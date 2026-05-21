Папа принял верительные грамоты у новых послов в Ватикане (+ ФОТО)

21 мая Лев XIV принял на аудиенции в Ватикане верительные грамоты у новых послов-нерезидентов из Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маврикия, Чада и Шри-Ланки. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Папа отметил, что Церковь готовится к празднику Пятидесятницы, вспоминая тот день, когда Святой Дух преобразил страх апостолов в мужество, а разделение – в единство. Этот образ может вдохновить и современную дипломатию, если отношения между народами будут строиться на искренней открытости, взаимном уважении и общей ответственности.

Лев XIV уделил особое внимание миротворчеству, повторив недавний призыв отказаться от логики силы и вооружений: сегодня миру необходима дипломатия, продвигающая диалог и согласие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Подлинный диалог требует честного языка, свободного от искажений и враждебности, поскольку именно так станет возможно «преодолеть недопонимание и восстановить доверие в международных отношениях». Однако одних дипломатических усилий недостаточно без внутреннего обращения сердца, «готовности отложить в сторону частные интересы ради общего блага».

«Ни один народ, ни одно общество, ни один международный порядок не могут претендовать на справедливость и гуманность, если они измеряют успех исключительно силой и процветанием, пренебрегая теми, кто живёт на обочине».

Напомнив о любви Христа к «малым и забытым», Папа призвал отвергнуть эгоизм, делающий незримыми страдания людей (см. Dilexi te, 9).

Говоря о международных организациях, Лев XIV подчеркнул их незаменимую роль в посредничестве и разрешении конфликтов. В условиях растущей геополитической напряжённости такие структуры должны быть «более представительными, действенными и ориентированными на единство человеческой семьи».

Папа назвал служение послов «драгоценным мостом доверия и сотрудничества между их странами и Святейшим Престолом:

«Я молюсь, дабы наши совместные усилия помогли возобновить двустороннее и многостороннее взаимодействие, а также привлечь внимание к тем, кто часто забыт на окраинах наших обществ. Так мы сможем сообща создавать более прочные основы для более справедливого, братского и мирного мира».

В конце встречи Лев XIV заверил дипломатов в поддержке со стороны госсекретариата и департаментов Римской Курии, выразив надежду, что их служение поможет укрепить диалог и взаимопонимание, внося вклад в дело мира, столь необходимого для всех.