В России запускают первую программу магистратуры по религиозной дипломатии

Первая в России магистерская программа по направлению подготовки «Международные отношения» со специализацией в области религиозной дипломатии будет запущена в Высшей школе юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени Кирилла и Мефодия. Об этом сообщил ТАСС секретарь по делам дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Сергий Звонарев.

«Новая программа станет первой в России магистратурой по направлению подготовки «Международные отношения» со специализацией в области религиозной дипломатии. <…> Программа будет реализована в очном формате Высшей школой юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ в партнерстве с Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД)», — рассказал протоиерей.

Он отметил, что она состоит из нескольких тематических блоков, базовый фундамент программы — подготовка в сфере международных отношений и дипломатической практики, этот блок дает студентам углубленное понимание современной системы международных отношений, норм и механизмов, регулирующих взаимодействие между государствами и негосударственными акторами.

«Второй блок фокусируется на специализации программы — религиозной дипломатии. Он обеспечивает теоретическую и практическую подготовку, формирует у студентов ключевые коммуникативные, экспертные и аналитические компетенции для работы в сфере межрелигиозного взаимодействия», — продолжил священник.

Он подчеркнул, что особый акцент будет сделан на языковой подготовке. На программу предусмотрено 15 бюджетных, 5 платных мест и 2 платных места для иностранцев, заключил он.