80-летие Итальянской Республики: не память, а обетование

Глава Итальянской епископской конференции поздравил президента Италии Серджо Маттареллу с 80-й годовщиной установления Итальянской Республики, пишет Vatican News.

Обращаясь к главе государства от себя лично и от имени итальянских епархий, кардинал Маттео Дзуппи выражает «благодарность, дружбу и общую ответственность»: «Эти восемьдесят лет заключают в себе историю, начатую людьми, которые после войны все вместе решили начать всё сначала, привнося разнообразие при уважении демократической жизни. Построить заново, когда все казалось разрушенным, искать то, что объединяет, в условиях глубоких разделений, и верить в будущее несмотря на боль: это требовало мужества и доверия», — пишет Дзуппи. Итальянская Республика родилась в страданиях, отвоевав свободу и отвергнув всякую форму фашизма, и ее надежда была сильнее страха. Она родилась из желания быть «не друг против друга, а вместе – гражданами, разными, но объединенными одной участью и чувством общего блага».

Кардинал ссылается на первую статью обновленного конкордата – Соглашения между Св. Престолом и Итальянской Республикой, — согласно которому они взаимно признают суверенитет и независимость. Этот принцип выражает «свободу и сотрудничество в пользу человека и общего блага», — отмечает Дзуппи, напоминая, что Церковь всегда готова сотрудничать с государством при всецелом уважении религиозной свободы и свободы совести. Кардинал цитирует выступление Маттареллы на 50-й Социальной неделе католиков в Италии: президент признал вклад католиков на национальном уровне и подчеркнул, что принятие католиками Конституции Итальянской Республики укрепило сплоченность и единство общества.

В то же время иерарх выражает обеспокоенность общественными ранами: растущей бедностью, утратой доверия, неравенством, вербальным насилием, безразличием и индивидуализмом. «Наши общины, — подчеркивает он, — отвергают войну как средство разрешения конфликтов и, вдохновляясь учительством Папы Льва, считают безотлагательной задачей воспитание в духе мира, защиту демократии и созидание общин».

80-летие Итальянской Республики не может оставаться лишь воспоминанием: оно должно стать обетованием, подытоживает глава итальянского епископата.

По случаю Дня республики Маттарелла обратился с посланием к Вооруженным силам Италии, призвав их содействовать достижению мира в Европе. «Трудности и риски для нашей сегодняшней безопасности и наше благополучие требуют твердого подхода», — подчеркнул президент Итальянской Республики.