Скончался старейший католический священник в мире

Старейший католический священник в мире Бруно Кант скончался 29 мая на 111-м году жизни в городе Айхенцелль, земля Гессен, Германия. Он также был одним из самых старых ветеранов Второй мировой войны, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Cath.ch.

Бруно Кант родился 26 февраля 1916 года в Верблине, Саксония. Во время Второй мировой войны был призван в вермахт и воевал на восточном фронте. В 1945 году попал в советский плен, из которого освободился тремя годами позже.

В 1950 году стал священником и активно служил до 102 лет.

Известно, что когда ему исполнилось 108 лет, Кант не испытывал серьезных проблем со здоровьем и передвигался с помощью ходунков.

«Молитва помогает мне оставаться молодым», – рассказывал о. Кант сайту katholisch.de в ноябре прошлого года. Священник каждый день молился, читал бревиарий и решал судоку. По его словам, он «всегда имел глубокую веру», хотя и задавался вопросом, почему «благой Бог допускает столько абсурда, горя и зла».

В Петерсберг-Марбахе, где он служил на протяжении десятков лет, его именем названа улица, а в Айхенцелле-Лёшенроде – площадь перед церковью.

Близкие родственники о. Бруно Канта – тоже долгожители. По данным сайта gerontology, одна из его сестер умерла незадолго до своего столетия, а другая, старшая, дожила до 108 лет. Его младший брат Йоханнес умер в возрасте 105 лет.



(На фото — епископ Фульды Михаэль Гербер поздравляет Бруно Канта со 110-летием)