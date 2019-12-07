7 декабря. Святой Амвросий Медиоланский, епископ и Учитель Церкви. Память

Святой Амвросий – архиепископ Медиолана (Милана), выдающийся богослов, проповедник, гимнограф. Один из четырех (наряду со свв. Иеронимом, Августином и Григорием Великим) Великих Учителей Западной Церкви.

Семья Аврелиев Амвросиев принадлежала к числу потомственной римской аристократии с давней христианской традицией. В числе предков будущего Учителя Церкви была и мученица Сотерия (вероятно, сестра его бабушки), умерщвленная за веру во Христа во время гонений императора Диоклетиана.

Амвросий родился около 334 г. в Тревире (ныне – город Трир в Германии), где размещалась ставка кесаря западной части Римской империи («Галльская префектура») Константина II. Отец Амвросия занимал один самых высоких постов в имперской администрации, контролируя гражданскую и судебную власть на огромных пространствах от атлантического побережья Пиренейского полуострова до Германии и от Британии до Марокко. Однако в 340 г. Константин II был низвергнут и убит в результате конфликта со своим братом Константом, правившим в Италии. Тогда же, видимо, погиб и отец Амвросия, а его мать вернулась в Рим с тремя детьми: Амвросием, его братом Сатиром и сестрой Марцеллиной, которая станет позднее посвященной Господу девой. В их доме часто бывали духовные лица, епископы, возможно, там бывал и св. Афанасий Александрийский, изгнанный со своей кафедры арианами, вынужденный скрываться и несколько лет проведший в Риме. Но, несмотря на дух христианского благочестия, царивший в семье, Амвросий и его брат не были крещены: в обычаях христиан того времени было записывать своих детей при рождении в оглашенные (катехумены), а к Крещению они приступали уже в сознательном возрасте и по собственному желанию, многие – и вовсе на смертном одре.

Амвросия готовили к карьере государственного чиновника: он изучал грамматику, риторику и право, прекрасно знал греческий язык, а также получил музыкальное образование, что было обычным делом в римских аристократических семьях. В 365 г., в возрасте 31-го года, он стал адвокатом в административном центре провинции Паннония Сирмиум (ныне – Сремска Митровица в Сербии) и практиковал очень успешно, а в 370 г., по протекции друга семьи Аврелиев Сикста Петрония Проба, был назначен губернатором (консулом) североитальянских провинций Лигурия и Эмилия с центром в Медиолане – втором по величине и значимости городе Италии.

Значительная часть 130-тысячного населения города всё еще оставалась языческой, а его христианскую общину сотрясали бурные ссоры и конфликты между сторонниками Никейского вероисповедания и арианами. Епископом был арианин Авксентий, поставленный волевым решением императора-арианина.

Но в 374 г. восседавший на епископской кафедре 20 лет еретик Авксентий умер, и тогда подняли голову в ожидании перемен все никейцы – епископы из окрестностей Медиолана, прочее духовенство, миряне. Но и у ариан было немало сторонников, так что возникла реальная угроза гражданских беспорядков. Губернатор Амвросий по долгу службы лично присутствовал на собрании клира и народа, которому предстояло избрать нового епископа. Дело явно зашло в тупик, и вдруг из толпы раздался возглас, как говорят, принадлежавший ребенку: «Амвросий епископ!» Может быть, ребенок просто хотел позабавиться, но присутствовавшим явно понравился этот вариант, воспринимавшийся как компромиссный: светский чиновник Амвросий имел безупречную репутацию и авторитет в городе, и в то же время не принадлежал к церковным партиям. Под бурные овации собрание провозгласило новым епископом именно его.

Для Амвросия всё происшедшее стало полной неожиданностью: ведь он даже не был крещен и никогда не готовился к служению на церковном поприще. Он сначала отказывался принять выбор горожан, потом даже попытался скрыться из города, но всё было тщетно. К тому же император Валентиниан II настаивал, чтобы Амвросий таки взошел на епископскую кафедру, и он в конце концов сдался: за семь дней прошел все ступени от Крещения до епископской хиротонии, и 7 декабря 374 г. официально встал во главе церковной общины Медиолана.

Своим наставником на церковном поприще новоявленный 40-летний епископ Амвросий избрал уже весьма пожилого, очень благочестивого и мудрого священника Симплициана. Любопытно, что Симплициан переживет Амвросия в этом мире и станет его преемником на Миланской епископской кафедре. Первым делом, Амвросий пожертвовал Церкви всё свое огромное состояние, включая принадлежавшие семье имения в Сицилии и Африке, а сам стал вести строгий монашеский образ жизни, усиленно изучая богословские доктрины. Амвросий очень много и очень быстро читал про себя, хотя почти все в то время читали вслух (следует учесть, что все тексты тогда писались буквами одинакового размера без пробелов и знаков препинания). За этим занятием его застал в 384 г. посетивший его св. Августин, тогда еще только бывший на пути к христианскому обращению, и передал свои ощущения так:

«Не раз (так как вход никому не был запрещен, и не было принято объявлять ему о приходе посетителей) я видел его читающим в моем присутствии именно так, безмолвно и никак иначе. Поэтому, после того, как мы подолгу оставались там, сидя в молчании, – кто посмел бы побеспокоить человека, столь напряженно сосредоточенного? – мы уходили, полагая, что в то краткое время, которое было у него в распоряжении для восстановления умственных сил, он как бы отдыхал от суеты всех прочих своих обязанностей и, наверное, не хотел, чтобы его отвлекали…».

Обязанности епископа тогда были, пожалуй, даже более обширными, чем теперь: кроме ежедневной литургии, они включали катехизацию всех готовящихся к Крещению и личное преподание им Таинств, управление кающимися (был такой чин в древней Церкви), забота о монахинях и посвященных Богу девах, опека над вдовами, сиротами и нищими. К епископу шли жаловаться на притеснения, его просили ходатайствовать о снижении налогов, и в большинстве случаев предпочитали разбирать свои дела не в светском суде, а на суде епископа, что отнимало целые дни.

Амвросий отдавался всем этим обязанностям весь без остатка, а в свободные часы изучал Священное Писание, по его словам, «весь погружаясь в море», читал в греческом подлиннике творения Оригена, Василия Великого, Дидима Слепца, Афанасия Александрийского…

Уже в первые годы своего епископства Амвросий сам написал несколько богословских трактатов, не только для наставления своей паствы, но и для того чтобы разъяснить императору основы истинной Никейской веры. Он обладал уникальной способностью выражать суть учения в четких ясных формулировках. А в своих комментариях к Священному Писанию он был и оригинален, и гениален одновременно, тем более, что он писал их исходя из собственного духовного и житейского опыта, а не из отвлеченных теологических абстракций. В своих произведениях Амвросий горячо отстаивал принципы социальной справедливости, а выше всего в христианском пути к святости ставил благотворительность. По его словам, богач, подающий милостыню бедняку, не оказывает ему благодеяния, а лишь возвращает должное. Сам Амвросий был готов зайти так далеко, что в 378 г. продал церковные сокровища, включая и литургические священные сосуды, чтобы выкупить из плена у готов многих своих сограждан. «Как прекрасно, если говорят: когда Церковь выкупает толпы пленных – их выкупил Христос! … Вот золото Христово, что спасает от смерти!»

К тому же Амвросий был блестящим проповедником. Его проповеди стал регулярно слушать перешагнувший тридцатилетний рубеж и тогда еще бывший манихеем Августин, и именно они сыграли решающую роль в его обращении. «Сладость его речи завораживала меня…», — признаётся он.

Особенно трогательную заботу в жизни и в своих сочинениях Амвросий проявлял по отношению к посвященным Богу девам, считая их лучшими выразительницами самой глубинной сущности христианства. Одной из таких дев была его родная сестра Марцеллина, к которой он обращался с величайшей почтительностью. Ходили слухи, что многие родители не пускали своих юных дочерей на проповеди Амвросия, так как большинство из них, однажды услышав епископа, затем выбирали путь посвященного Богу девства.

Но не меньшую любовь и заботу преосвященный Амвросий проявлял и к своим священникам: «К вам, которых я породил в Евангелии, я питаю не меньшую любовь, как если бы вы были моими детьми в браке», — писал он.

Именно таким образом, всего себя отдавая пастве в любви и заботе, он строил свою Поместную Церковь.

К 386 г. относится прямое столкновение епископа Амвросия со светской властью, когда приехавшая в Медиолан мать императора Валентиниана II Иустина, бывшая арианкой, потребовала передать ее единоверцам один из городских храмов. Амвросий ответил, что это не его личная собственность, а собственность Господа, а потому он не может передать ее еретикам. А на упреки в неповиновении императору возразил: «Император – внутри Церкви, а не над нею».

Между тем, ободренные поддержкой императрицы ариане потребовали себе не просто один из храмов, а целый кафедральный собор. Власти обложили горожан высокими налогами, в город были введены войска. Между тем, Амвросий со сторонниками забаррикадировался в кафедральном соборе. В числе осажденных вместе со своим архипастырем была св. Моника и ее сын Августин. Было это на Страстной неделе. Амвросий использовал это время для обучения народа антифонному (на два хора) пению и написания нескольких музыкальных произведений. В итоге, император так и не решился отдать приказ о начале штурма, и в Великий Четверг осада была снята. После этой моральной победы личный авторитет Амвросия во всей Италии и даже за ее пределами поднялся на недосягаемую высоту.

Но и этот эпизод оказался лишь прелюдией к новому конфликту, в котором речь опять пошла об отношениях духовной и светской властей.

К 388 г. власть во всей Римской империи, и на Востоке, и на Западе, оказалась в руках одного человека – императора Феодосия I, прозванного позже «Великим». Он был убежденный никеец, и тут же по вступлении на престол издал эдикт, запрещающий на всей территории государства все версии христианства кроме католической.

Появившись в Медиолане, он с удивлением обнаружил, что императорский трон стоит хоть и на почетном месте, но в той части храма, где находятся миряне, в то время как в Константинополе он размещался в алтарной части и выше всех в пресвитерии. Но император тогда отреагировал на это обстоятельство добродушно: «Наконец-то я увидел настоящего епископа!» — сказал он.

Куда более серьезная размолвка между ним и Амвросием случилась чуть позже, когда император, разгневавшись на жителей города Фессалоники, отдал этот город на разграбление своим солдатам. Тогда в резне и грабеже погибло около семи тысяч человек. Узнав о приближении императора к Медиолану, Амвросий специально покинул город, чтобы не встречаться с ним, и направил ему послание с призывом покаяться за совершенное преступление. Быть в чине кающихся в то время означало быть отлученным от Святого Причастия. И Амвросий так и написал в своем послании, что не будет совершать Евхаристию в присутствии императора. Из уважения к монаршему достоинству он согласился лишь сократить время пребывания Феодосия в чине кающихся, ограничив его шестью месяцами, до ближайшего Рождества.

И к удивлению многих, император подчинился. Он снял царские одежды, что делал лишь в случаях траура, и действительно стоял среди кающихся на паперти храма, не заходя внутрь. Епископ Амвросий упомянет об этом в своей надгробной речи в честь Феодосия умершего в 395 г.

Но этот поступок Медиоланского епископа имел не только личное, предназначенное для одного императора, но и общественное измерение. Император Феодосий издал закон, согласно которому любой смертный приговор мог приводиться в исполнение не раньше, чем через 30 дней после его вынесения, чтобы оставалось время для его возможного пересмотра или жеста милосердия.

Последние годы своей жизни Амвросий Медиоланский провел в заботах не только о своей епархии, но и о соседних Поместных Церквах, куда его часто приглашали для восстановления мира. Во время одной из таких поездок в Верчелли он внезапно почувствовал себя плохо и скончался в Великую Субботу, 4 апреля 397 г. Однако день его памяти в Восточной и Западной Церкви приходится на 7 декабря, когда он взошел на Миланскую епископскую кафедру.

Дошедшее до нас литературное наследие св. Амвросия весьма обширно: оно включает комментарии на различные фрагменты Священного Писания, догматические и богословско-нравственные трактаты. Самые известные из них: «О Таинствах» («De sacramentis»), «О православной вере» («De fide orthodoxa»), «О Святом Духе» («De Spiritu Sancto»), «Шестоднев» («Hexaemeron»).

Св. Амвросию также приписывают от 12 до 18 дошедших до наших дней поэтико-музыкальных гимнов, самый известный из которых – гимн Te Deum laudamus («Тебя, Бога, славим»).