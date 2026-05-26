In memoriam. 43-я годовщина блаженной кончины епископа-исповедника Александра Хиры

26 мая исполняется 43 года со дня блаженной кончины епископа-исповедника Александра Хиры — подвижника веры советских времен. Его имя носит Епархиальный центр Преображенской епархии в Новосибирске, в котором располагаются все куриальные структуры, конференц-зал, Библиотека Общества Иисуса, офисы Католической телестудии «Кана» и «Сибирской католической газеты», кабинет патронажной службы «Каритас»…

Сегодня мы молимся об упокоении души сего великого подвижника, хотя, как отметил однажды Владыка Иосиф Верт, это скорее Преосвященный Александр, чья беатификация уже в процессе, молится о нас на небесах.

Вот ещё немного воспоминаний Ординария Преображенской епархии, на первом этапе реализации священнического призвания которого епископ Александр сыграл ни с чем несравнимую роль:

«Епископ Александр прекрасно известен всем нам: мимо его бюста в вестибюле носящего его имя Епархиального центра мы проходим по многу раз в день. Но насколько мы представляем себе его внутреннюю жизнь, его характер?».

Именно «подпольный» епископ Александр Хира принимал у юного Иосифа Верта экзамены по Катехизису к первой исповеди и Первому Причастию и принял у него саму эту первую исповедь, именно с ним одним вернувшийся из армии Иосиф поделился сокровенными мыслями о духовном призвании, именно Преосвященный Александр благословил первые шаги будущего Ординария Преображенской епархии на пути реализации этого призвания и стал его первым духовным наставником, помимо духовных советов предоставляя ему уроки латинского языка. Владыка Иосиф не раз упоминал о тесном сотрудничестве кандидата в блаженные епископа Александра с отцом Владиславом Буковинским, уже причисленным к лику блаженных, и о том, как эти два замечательных подвижника советских времён одновременно принимали исповеди в разных углах импровизированного храма (разрешение на строительство «настоящего» храма тогда было получить невозможно), причем католики старшего возраста предпочитали стоять в очереди к епископу Александру. Ибо к «старшим католикам» блаженный Владислав был как исповедник довольно строг, в то время как к детям и молодым людям – весьма снисходителен. Потом в Караганде всё же удалось построить и освятить храм, но епископ Александр отдал этому делу так много сил, что семинарист Иосиф Верт, приехавший домой на каникулы, застал его уже тяжело больным. Множество людей от всей души стремилось тогда облегчить состояние своего любимого пастыря, посещая его, справляясь о его здоровье, принося подарки… А епископ Александр умел общаться с каждым на его уровне по примеру апостола Павла, ставшего «всем для всех»: с детьми и юными прихожанами на их языке, со старшими людьми – на языке их опыта. В своем духовном призвании юный Иосиф Верт окончательно утвердился после первой же доверительной беседы с епископом Александром («патером Александром», как его тогда называли, ибо его епископство хранилось в глубокой тайне) и до сих пор называет тот день самым счастливым в своей жизни.

«В последний раз я видел епископа Александра во время моего приезда на каникулы из Каунасской духовной семинарии в 1980 году. Он тогда часто и подолгу беседовал со мной, и раз за разом повторял мне, будущему священнику, что негоже священнослужителю уподобляться суровому жандарму, а следует быть добрым пастырем. Телеграмма о кончине Владыки была получена мной в четверг 26 мая 1983 г., а в субботу 28 мая мне предстояло рукоположение в диаконы. В ходе церемонии рукоположения кандидат в священный сан распростирается перед алтарем, а в это время поется Литания всем святым. И мои мысли, когда я лежал распростертым перед алтарем, были всецело там, в Караганде, где Владыка Александр лежал в это время на смертном одре. Я благодарю Бога за этого человека, молюсь о его упокоении и скорейшем прославлении в лике блаженных!».