«Вознесение Иисуса приближает к мере сердца Божьего». Слово Льва XIV перед чтением молитвы Regina Caeli 17 мая 2026 г., площадь Св. Петра

В воскресенье 17 мая, обращаясь к паломникам перед молитвой «Царица Небесная», Папа Лев XIV напомнил, что в этот день во многих странах мира празднуется Вознесение Господне. Этот праздник не должен восприниматься как нечто далекое и абстрактное. Образ Иисуса, возносящегося от земли на небо (Деян 1,1–11), часто создает иллюзию дистанции между Богом и человеком, однако реальность веры говорит об обратном.

Святейший Отец подчеркнул, что верующие соединены с Христом так же неразрывно, как члены тела соединены со своей главой. Его восхождение на небо – это движение, которое увлекает за собой каждого из нас, направляя к полному общению с Отцом. Епископ Рима обратился к наследию св. Августина: «То, что Глава идет впереди, составляет надежду членов тела (Слово 265,1.2)».

Папа отметил, что Вознесение не произошло внезапно: вся земная жизнь Христа была непрерывным «движением вверх». Через Свою человеческую природу Иисус обнял весь мир и искупил человека из состояния греха. Это восхождение принесло свет, прощение и надежду туда, где веками царили тьма, несправедливость и отчаяние. Высшей точкой этого процесса стала пасхальная победа. Цитируя первую пасхальную префацию, Лев XIV напомнил, что Сын Божий, «умирая, разрушил смерть, а воскресая – вернул нам жизнь». Таким образом, Вознесение – это не далекое обетование загробной жизни, а живая связь, действующая прямо сейчас. Она расширяет земные горизонты и приближает образ мыслей, чувств и действий к «мере сердца Божьего».

Епископ Рима подчеркнул, что христианам хорошо известен этот путь восхождения (Ин 14,1–6). Мы находим его в Самом Иисусе, в Его жертвенной жизни, примерах и учении. Кроме того, этот путь наглядно проложен в Пресвятой Деве Марии и святых, при этом нужно ориентироваться не только на великих, канонизированных Церковью праведников, но и на тех, кого Папа Франциск очень точно называл «святыми по соседству». Это обычные люди, с которыми мы разделяем наши будни, папы, мамы, бабушки, дедушки, люди всех возрастов и сословий: каждый день они искренне, с радостью и усердием стараются жить по Евангелию. Благодаря их примеру и молитвенной поддержке мы учимся «возноситься на небо день за днем». Папа призвал верующих следовать совету св. Павла из Послания к Филиппийцам (Флп 4,8–9) и делать предметом своих повседневных мыслей и размышлений всё, что является «истинным, праведным, чистым и любезным».

Применяя на практике «услышанное и увиденное», мы взращиваем в себе и вокруг себя Божественную жизнь, полученную при Крещении. Именно эта жизнь постоянно влечет ввысь, к Отцу, позволяя распространять в израненном мире драгоценные плоды общения, единства и мира.

В конце обращения Лев XIV воззвал к Марии, Царице Небесной, дабы она ежедневно освещала и направляла христиан на пути духовного восхождения.



Источник: русская служба Vatican News