крещения Христа

В Иордании главы религиозных общин региона вместе с королем Абдаллой II запустили «Инициативу 2030», посвященную празднованию 2000-летия крещения Иисуса Христа в реке Иордан, сообщает Vatican News.

Согласно арабоязычному христианскому порталу «Абуна», торжественные мероприятия состоятся в 2030 году. В ходе заседания оргкомитета Латинский Патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла призвал к духовному обновлению и глубокому переосмыслению смысла Таинства крещения.

Иерарх подчеркнул, что место крещения Иисуса на реке Иордан под названием Эль-Махтас (также известно как Вади-эль-Харрар или «Вифания за Иорданом») должно оставаться живым центром, где верующие со всего мира могут встретиться с Богом.

Король Абдалла II заявил, что основное внимание в подготовке к юбилею будет уделено улучшению инфраструктуры и качества услуг для паломников. Этот проект призван подчеркнуть роль Хашимитского Королевства как примера межрелигиозной гармонии и умеренности на Ближнем Востоке.

Важной частью инициативы стало открытие международного православного университета непосредственно на месте библейских событий. Это первое учебное заведение в Эль-Махтасе, основанное Греческим Православным Патриархатом Иерусалима, начнет принимать студентов в сентябре 2026 года. Учебное заведение предоставит жилье первым сорока студентам, а также предложит дистанционное обучение.

По словам Патриарха Иерусалимского Феофила III, цель нового проекта — привлечь молодежь из Иордании, Ближнего Востока и всего мира. Это будет современный междисциплинарный университет с упором на гуманитарные науки, открытый как для мужчин, так и для женщин.

Помимо своей образовательной функции, университет станет платформой для развития христианско-мусульманского диалога и культурного обмена между Востоком и Западом.



(На фото — храмовый комплекс на месте крещения Господа Иисуса Христа в Эль-Махтасе)