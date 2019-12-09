9 декабря. Непорочное Зачатие Пресвятой Девы Марии. Торжество

Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, отмечаемое 8 декабря (в 2019 году, в связи с тем, что на 8 декабря приходится 2-е воскресенье Адвента, оно перенесено на 9 декабря), часто называют новым праздником. Действительно, обязательным для всей Церкви Торжеством оно стало, с точки зрения истории, совсем недавно, в начале XVIII века, а догмат, дающий его полное богословское обоснование, был принят ещё позднее, в 1854 г. Но сам праздник не так молод, как можно было бы думать, хотя и появился гораздо позже таких древних Богородичных праздников, как Успение и Рождество Богородицы, сложившихся ещё в Древней Церкви.

С VIII века в Византийской Церкви была известна традиция 9-го декабря, за девять месяцев до Рождества Девы Марии, отмечать праздник Её Зачатия, носивший название «Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы». Позднее, благодаря паломникам, обычай праздновать этот день был принесён в Англию, где стал именоваться праздником Зачатия Марии. В начале XII века ученик и биограф святого Ансельма Кентерберийского Эдмер написал «Трактат о зачатии святой Марии», в котором развил богословскую мысль об освобождении Пресвятой Девы Марии от всякого, в том числе первородного, греха с момента Её зачатия. Память этого события он предложил праздновать 8 декабря. Вскоре праздник распространился в Нормандии, где был очень любим народом, затем дошёл до Франции, а с 1263 г., стараниями францисканцев, стал отмечаться и в Риме.

Впрочем, признание учения о свободе Марии от скверны первородного греха с момента Ее зачатия пришло в среде богословов Западной Церкви далеко не сразу. Такие авторитетные мужи как св. Бернард Клервосский, св. Фома Аквинский, св. Бонавентура, Александр Гэльский и другие это учение прямо отвергали, так как, по их мнению, это означало бы, что Дева Мария не нуждалась в искуплении, совершенном Христом, Который назван, однако, Спасителем всех (т.е. всех без исключения) людей.

Со своей стороны, францисканский богослов, блаженный Иоанн Дунс Скотт привел непротиворечивое богословское обоснование учения о Непорочном Зачатии, согласно которому Мария была освобождена от первородного греха с момента своего зачатия в предвидении дела искупления, которое будет совершено Христом впоследствии.

Учение о Непорочном Зачатии Марии было особенно горячо воспринято францисканцами и активно распространялось ими среди верующих. Популярные францисканские проповедники, такие как святой Леонардо да Порто Маурицио или святой Бернардин Сиенский, на площадях итальянских городов в окружении восхищённых слушателей возносили хвалу Марии «рождённой без какого бы то ни было греха и сохранившей Свою непорочность».

Однако богословская полемика продолжалась и дальше, так что Папа Сикст IV запретил спорящим сторонам обвинять друг друга в ереси, притом, что этот же Папа-францисканец в 1477 г. учредил праздник Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии для Римской епархии. Последования для богослужений этого дня были сочинены домашним богословом Папы Леонардо Ногаролли. В дальнейшем, они были использованы при написании собственных праздничных богослужебных текстов.

Постепенно истина о Непорочном Зачатии всё глубже укреплялась в сознании Церкви. Так в 1617 г. Папа Павел V запретил публично опровергать это учение, а спустя пять лет Папа Григорий XV еще более ужесточил этот запрет, распространив его на любые возражения в письменной форме. В 1661 г. Папа Александр VII зафиксировал всеобщее церковное почитание Непорочного Зачатия специальной буллой, хотя однозначного догматического определения так и не произнес.

В 1708 г. Папа Климент XI распространил праздник Непорочного Зачатия Девы Марии на всю Церковь.

27 ноября 1830 г. Пресвятая Дева Мария явилась в Париже монахине Конгрегации Дочерей Милосердия Екатерине Лабуре и научила её той молитве, которую сегодня ежедневно повторяют миллионы католиков на всех языках мира: «О Мария, без греха зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающих». По поручению Богородицы, данному сестре Екатерине, был изготовлен медальон с изображением Пречистой Девы и текстом этой молитвы. Носящим медальон были обещаны многие милости, первой из которых стало прекращение эпидемии холеры, начавшейся в Париже в 1831 г.

В 1854 г. учение об освобождении Пресвятой Девы Марии от первородного греха с момента Её зачатия было утверждено в качестве догмата католической веры. Папа Пий IX в Апостольской конституции Ineffabilis Deus писал: «…Мы заявляем, провозглашаем и определяем, что учение, которое придерживается того, что Блаженная Дева Мария была с самого первого момента Своего Зачатия, особой благодатью и расположением Всемогущего Бога, ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, сохранена не запятнанной никаким пятном первородного греха, является учением, явленным в Откровении Богом, и потому в него должно твердо и постоянно верить всем верным. Эта «сияющая и совершенно уникальная святость», которой Она «одарена с первого мига Своего зачатия», целиком дана ей Христом: Она «искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг Ее Сына»».

Еще одно подтверждение догмат о Непорочном Зачатии получил в 1858 г., в ходе Лурдских явлений Богоматери, когда св. Бернадетта Субиру засвидетельствовала, что на ее вопрос «Кто Ты?» последовал ответ: «Я – Непорочное Зачатие».

В Восточной Церкви учение о свободе Матери Божьей от первородного греха не является догматом веры (признаётся лишь особая личная святость Богоматери), хотя у ряда Отцов Церкви и выдающихся восточных богословов встречаются близкие по смыслу выражения. Есть они и в литургических текстах, в частности, в кондаке праздника Рождества Богородицы это событие связывается с прерыванием цепи первородного греха: «Адам и Ева от тли смертныя освободистася, Пречистая, в святем рождестве Твоем».

Интересно, что учение о Непорочном Зачатии Пресвятой Богородицы сохранилось у русских старообрядцев и долгое время разделялось в их среде, хотя в настоящее время у них нет единого четкого мнения по этому вопросу.

Тем не менее, Православная Церковь празднует Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы 9 декабря (22 декабря по новому стилю).

С использованием материалов Анны Кудрик