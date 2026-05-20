Почему хорошее настроение замедляет старение и при чем здесь монахини

Исследования показали: люди, которые чаще смотрят на жизнь с надеждой и быстрее отходят от стресса, действительно живут дольше, а их мозг стареет медленнее. Почему позитивный настрой влияет на сосуды и иммунитет, как столетний актер Дик Ван Дайк и католические монахини связаны с наукой о долголетии?

Читайте научное обоснование тезиса о том, что «оптимисты живут дольше» в статье от Милосердие.ru.

Одно из самых элегантных доказательств такой связи – это исследование монахинь (Nun Study), начатое эпидемиологом Дэвидом Сноудоном в Университете Миннесоты в 1986 году. В нем участвовали 678 католических монахинь из конгрегации «Школьные сестры Нотр-Дам». Уникальность выборки в том, что все они вели почти одинаковый образ жизни (не курили, не пили, работали учителями, не имели детей), что позволило исключить влияние многих социальных и поведенческих факторов. В распоряжении ученых оказались личные автобиографии, которые каждая монахиня написала в 22 года при вступлении в орден еще в 1930-х – задолго до начала исследования.

Проанализировав тексты спустя шесть десятилетий, Сноудон и его коллеги обнаружили потрясающую закономерность: монахини, чьи автобиографии содержали больше слов с положительными эмоциями («благодарна», «счастлива», «любовь»), прожили в среднем на 10 лет дольше, чем те, чьи тексты были эмоционально нейтральными или негативными. Разница в смертности между верхней и нижней четвертями по уровню позитива оказалась 2,5-кратной. Более того, у некоторых монахинь при вскрытии находили полную нейропатологию болезни Альцгеймера – но при жизни у них не было соответствующих симптомов, что исследователи объяснили «когнитивной резильентностью», связанной с ранним позитивным мировоззрением. Это исследование стало классикой именно потому, что эффект в +10 лет жизни был получен в максимально чистом дизайне, где практически невозможно списать результат на разницу в курении, алкоголе или социально-экономическом статусе.

Когнитивная резильентность — способность мозга адаптироваться к стрессу и травмам, сохраняя ясное мышление и эмоциональный контроль.

Живое воплощение тезиса «оптимисты живут дольше» – легендарный американский актер Дик Ван Дайк. 13 декабря 2025 года он отпраздновал свое столетие, причем сам он прямо связывает свое долголетие с умением не злиться и сохранять позитивный взгляд на жизнь.

«Я никогда не позволяю гневу задерживаться во мне», – говорит Ван Дайк, добавляя, что до сих пор старается заниматься спортом минимум три раза в неделю. И хотя генетика и образ жизни, безусловно, играют свою роль, наука подтверждает его правоту. Исследования показывают, что позитивные люди лучше управляют гневом, а это напрямую снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета, на которые приходится около 75% преждевременных смертей. Так что столетие Дика Ван Дайка – не просто удача или хорошие гены, а наглядный пример того, как оптимизм годами работает на клеточном и сосудистом уровнях.



Стресс и гипотеза отмены

Крупные эпидемиологические исследования 2010–2019 годов показали следующее: женщины с самым высоким уровнем оптимизма жили в среднем на 14,9% дольше, мужчины – на 10,9% по сравнению с пессимистами. Более того, их шанс дожить до 85 лет и старше оказался на 50–70% выше! Такой результат не может не впечатлять.

Авторы исследований при этом честно оговаривались: эффект не объяснялся только отсутствием депрессии или вредных привычек. Частично он опосредован поведением: оптимисты чаще бросают курить, больше двигаются и – что особенно важно – быстрее восстанавливаются после стресса.

Самый интересный эксперимент в этом поле – это исследование американского социального психолога Барбары Фредриксон.

Экспериментаторы сообщили испытуемым, что у них есть минута на подготовку публичной речи, которую снимут на видео, а затем ее посмотрят и оценят другие участники. Естественным образом, у всех подскочили пульс и давление.

После этого испытуемых случайным образом разделили на группы и показали им один из четырех типов видео: вызывающее легкие положительные эмоции, вызывающее грусть, нейтральное.

Ученые измеряли, как быстро сердечно-сосудистая система участников возвращалась к норме. Оказалось, что смотревшие позитивные видео, возвращались к базовому уровню пульса и давления значительно быстрее, а те, кто смотрел грустное видео, восстанавливались дольше всех.

Это называется гипотезой отмены: позитивный настрой (даже кратковременный) ускоряет восстановление организма.

В некоторых исследованиях и метаанализах отмечалось, что оптимисты реагировали на стресс не менее, а иногда и более сильно, чем пессимисты, а их преимущество заключается в том, что их нервная система быстрее мобилизуется и, по некоторым данным, эффективнее восстанавливается после того, как стресс прошел.

Обобщив новые данные и исследование Дэвида Сноудона (участниками которого стали монахини), ученые предположили, что существуют биологические механизмы, связанные с оптимизмом не только через образ жизни, но и напрямую.



У мозга свой собственный возраст

Настоящий перелом произошел, когда ученые перешли от хронологического возраста к биологическому – особенно к оценке возраста мозга по МРТ-сканам с помощью искусственного интеллекта. В декабре 2025 года группа Университета Флориды опубликовала в журнале Brain Communications результаты двухлетнего исследования, в котором приняли участие 128 взрослых (в основном с хронической болью в коленях). Обнаружилось, что у людей с наибольшим числом защитных факторов (оптимизм, качественный сон, управление стрессом, социальная поддержка) мозг выглядел в среднем на 8 лет моложе хронологического возраста, причем каждый из этих здоровых паттернов по отдельности давал вполне измеримое нейробиологическое преимущество. Поразительно, что это работало даже у людей с хронической болью – группы, которая обычно демонстрирует ускоренное старение мозга.

Аналогичные данные появлялись в препринтах 2026 года. Существует закономерность: оптимизм способствует снижению реактивного стресса, что приводит к меньшей скорости укорочения теломер и снижению других маркеров старения.



Теломеры и другие факторы

Здесь нужно пояснить, что такое теломеры. Это своего рода защитные колпачки на концах хромосом, состоящие из специальных белков. Их можно сравнить с пластиковыми наконечниками на шнурках: они предотвращают растрепывание и слипание концов хромосом, а также не дают клеточному механизму чтения генов случайно принять конец хромосомы за сломанную ДНК.

Главная особенность теломер в том, что при каждом делении клетки они неизбежно укорачиваются, и, когда теломеры становятся слишком короткими, клетка перестает делиться, но не умирает, а начинает выделять провоспалительные вещества. Это, в свою очередь, вызывает хроническое воспаление низкой интенсивности, повреждающее ткани вокруг. Именно поэтому скорость укорочения теломер считается одним из биологических маркеров темпа старения – и то, что оптимизм и управление стрессом коррелируют с более медленным укорочением теломер, объясняет, почему позитивный настрой связан с долголетием на биологическом уровне.

Оптимизм, как мы знаем, снижает реактивный стресс и уровень гормона кортизола, который у пессимиста часто достаточно высок. Хронически высокий кортизол повреждает гиппокамп (центр памяти), способствует системному воспалению и укорачивает теломеры. Оптимисты не имеют меньше стрессоров – они иначе оценивают угрозу. У них ниже базовый уровень кортизола и быстрее возвращение к норме после стресса.

И еще раз отметим поведенческие факторы. Это самый простой канал воздействия на старение: оптимисты лучше спят, больше двигаются, придерживаются более здоровой диеты, реже курят. В исследовании Университета Флориды именно совокупность факторов (сон + оптимизм + социальные связи) давала эффект «омоложения» мозга.



Позитивное мышление – прогностический фактор, а не магия

Нужно признать, что поделить людей на «оптимистов» и «пессимистов» на 30 лет вперед невозможно: под воздействием разных обстоятельств люди меняются, а это значит, что как бы внимательно мы за ними ни наблюдали, по какой бы методике ни проводили подсчеты, причинно-следственной связи между оптимизмом и долголетием в строгом смысле мы не докажем.

Современная эпидемиология, однако, использует определенные дизайны, позволяющие приблизиться к тому или иному уровню точности, и есть то, что сегодня можно утверждать наверняка, а именно: оптимизм – это устойчивый независимый прогностический фактор более медленного биологического старения, который не сводится к отсутствию болезней или депрессии.

Значит ли это, что человеку с хроническим заболеванием или депрессией следует сказать: «Просто думай позитивно, и все пройдет»? Ни в коем случае, потому что такой совет не просто бесполезен, а вреден. Он вызывает чувство вины («я недостаточно радуюсь, не могу взять себя в руки, поэтому болею»), которое оптимизма отнюдь не прибавляет. Возможно, человеку следует начать с более внимательного отношения к своему здоровью и, например, вылечить бессонницу. Это может стать первым звеном, потянув за которое мы вытащим всю цепочку факторов, модификация которых позволит человеку почувствовать себя лучше, поверить в себя и свои возможности.

Не пытайтесь всех близких превратить в наивных оптимистов, безоговорочно верящих в то, что все и всегда будет хорошо. Оптимизм – не магия, а биология. Начните свой путь к позитивному мышлению с работы над гибким реализмом – способностью видеть и проблемы, и потенциал для их решения. Именно этот баланс снижает кортизол лучше всего, а это уже большой шаг к здоровью и эмоциональной стабильности, тесно связанных с оптимизмом.



Марина Солодовникова, редактор Егор Отрощенко

Коллажи Дмитрия Петрова

Источник: Милосердие.ru