Папа Римский указал на литературу как на «школу братства и мира»

Лев XIV направил послание участникам 38-й Международной книжной ярмарки в Турине, которая проходит с 14 по 18 мая в выставочном центре Линготто.

Послание Папы, подписанное государственным секретарём Св. Престола кардиналом Пьетро Паролином, зачитала на открытии ярмарки её директор Анналена Бенини.

В этом году Книжная ярмарка проходит на тему «Мир, спасённый детьми» — по названию произведения итальянской писательницы Эльзы Моранте. В своём обращении Папа подчеркивает, что эта тема сегодня звучит особенно актуально. Современный мир «словно задыхается от ужаса войны и холода равнодушия». На этом фоне именно дети, благодаря своей способности смотреть на мир «новыми глазами», становятся источником надежды для общества.

Папа отметил важность литературы, которая помогает распознавать достоинство каждого человека, особенно наиболее уязвимых, и становится «школой братства и мира».

Святейший Отец выразил надежду, что нынешняя ярмарка поможет глубже осознать роль культуры в укреплении диалога и общественного согласия.

Всем участникам мероприятия Папа пожелал небесной помощи и передал апостольское благословение.



Источник: русская служба Vatican News