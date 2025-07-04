Декрет о Мессе pro custodia creationis

«Да восхвалят Тебя, Господи, дела Твои, чтобы нам полюбить Тебя; да полюбим Тебя, чтобы восхвалили Тебя дела Твои»: этой цитатой из «Исповеди» святого Августина начинается декрет Департамента богослужений и дисциплины Таинств, устанавливающий порядок совершения Мессы о защите творения.

«Тайна сотворения мира – это начало истории спасения, — говорится в документе, датированном 8 июня и подписанном префектом Департамента богослужений и дисциплины Таинств кардиналом Артуром Рошем. — Она увенчивается во Христе и от тайны Христа берет свой решающий свет; в самом деле, являя Свою благость, “в начале сотворил Бог небо и землю” (Быт 1,1), ибо с самого начала Он мыслил о славе нового творения во Христе».

Священное Писание, читаем далее в тексте документа, увещает людей созерцать тайну сотворения мира и воздавать вечное благодарение Пресвятой Троице за этот знак Ее любви. В наше время представляется очевидным, что творение находится под серьезной угрозой из-за безответственного отношения к нему человека и из-за злоупотреблений благами Бога, вверенными нашей заботе. Именно это побудило Святейший Престол добавить в Римский миссал, в раздел Месс о различных нуждах, формуляр Мессы pro custodia creationis.

«Мир, который произошел из рук Бога, возвращается к Нему во всецелом и радостном поклонении: в евхаристическом Хлебе “творение устремлено к обожению, к святому брачному пиру, к соединению с Самим Творцом”, — утверждал в одной из проповедей на праздник Corpus Domini Папа Бенедикт XVI, чьи слова приводятся в энциклике Папы Франциска Laudato si’. — Таким образом, Евхаристия является источником света и мотивации для наших забот об окружающей среде и направляет нас к тому, чтобы быть хранителями всего творения».

Святейший Отец Лев XIV одобрил публикацию декрета и распорядился о распространении формуляра вместе с соответствующими библейскими чтениями.

В качестве первого литургического чтения предлагается фрагмент из Книги Премудрости царя Соломона (13, 1-9) и из Послания к Колоссянам (1,15-20); Ответный псалом взят из 18-го и 103-го Псалмов; евангельское чтение – из Евангелия от Матфея (6,24-34 или 8, 23-27).



Источник: русская служба Vatican News