100 христианских организаций в Европе призывают ЕС к проведению экологических реформ

Май 21, 2026

100 католических организаций из 19 европейских стран призвали Европейский союз решительно отказаться от ископаемого топлива в целях защиты прав будущих поколений и человеческого достоинства.

Эта масштабная инициатива, приуроченная к традиционной «Неделе Laudato si’», объединила такие влиятельные организации, как , , иезуитские структуры и многочисленные , сообщает Vatican News.

Подписавшие обращение подчеркивают, что в условиях глобального энергетического кризиса и конфликтов должна оставаться верной своим основополагающим идеалам. Это означает постановку смелых целей, которые защитят настоящее и будущее континента.

Христианские общины напоминают европейским лидерам об исторической роли Европы в защите прав человека и окружающей среды. Они обеспокоены тем, что Европейский союз начинает демонтировать собственное природоохранное , уступая корпоративным интересам.

Авторы обращения призывают не вставать на сторону компаний, ответственных за половину мировых выбросов углекислого газа, а возглавить процесс справедливой трансформации.

Подписавшие соглашение стороны уделяют особое внимание положению наиболее уязвимых слоев населения. в своем послании участникам конференции ясно дал понять, что игнорирование людей, страдающих от экстремальной жары, засухи и наводнений, является отрицанием нашей общей человечности. Это относится не только к жителям глобального Юга, но и к пожилым людям, фермерам и семьям в самой Европе, которые сталкиваются с энергетической бедностью.

Предложенный католическими общинами план предусматривает полный отказ от угля к 2030 году, от газа к 2035 году и от нефти к 2040 году. Этот график рассматривается как единственный возможный путь к поддержанию мира и стабильности.

