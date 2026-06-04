Обнародована тема Всемирного дня молитвы о защите Божьего творения в 2026 году

Департамент служения целостному развитию человека обнародовал тему послания ко Всемирному дню молитвы о защите Божьего творения, который пройдет 1 сентября в рамках ежегодной экуменической молитвенной инициативы.

Папа Лев XIV выбрал в качестве темы послания слова пророка Исаии: «Перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы» (Ис 2,4).

В сообщении Департамента поясняется, что тема выбрана с целью подчеркнуть связь между вооружёнными конфликтами и ухудшением состояния окружающей среды. Также в нем говорится о необходимости выбирать путь развития и устойчивости вместо насилия и разрушения. Экологический ущерб, вызванный войнами, рассматривается как нарушение обязанности заботиться о Божьем творении и как угроза для жизни сотен миллионов людей.

При этом растущее осознание многочисленных связей между войной и природными ресурсами пока не привело ни к созданию необходимых институтов, ни к принятию ответственных решений, способных предотвращать конфликты и способствовать мирному урегулированию споров.



Источник: русская служба Vatican News