Сестра Надир Сантуш: свидетельство любви до конца

14 мая в городе Сан-Джованни-ла-Пунта на Сицилии, состоялась заупокойная Месса по сестре Надир Сантуш да Сильва, кармелитке из Бразилии, погибшей 11 мая на побережье при попытке спасти сестер своей общины во время внезапного шторма. Евхаристическое богослужение в церкви Святого Иоанна Крестителя возглавил архиепископ Катании монсеньор Луиджи Ренна.

Сестра Надир принадлежала к Конгрегации кармелиток посланниц Святого Духа (CMES). Она родилась 10 августа 1980 года в Бразилии, в штате Баия. Её путь к вере был отмечен глубокими внутренними поисками и радикальным обращением, о чём свидетельствуют её духовные наставники. По их словам, она не принимала духовной посредственности, но неизменно стремилась к полноте и подлинности отношений с Богом.

В своей монашеской жизни сестра Надир руководствовалась словами св. Иоанна Павла II, ставшими для неё духовным девизом: «Любовь помогла мне понять всё».

Трагедия произошла во время отдыха сестёр у моря. Внезапные волны накрыли монахинь, находившихся у самой кромки воды. Сестра Надир без колебаний первой бросилась на помощь своим сестрам. Ей удалось спасти сестёр, однако, потеряв силы, она ушла под воду. Несмотря на попытку одной из монахинь вытащить её на берег, спасти сестру Надир не удалось.

Смерть монахини вызвала глубокую скорбь по всей Италии и в её родной Бразилии. Вместе с тем её гибель воспринимается как свидетельство жизни, полностью отданной Богу и ближним, вплоть до дара собственной жизни.

Последние минуты монахини стали выражением той жизни, которую она сама описывала как путь любви и самоотдачи. В этом ключе её уход воспринимается Церковью как свидетельство евангельских слов: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин 15,13).

Прощание с сестрой Надир на Сицилии, земле, которую она особенно любила, стало не только моментом скорби, но и молитвенного размышления о смысле жертвы, любви и верности призванию до конца.

У входа в храм сестры её конгрегации приняли гроб с телом усопшей и внесли его внутрь на своих плечах, как знак благодарности и как отголосок той заботы, какой она сама их сопровождала.



Источник: русская служба Vatican News