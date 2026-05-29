Папа призвал евангелизаторов «не смягчать» Евангелие (+ ФОТО)

28 мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников пленарного заседания Департамента евангелизации – Отдела по фундаментальным вопросам евангелизации в мире. Передает русская служба Vatican News.

Папа выразил признательность за огромный организационный труд, проделанный ведомством во время Юбилейного 2025 года, когда более 33 миллионов паломников посетили Рим. Святой год стал ярким событием и в поместных Церквах: современный мир жаждет надежды, и христиане призваны её возвещать, укрепляемые обетованием Господа всегда оставаться с нами. Благовестие, вселяющее надежду, – не утопия, а привлекательное свидетельство, призывающее к любви и истине. Это особенно важно для западных стран, где ширится религиозное безразличие, угасает поиск смысла, великие экзистенциальные вопросы остаются без ответа на фоне экспансии технологической культуры. В этом контексте встреча с Христом может вернуть людям полноту смысла и ценности, поэтому Церковь вновь осознаёт непреходящую актуальность миссии, полученной от воскресшего Господа. Лев XIV призвал делегатов руководствоваться на всех уровнях апостольским увещанием Папы Франциска Evangelii gaudium, которое видит в керигме «сердце христианской и церковной идентичности».

Святейший Отец подчеркнул важность благовестия среди молодёжи: многие молодые люди вновь открывают для себя Евангелие, стремятся глубже его изучить, понимая, что оно «хранит в себе секрет истинного счастья». Евангелизация должна учитывать меняющиеся условия и динамику передачи веры, отвечая на новые вызовы. В обществе, ориентированном на чрезмерном использовании медиа и потребительстве, культурная атмосфера снижает способность к терпеливому обучению и кропотливому поиску истины с критическим мышлением. «Есть риск воспринимать каждое сообщение как всего лишь одно мнение из множества», – отметил Папа:

«Христианство можно сделать привлекательным не путём смягчения его содержания и требований, а путем смиренного и дерзновенного свидетельства о “Пути, Истине и Жизни”».

В этот исторический момент нужны люди, которые «посредством просвещённой и живой веры делают Бога убедительным в этом мире»: именно святость жизни наиболее ярко выражает «красоту христианской веры, которая превосходит время и привлекает каждую культуру».

Епископ Рима уделил особое внимание катехизации, духовному сопровождению катехуменов, роли церковной общины для готовящихся к Миропомазанию. Приходские начинания становятся эффективными «благодаря личному вниманию, что является отражением уникальной и личной любви Господа».

В конце встречи Лев XIV вверил гостей заступничеству Пресвятой Богородицы, «совершенной ученице и миссионерке Евангелия».