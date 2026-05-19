Папа призвал поддерживать бедные церковные общины (+ ФОТО)

18 мая Лев XIV принял в Зале консистории членов Совета Папской организации Catholic Extension Society, поддерживающей бедные и удалённые католические общины в США и за их пределами, сообщает Vatican News.

Святейший Отец связал визит американских гостей с приближением Пятидесятницы, напомнив, что именно после сошествия Святого Духа апостолы начали проповедовать Евангелие людям «из всякого народа под небесами» (Деян 2,5). Раннехристианские общины строились на братском единстве, молитве и Евхаристии, а их жизнь становилась источником миссионерского свидетельства.

В этом контексте Папа напомнил об истории Catholic Extension Society, основанной более 120 лет назад священником Фрэнсисом Климентом Келли для поддержки католиков на окраинах Соединённых Штатов.

Лев XIV поблагодарил организацию за служение, особенно отметив помощь Церкви на Кубе и в Пуэрто-Рико, а также поддержку малоимущих и семей мигрантов в США. Это становится зримым свидетельством вселенского характера Церкви и подтверждением подлинности любви к Богу через любовь к ближнему.

Святейший Отец подчеркнул важность создания «живых» приходских общин. Церковь должна не только помогать людям материально, но и создавать пространство, где человек может «испытать радость новой жизни во Христе в повседневной, обыденной жизни». Именно такие общины становятся доброй почвой для рождения новых призваний к священству и монашеству.

В конце встречи Лев XIV призвал гостей с радостью продолжать великодушное служение, вверив их заступничеству Непорочной Девы и преподав апостольское благословение.