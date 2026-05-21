100 христианских организаций в Европе призывают ЕС к проведению экологических реформ
100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства.
Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной «Неделе Laudato si’», объединила такие влиятельные организации, как Caritas Europa, Pax Christi International, иезуитские структуры и многочисленные монашеские конгрегации, сообщает Vatican News.
Подписавшие обращение подчеркивают, что в условиях глобального энергетического кризиса и конфликтов Европа должна оставаться верной своим основополагающим идеалам. Это означает постановку смелых целей, которые защитят настоящее и будущее континента.
Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский союз начинает демонтировать собственное природоохранное законодательство, уступая корпоративным интересам.
Авторы обращения призывают Брюссель не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации.
Подписавшие соглашение стороны уделяют особое внимание положению наиболее уязвимых слоев населения. Папа Лев XIV в своем послании участникам конференции COP30 ясно дал понять, что игнорирование людей, страдающих от экстремальной жары, засухи и наводнений, является отрицанием нашей общей человечности. Это относится не только к жителям глобального Юга, но и к пожилым людям, фермерам и семьям в самой Европе, которые сталкиваются с энергетической бедностью.
Предложенный католическими общинами план предусматривает полный отказ от угля к 2030 году, от газа к 2035 году и от нефти к 2040 году. Этот график рассматривается как единственный возможный путь к поддержанию мира и стабильности.
