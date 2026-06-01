«В тайне Триединого Бога мы обретаем свой дом». Слово Папы Льва XIV перед молитвой Angelus 31 мая 2026 года, площадь Св. Петра

В полдень 31 мая, перед чтением молитвы «Ангел Господень» в праздник Пресвятой Троицы, Папа Лев XIV размышлял о сути христианского пути, отправной точкой и завершением которого является неисчерпаемая тайна Триединого Бога.

Папа напомнил, что завершившееся неделю назад Пасхальное время уступает место осмыслению пройденного пути. Торжество Пресвятой Троицы дает верующим возможность заново вглядеться в пройденное, начиная с самого его центра – Божественной жизни, явленной в Иисусе Христе:

«Эта жизнь – динамичное, неисчерпаемое, плодотворное общение, которое ныне вовлекает и нас: Дух, связующий Отца и Сына, излился в наши сердца, благодаря чему в мире обретает форму Церковь – таинство общения, пространство встречи, любви и жизни, где небо и земля уже соприкасаются».

Размышляя над евангельским чтением праздника (Ин 3,16–18), Лев XIV обратил внимание на фигуру Никодима – знатного мужа в Израиле, пришедшего к Спасителю под покровом ночи. Господь придал большое значение его духовному поиску, удивив Никодима вестью о возможности духовного возрождения. В ту ночь Христос открыл ему истину, которая теперь звучит во всех христианских храмах: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (ст. 16). И далее: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (ст. 17).

Папа отметил, что в тайне Триединого Бога человек обретает истинный дом, подобно тому, как Никодим чувствовал себя дома рядом с Иисусом. Жизнь Бога дарует внутренний покой и радость Святого Духа. Пресвятая Троица учит любить всё и всех, открывая, что каждое творение создано для общения и встречи. Напротив, отказ от Божественного Духа ведет к упадку:

«Мы понимаем, почему разделения, поляризация и презрение к различиям приносят в мир бедствия, печаль и бесплодие. Тот, кто не принимает этого Духа, быстро стареет в жалобах; он оказывается одинок, и на душе у него никогда не бывает праздника. Сегодня же, дорогие братья и сестры, праздник! Праздник Бога – это наш праздник».

В конце обращения Лев XIV процитировал напутствие апостола Павла к коринфянам, призвав паломников к радости, взаимному утешению, единомыслию и миру (2 Кор 13,11), дабы Бог любви и мира пребывал со всеми христианами, и вверил это намерение заступничеству Пресвятой Девы Марии.



Источник: русская служба Vatican News