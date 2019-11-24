24 ноября (34-е рядовое воскресенье). Господь наш Иисус Христос, Царь Вселенной. Торжество

Праздник Христа-Царя – это самый «молодой» праздник в Католической Церкви. Он был установлен Папой Пием XI в 1925 г. и стал своеобразной реакцией на секуляристские и атеистические умонастроения эпохи. Вначале он отмечался в последнее воскресенье октября, но с 1970 г. был передвинут на последнее (34-е) воскресенье Литургического года (как известно, в современном календаре Латинского обряда Литургический год начинается с первого воскресенья Адвента). Завершая Литургический год, этот праздник являет Христа как Царя всего сущего, «Альфу и Омегу, Первого и Последнего, Начало и Конец» (Откр 22,13). Литургические тексты подчеркивают основы царственного достоинства Христа – Его Воплощение и совершённое Им дело Искупления, а также динамику Спасения – в конечном итоге, вечное и всеобщее Царство будет принадлежать Величию Божию.

Будет восседать Господь царем вовек. Господь благословит народ Свой миром, — говорит нам один из сегодняшних антифонов (Причастный антифон, Пс 29(28),10-11).

Празднуемое ныне торжество представляет собой своего рода синтез всей тайны Спасения. Им завершается литургический год, в течение которого воспоминались многочисленные тайны жизненного пути нашего Господа. Теперь же, словно бы увенчивая их все и подводя им итог, нам явлен прославленный Христос, Царь всякой твари и наших душ. И если праздники Богоявления, Воскресения и Вознесения тоже в некотором смысле представляют Христа Царем и Владыкой всего сущего, то нынешнее торжество было установлено специально для того, чтобы продемонстрировать отошедшему от Бога миру, что Христос по-прежнему остается его единственным властелином.

В литургических текстах сегодняшней Мессы Христос явлен любящим Царем, пришедшим утвердить Свое царство не силой завоевателя, но милостью и кротостью пастыря: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный (Первое чтение, Год A, Иез 34,11-12).

С той же ревностью Господь разыскивал рассеявшихся, удалившихся своими грехами от Бога людей. Они были покрыты ранами, их мучили тяжкие болезни, а Он лечил их недуги и перевязывал их раны. Он так возлюбил их, что отдал за них собственную жизнь. Он пришел к ним в Своем царственном достоинстве, чтобы явить Божию любовь, чтобы стать Посредником Нового Завета и Искупителем человеческого рода. Царство, установленное Иисусом Христом – это динамическая реальность, закваска и знамение Спасения. Это – обращенный к человеку призыв сделать наш мир более справедливым, утвердить в нем отношения братства и солидарности, указать ему евангельские ценности и открыть перспективы надежды на будущее вечное блаженство, к которому мы все призваны.

По этой причине в префации сегодняшней святой Мессы подчеркнуто, что Иисус передал Отцу Царство истины и жизни, Царство святости и благодати, Царство правды, любви и мира. Вот какое оно, Царство Христово, в которое все мы призваны войти, в котором должны принять участие и которое обязаны всемерно распространять посредством плодотворного апостольского служения. Господь хочет «стать своим» в кругу наших родственников, друзей, соседей, сотрудников… «Перед теми, кто сводит религию к какому-то вороху отрицаний, или согласен удовлетвориться половинчатым католичеством, перед теми, кто хотел бы засунуть Господа лицом к стене или в угол, хотя бы – в уголок своей души, мы обязаны утверждать словом и делом, что стремимся к тому, чтобы Христос стал истинным Царем всех сердец, даже их собственных» (св. Хосемария Эскрива).

Из книги:

Ф. Карвахал, «В общении с Богом»