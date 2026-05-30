«Главное оружие — прощение». Архиепископ Павел Пецци — о своем уходе с поста главы католиков России

2 мая было объявлено, что Папа Лев XIV принял мое прошение об отставке от управления Архиепархией Божией Матери в Москве. И внутри нашей Церкви, и за ее пределами это вызвало много вопросов, недоумения, а также и слухов. Поэтому я благодарен за возможность вновь обратиться ко всем вам.

Почти девятнадцать лет назад я был призван блаженной Памяти Бенедиктом XVI участвовать как епископ в полноте священства и апостольском преемстве. Я принял это назначение с глубоким трепетом, ведь епископ, по выражению святого Августина,— это тот, кто, прежде чем учить других или управлять ими, пристально смотрит на Христа. Или, говоря по-другому, это тот, в ком горит «ревность о славе Христовой»,— эти слова я взял девизом своего епископского служения. Я знал, что Господь, призвавший меня на это непростое служение, не оставит меня Своей поддержкой. Здесь не место подробно говорить обо всем, что происходило в эти годы.

В жизни нашей Церкви и в моей жизни было множество больших и радостных событий, была и борьба, и печаль, и скорбь. Но главное, что я снова и снова открывал для себя и старался помочь открыть другим — это то, что Церковь прежде всего и больше всего — это общение и единство.

Это то общение и единство, которые предвечно существуют в Пресвятой Троице и которые осуществляются также и между нами через закон любви.

Другое имя этого общения — это дружба: дружба со Христом и во Христе. Это краеугольный камень любых отношений — будь то между епископом и священниками, между разными категориями народа Божиего, между разными общинами, Церквами и религиями, между народами и просто между людьми, даже если они не обязательно верят так же, как я сам, или вовсе не считают себя верующими. А главный враг дружбы —это дьявол, dia-bolos, тот, кто стремится «разбросать», отделить нас друг от друга, распространяет ложь и даже не обязательно ненависть, но — «нелюбовь», равнодушие и презрение друг к другу, что, может быть, даже еще хуже. Главное оружие против этого — прощение.

Поэтому сегодня я снова хочу просить прощения у всех вас за те ошибки, грехи, неправильные решения, а также и за возможные обиды — искренне прошу прощения у всех вас за это. Также хочу сказать, что сам простил всех, кто обидел меня. Все эти годы, сколько мне позволяли мои способности и силы, я делал все ради этой прекрасной и благодатной дружбы, и я благодарен всем, с кем вместе я мог это делать,— своим собратьям в священном служении, своим братьям и сестрам в Католической Церкви и тем, кто принадлежат к другим Церквам, общинам и религиям, и всем, кто искренне заботится о благе человека и народа.

И еще одна «заповедь», которой я стремился следовать с самого начала,— это та, которой должны руководствоваться врачи: «Не навреди».

Некоторое время назад мне стало ясно, что состояние моего здоровья не позволяет мне как должно управлять этой возлюбленной, прекрасной епархией. Хочу здесь снова повторить это, чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи.

Отчасти я могу понять их, потому что, когда я в свое время услышал об отставке Папы Бенедикта XVI, то сначала не мог в это поверить, и у меня были мрачные мысли, будто дьявол или какая-то иная власть заставили его это сделать. Только постепенно пришло осознание, что это решение человека Божиего, который в глубине своей совести понимает, что Бог просит у него что-то другое.

Теперь Бог просит «что-то другое» у меня самого. Я продолжу жить Москве и служить здесь, пусть и в другом качестве, новом для меня — епископа на покое. И хотя теперь мое имя не будут поминать в Евхаристической молитве, это не значит, что обо мне больше нельзя молиться. Наоборот, я прошу вас продолжать молиться обо мне, как вы трогательно и прекрасно делали это в течение этих почти девятнадцати лет моего служения.



Архиепископ Павел Пецци, Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве на покое



Источник: «Коммерсантъ»

(Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ)