Поздравляем с торжеством Пресвятой Троицы!

Жизнь христианина начинается «во имя Отца и Сына и Святого Духа», и в это же Имя заканчивается. Во имя Триединого Бога он прощается с этим миром, чтобы наслаждаться в вечности блаженным созерцанием Лиц Святой Троицы, с Которыми ему уже довелось общаться на земле. Бог Един в Трех Лицах – вот древнейшее церковное исповедание веры. Все христиане исповедывали эту истину изначально. Ее же постоянно провозглашало Священное Учительство Церкви. Апостолы научились ей от Иисуса, а христиане во все времена, по мере своего приближения к Богу, размышляли о ней и стремились к личному общению с каждым из Лиц Троицы. Святая Тереза от Иисуса в своей Книге жизни свидетельствует о том, что, в ходе размышлений над одним из древнейших Символов веры – Символом святого Афанасия или Quicumque, она получила специальную благодать, чтобы проникнуть в чудесную тайну Триединства.. «В другой раз, когда я читала Символ веры святого Афанасия, Quicumque vult…, Господь дал мне понять, каким образом Единый Бог существует в Трех Лицах, причем с такой ясностью, что мое изумление и утешение были весьма велики. Мне это сильно помогло лучше узнать величие Бога и славных дел Его. Теперь всякий раз, размышляя о Святой Троице или слушая рассуждающих о Ней, я испытываю безмерную радость от того, что, как мне кажется, понимаю, каким образом Трое могут быть в Одном».



Вся жизнь по благодати ориентирована к познанию Пресвятой Троицы и общению с Ней, в которых – «плод и цель нашего существования». Ради этого мы были сотворены и восхищены в порядок благодати, где мы можем познавать Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, общаясь с Ними и любя их. В свою очередь, эти Божественные Лица пребывают в душе, находящейся в состоянии благодати. Уже в земной жизни христианин способен на опыте познать все Три Лица Святой Троицы. Это знание вовсе не является чем-то исключительным. С другой стороны, оно необходимо для достижения святости. Речь идет о святости, к которой призваны мать семейства, едва успевающая справляться со своими домашними обязанностями, труженик, работающий с утра до ночи, инвалид, нетрудоспособный по болезни… Бог по бесконечной милости Своей желает преподать знание о Себе всякому человеку, подлинно последовавшему Его Сыну.



На пути к Пресвятой Троице (а в ее сокровенные глубины мы проникаем, исполняя наши повседневные обязанности) нас сопровождает Мудрый Проводник и Наставник – Святой Дух. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами; приду к вам (Ин 14,16-18), — обещал нам Господь. Это «вы» относится ко всем крещеным, а в первую очередь – к тем, кто стремится быть максимально верным Христу во всякое время и во всех обстоятельствах, которые только могут случиться. Как приятно убедиться, что тайна Триединства, недоступная естественному разуму как таковому, всё же приоткрывается по вере и при содействии просвещающего нас Святого Духа: вам дано знать тайны Царствия Небесного (Мф 13,11). Так попросим же сегодня Святого Духа, чтобы Он осветил наш путь.

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»