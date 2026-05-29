Епископ Сан-Марино: визит Папы Римского — дар Провидения

«Возможность приветствовать преемника Петра — это огромный дар, благодать Провидения, которую мы получаем в исторический момент, когда все мы чувствуем необходимость вновь обрести веские основания для надежды и общего пути», — так прокомментировал новость о запланированном визите Льва XIV в Сан-Марино епископ Доменико Беневенти.

28 мая 2026 года стало известно, что Папа Римский принял приглашение от властей Республики Сан-Марино. По данным Префектуры Папского двора, визит запланирован на утро субботы, 22 августа 2026 года. Папа встретится с представителями властей республики, а также помолится в местной базилике. Полная программа будет опубликована позже.

Как подчеркнул епископ Доменико Беневенти, недавно избранный председателем Итальянской епископской комиссии по культуре и социальным коммуникациям, визит Льва XIV — это «конкретный знак близости, утешения и надежды», ибо «Бог не забывает ни одной периферии — ни географической, ни духовной».

«Маленькие государства, как и небольшие епархии, обнаруживают ту близость, которую Папа проявляет, посещая нас и заботясь о нас», — добавил иерарх, поблагодарив Понтифика «за его отеческий взгляд» на местную Церковь в Сан-Марино, богатую историей, «но не лишенную трудностей».

Епархия Сан-Марино охватывает как территорию Республики Сан-Марино (12 приходов), так и прилегающие итальянские территории (81 приход). Резиденция епископа находится в итальянском городе Пенабили.

Папские визиты в Сан-Марино уже имели место. Предыдущие визиты состоялись во время понтификатов Бенедикта XVI (19 июня 2011 г.) и святого Иоанна Павла II (29 августа 1982 г.).

По материалам Vatican News