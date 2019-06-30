Рядовое время

Кроме литургических периодов, имеющих ясно выраженную собственную специфику (Великий Пост, Пасхальное время, Адвент, Рождественское время), в состав литургического года входят еще 33 или 34 недели, когда специальным образом не отмечается какая-либо тайна из жизни Христа, но воспоминается мистерия нашего Спасения во всей ее полноте. Этот период называется «Рядовым временем». Присущий ему цвет литургических одеяний – зеленый.

Рядовое время начинается в понедельник после воскресенья Крещения Господня (первое воскресенье после 6 января, в 2019 г. — 13 января), и продолжается вплоть до вторника перед Пепельной средой (Пепельная среда в 2019 г. приходится на 6 марта), с которой начинается Великий Пост. Затем оно же продолжается с понедельника после Пятидесятницы (в 2019 г. — с 10 июня) и заканчивается перед 1-ой Вечерней 1-го воскресенья Адвента (в 2019 г. 1-е воскресенье Адвента приходится на 1 декабря). На Мессах во все будние дни Рядового времени (кроме праздников и дней памяти святых) используются тексты молитв того воскресенья, которым начинается данная неделя.

Рядовые воскресенья не отличаются чем-либо особенным и вполне сохраняют свой первоначальный характер «малой Пасхи». Каждое из них подразумевает целебрацию Воскресения Господня. В современном Римском Миссале для этих воскресений предусмотрено 8 вариантов префация, из которых первый посвящен «чудесной силе пасхального таинства», а другие раскрывают его внутреннее содержание и последствия.

Трапеза слова Божия, предлагаемая в Рядовое время, довольно разнообразна. Цикл воскресных чтений существует в трех вариантах (A – B – C), которые последовательно сменяют друг друга с началом нового Литургического года (в 1-е воскресенье Адвента). При этом в год A читается Евангелие от Матфея, в год B – Евангелие от Марка, в год C – Евангелие от Луки.

Кроме Евангелия на воскресной Мессе предусмотрено еще два чтения, причем чтение из Ветхого Завета приведено в соответствие с содержанием Евангелия этого дня, а второе чтение из Посланий Апостолов имеет нравоучительный характер.

Напомним, что до 1 декабря 2019 г. используются чтения цикла C.

Воскресные литургические молитвы (вступительная, над дарами, после Причастия) были включены в современное издание Римского Миссала из Тридентского Миссала по большей части без всяких изменений. Некоторые были изменены, а отдельные – написаны заново.

Два воскресенья Рядового времени имеют особый характер, поскольку в них предусмотрены торжества: в первое воскресенье после Пятидесятницы – торжество Пресвятой Троицы (в 2019 г. — 16 июня); в последнее, 34-е воскресенье Рядового времени – торжество Христа Царя Вселенной (в 2019 г. — 24 ноября). Кроме того, на второе воскресенье после Пятидесятницы (в 2019 г. — 23 июня) обычно переносится торжество Пресвятых Тела и Крови Христа.

По мнению ряда ученых-литургистов именно Рядовые воскресенья полнее других выражают Пасхальную тайну, как и тайну жизни Христа вообще, как раз благодаря своей «нейтральности», свободе от одного определенного угла зрения, как это, например, свойственно воскресеньям Адвента или Великого Поста.