Благодарственная Месса ознаменовала уход архиепископа Павла Пецци с поста митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве

Торжественная благодарственная Месса была совершена 30 мая в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. Архиепскоп Павел Пецци возглавил богослужение по случаю своего ухода с поста главы Архиепархии Божией Матери в Москве.

Уходящему на покой архиепископу сослужили архиепископ Джованни Д’Аньелло, апостольский нунций в Российской Федерации; епископ Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске; епископ Клеменс Пиккель, ординарий епархии св. Климента в Саратове; епископ Николай Дубинин, апостольский администратор архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Штефан Липке, вспомогательный епископ Преображенской епархии в Новосибирске и архиепископ Геворг Норатункян, глава ординариата армяно-католиков Армении, Грузии, России и Восточной Европы.

В Мессе участвовали около пятидесяти католических священников из разных епархий. Гостями богослужения были митрополит Филиппопольский Нифон (Антиохийский патриархат) и заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Выжанов, представители Евангелическо-Лютеранской Церкви России, Совета муфтиев России и Центрального духовного управления мусульман России, представители дипломатического корпуса.

Обращаясь к присутствующим перед началом Мессы, архиепископ Пецци объявил, что, уходя в отставку с поста ординария, он не покидает свою паству, а «остается, чтобы продолжить служение в другой форме». Он сердечно поблагодарил всех, с кем ему довелось служить и работать в России в течение последних тридцати лет, из них 18 лет – в качестве главы архиепархии Божией Матери в Москве: архиепископа Джованни Д’Аньелло и в его лице всех нунциев, которые представляли Святой Престол в России в эти годы, всех епископов России и генеральных викариев архиепархии, всех священников. «Каждый из вас имеет особое место в моем сердце, я всех вас буду ежедневно поминать в молитвах», – сказал архиепископ. Со словами благодарности за «конструктивное и положительное сотрудничество» он обратился также к представителям христианских конфессий, мусульманских организаций, государственных органов и к дипломатам.

В своей проповеди после чтения Евангелия (Мк: 11,27-33) архиепископ Пецци говорил о служении каждого христианина, которое «должно касаться прежде всего себя, а только потом других». «Кому мы на самом деле принадлежим? Кому мы на самом деле служим? Нашим интересам или… интересам Христа?» – обратил он к верующим эти «не теоретические, не академические вопросы», напомнив «страшные слова», произнесенные когда-то Папой Павлом VI: «Дым сатаны вошел в Церковь». «Это то, что продолжает действовать и сегодня. Вот почему вопрос о собственном обращении стоит очень остро и об этом нужно реально просить», – сказал проповедник, призывая верующих «действовать по критериям Христа».

По окончании Мессы епископ Клеменс Пиккель поблагодарил архиепископа Пецци от имени всех католических епископов России и заверил, что все они и дальше будут «идти вместе по пути синодальности». Нунций архиепископ Джованни Д’Аньелло в своем приветствии вспомнил о давней дружбе с архиепископом Пецци и от имени Святого Престола и всех сотрудников нунциатуры выразил ему благодарность за «служение, совершённое с огромным великодушием». Священник Сергей Зуев приветствовал и благодарил архиепископа Пецци от имени всех священников и подарил от всех литургический набор. Необычный подарок «от всего пресбитерия (собрания пресвитеров – прим. ред.) Армянской Католической Церкви» преподнес архиепископ Геворг Норатункян – панагию, которую он получил во время своей епископской хиротонии и которая, по его словам, сохранила «следы страданий, знаки увечий» и прошла многие странствия.

За «особое отцовское внимание», за молитвенную поддержку архиепископа Пецци благодарили прихожане кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, представители приходов во Владимире и Перми, организации матерей, сообщества алтарников и других. Протоирей Игорь Выжанов приветствовал его от имени председателя ОВЦС МП митрополита Антония и поблагодарил за плодотворное участие в межхристианском диалоге. Заключительное слово произнес епископ Николай Дубинин, который более пяти лет был вспомогательным епископом Архиепархии Божией Матери. Он поблагодарил архиепископа Пецци за «дар ненавязчивого наставничества, пример пастырской любви, партнерское отношение и уважение других мнений, за дар смирения и способность искать Божий взгляд».

В завершение все присутствующие пропели архиепископу Пецци «Plurimos Annos» («Многая лета»), а он поблагодарил всех и сказал: «Сегодня многие говорили о кресте [служения ординария]. Но я больше вспоминаю слова Христа: «иго Моё благо, и бремя Моё легко». Это то, что я пережил в течение этих лет, благодаря вашей любви».



Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»

(Фото Ольги Хруль)