В Дании найдены редкие монеты «Агнец Божий» начала XI века

Две серебряные монеты с изображением Агнца Божьего, выпущенные английским королём Этельредом II около 1009 года в попытке обрести небесное заступничество против набегов викингов, обнаружены в Дании.

Находки поступили в Национальный музей Дании. Монеты относятся к редчайшему типу Agnus Dei (Агнец Божий): всего в мире известно около 30 экземпляров, и большинство найдено не в Англии, а в Скандинавии.

На одной стороне монеты изображён агнец, пронзённый крестом (символ жертвы Христа), стоящий на свитке с греческими буквами альфа и омега — «начало и конец». На другой стороне — парящий голубь, олицетворяющий Святого Духа.

Этельред II правил Англией в 978–1016 годах. 1009 год был особенно тяжёлым: страну терзали датские викинги. Король стремился мобилизовать церковь и государство — пост, покаяние, молитвы, новый (христианский) облик монет. Тем не менее, в 1013 году датский конунг Свен Вилобородый захватил престол, а его сын Кнут Великий создал державу, включившую Англию, Данию и Норвегию.

Найденные монеты оказались в руках самих скандинавов, которые ценили их как престижные или наделённые силой предметы и даже переделывали в подвески.

Образ Агнца Божьего позже появился в скандинавской чеканке — у Кнута Великого, его сына Хартакнута и при Свене Эстридсене, который сыграл важную роль в организации датской церкви. Так монета, созданная как часть «программы» по защите от викингов, стала частью их мира.



Источники: Богослов.RU / Arkeonews.net