Помощь Газе и этика в эпоху ИИ: брифинг Папы в Кастель-Гандольфо

26 мая перед отъездом из Кастель-Гандольфо Папа Лев XIV побеседовал с журналистами. В разговоре были затронуты темы гуманитарной ситуации в Газе и этической ответственности в эпоху искусственного интеллекта, передает Vatican News.

Говоря о задержании активистов гуманитарной флотилии «Сумуд», пытавшихся доставить помощь в Газу, Папа отметил, что происходящее ведёт к экскалации ненависти. «Насилие не помогает», — подчеркнул Святейший Отец, вновь указав на необходимость возвращения к переговорам. Разрешение конфликтов возможно только через диалог и при неизменном уважении прав человека.

Папа с сожалением отметил, что жители сектора Газа по-прежнему не получают достаточной гуманитарной помощи. Именно это становится причиной протестов и таких инициатив, как участие активистов во флотилии солидарности.

Обращаясь «ко всем властям», Лев XIV призвал не только сопровождать и поддерживать население Газы, которое страдает, но и уже сейчас содействовать восстановлению разрушенного региона.

Отвечая затем на вопрос об искусственном интеллекте — на следующий день после публикации энциклики Magnifica humanitas — Папа вновь затронул тему ответственности в использовании новых технологий. Он подчеркнул важность продолжения диалога с крупнейшими компаниями, работающими в сфере ИИ, упомянув сотрудничество Департамента служения целостному развитию человека с компанией Anthropic (США).

«Очень важно продолжать диалог и действительно стремиться к разоружению искусственного интеллекта», — сказал Папа. Современные войны всё чаще ведутся с использованием ИИ как, например, в Ливане и других регионах мира, — тогда как именно человеческие жизни остаются главными жертвами конфликтов.