24 ноября. Святые Андрей Зунг Лак, священник, и его сподвижники, мученики. Память

Андрей Зунг Лак – первый католический священник, вьетнамец по национальности. Один из многих вьетнамских мучеников, проливших кровь за Христа в XVI-XIX веках.

В регионах Тонкин, Аннам и Кохинхин, которые теперь составляют государство по имени Вьетнам, евангельская Благая Весть впервые прозвучала в XVI веке. При этом с 1625 по 1886 год здесь, за исключением достаточно кратких периодов затишья, бушевало жесточайшее гонение, посредством которого местные власти стремились уничтожить ростки юной Церкви. За три столетия свыше 130-ти тысяч христиан умерли смертью мучеников. Жестокость палачей не сломила пламенного духа исповедников веры: обезглавленные, задушенные, распятые, распиленные, четвертованные, подвергавшиеся ужасающим пыткам в тюрьмах и на рудниках, они позволили просиять славе Господа, «Который открывает в слабых Свою силу и дает беззащитным силу мученичества».

19 июня 1988 г. Папа Иоанн Павел II причислил к лику святых 117 мучеников разных национальностей, церковного статуса и социального положения, отдавших жизнь за Христа на территории Вьетнама. При этом первым в их списке стояло имя священника Андрея Зунг Лака принявшего мученическую смерть в 1839 г. и причисленного к лику блаженных Папой Львом XIII в 1900 г. – Юбилейном Году Искупления. 24 ноября – это день мученической кончины некоторых из этих святых.

Андрей Зунг Лак (имя при рождении – Чан Ан Зунг) родился в языческой семье в 1795 г., а христианство принял в возрасте 15-ти лет. 10 лет трудился на ниве Господней как катехизатор, а в 25 лет приступил к подготовке к принятию священства. Был рукоположен в священники в 1823 г., занимался активной пастырской работой в условиях гонений в епархии Ке-Дам.

В 1835 г. был в первый раз арестован, но тогда католическая община смогла выкупить его за три слитка серебра. В 1839 г. был вновь арестован, отказался отречься от веры, после чего подвергся пыткам и был казнен через обезглавливание в Ханое 21 декабря 1839 г.