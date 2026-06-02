Искусственный интеллект и труд: Св. Престол защищает достоинство человека и общее благо

Стремительный рост платформенной экономики преобразовал мир труда, открыв новые возможности для трудоустройства, но также подвергнув многих работников «новым формам невидимости и эксплуатации». Об этом на 114-й Международной конференции труда заявил постоянный наблюдатель Св. Престола при ООН и других международных организациях в Женеве архиепископ Этторе Балестреро.

По мнению прелата, обсуждение платформенной экономики должно сосредоточиться «на присущем человеку достоинстве, дарованном Богом, и на достоинстве труда». Этот вызов носит не технологический, а антропологический характер, заявил Балестреро, цитируя послание Папы Льва XIV на 60-й Всемирный день социальных коммуникаций.

Что касается этических опасений, постоянный наблюдатель сослался на недавнюю социальную энциклику Папы Римского Magnifica humanitas, подчёркивая: когда власть сосредоточена в руках у немногих, «она легко становится непрозрачной и ускользает от контроля со стороны общества; в результате возрастает риск искажённого развития, порождающего новые виды зависимости, дискриминации, манипуляции и неравенства». Поэтому крайне важно выстраивать формы сотрудничества с уважением к всеобщему благу.

Ещё один критический аспект растущей цифровизации сектора касается «права операторов платформ гарантировать или ограничивать доступ к работе». «Это означает, что работникам, возможно, придётся платить за доступ к возможностям трудоустройства», – отметил архиепископ, подчеркнув инверсию принципа, согласно которому ни один работник никогда не должен платить за то, чтобы получить работу.

«Поэтому крайне важно вести переговоры с социальными партнёрами о способах смягчения пагубных последствий новых экономических платформ, обеспечив действительное служение искусственного интеллекта всеобщему благу».



Источник: русская служба Vatican News