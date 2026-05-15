Папа обратился с речью к студентам и преподавателям «Сапиенцы» (+ ФОТО)

14 мая Папа Лев XIV посетил римский университет «Сапиенца» и обратился с речью к студентам и преподавателям. Подробности передает русская служба Vatican News.

Римский государственный вуз имеет высокий рейтинг по многим дисциплинам и в то же время активно отстаивает всеобщее право на образование, в том числе для тех, у кого недостаточно ресурсов, для людей с инвалидностью, для заключенных и военных беженцев. Папа высоко оценил договоренность между Римской епархией и столичным вузом об открытии «университетского гуманитарного коридора» для студентов из сектора Газа.

Основную часть своего выступления Святейший Отец адресовал именно студентам «Сапиенцы». Улицы университетского городка, по которым Папа прошел во время своего визита, «ежедневно пересекает множество молодых людей, испытывающих противоречивые чувства», отметил Папа. Иногда это чувство «безмятежности», когда студенты радуются своей молодости несмотря на то, что весь мир пронизан чудовищной несправедливостью. Это чувство «позволяет вам ощущать будущее, которое еще предстоит написать и которого никто у вас не сможет отобрать», добавил Папа Лев. Он рассказал о своей духовной связи со святым Августином, «беспокойном юношей»: «Он совершал также серьезные ошибки, но ничего не было утрачено из его страстной любви к красоте и мудрости».

Студенты задали Папе множество вопросов, на которые он пообещал ответить при первой возможности. Св. Отец порекомендовал им обратиться в университетские капелланства: «Там вера встречается с вашими вопросами».

У беспокойства, продолжил Папа, есть и «грустный лик»: многие юноши и девушки чувствуют дискомфорт.

«Сегодня то все больше зависит от шантажа ожиданий и давления эффективности. Речь идет о всепроникающем обмане искаженной системы, сводящей людей к числам, доводя до крайности соперничество и повергающей в спираль тревоги».

Это чувство дискомфорта, продолжил Папа, обращает к молодым людям вопрос «кто ты?», а ко взрослым – «какой мир мы оставим?». К сожалению, мы оставляем молодому поколению мир, обезображенный войнами и военным языком. Папа призвал исправить этот упрощенный язык вражды и позаботиться о «понимании сложности и мудром осуществлении памяти». Папа привел пример:

«За последний год рост военных расходов в мире, и особенно в Европе, был безмерным: не следует называть “обороной” перевооружение, увеличивающее напряженность и нестабильность, истощающее инвестиции в образование и здоровье, подрывающее доверие к дипломатии, обогащающее элиту, которой нет никакого дела до общего блага».

Папа упомянул о необходимости проявлять бдительность в сфере развития и применения искусственного интеллекта в военных и гражданских целях, с тем чтобы последствия его использования не усугубили конфликты и не лишали человеческий выбор ответственности:

«То, что происходит с Украиной, Газой и палестинскими территориями, с Ливаном и Ираном, описывает бесчеловечную эволюцию связи между войной и новыми технологиями в единой спирали уничтожения».

Далее Папа обратился к преподавателям университета, назвав их труд формой милосердной любви, подобной той любви, с какой спасают мигрантов в море или помогают беднякам на улице.

«Речь идет о том, чтобы всегда и при любых обстоятельствах любить человеческую жизнь, ценить ее возможности и обращаться к сердцу молодых, не акцентируя внимание только на их познаниях. Тогда преподавание становится свидетельством жизненных ценностей».

Задача преподавателя – «говорить правду», добавил Папа, отметив, что нет смысла обучать специалиста, который «не развивает свою совесть, чувство справедливости и уважения к тому, над чем мы не можем и не должны господствовать». Знания служат не только для трудоустройства, но и для познания самих себя, чтобы помочь упорядочить соотношение между «учебой и жизнью, инструментами и целями», подчеркнул, обращаясь к доцентам «Сапиенцы», Святейший Отец.