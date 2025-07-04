«Семена мира и надежды». Послание Папы Льва XIV по случаю десятого Всемирного дня молитвы о защите Божиего творения

Ниже приводится Послание Святейшего Отца Льва XIV по случаю десятого Всемирного дня молитвы о защите Божиего творения, который будет отмечаться в понедельник, 1 сентября 2025 года, и посвящен теме «Семена мира и надежды».

Дорогие братья и сестры!

Тема этого Всемирного дня молитвы о защите Божиего творения, избранная нашим дорогим Папой Франциском, — «Семена мира и надежды». В десятую годовщину учреждения этого дня молитвы, совпавшего с публикацией энциклики Laudato si’, мы празднуем нынешний Юбилейный год как «Паломники надежды». Таким образом, тема нынешнего года представляется чрезвычайно актуальной.

Провозглашая Царство Божие, Иисус часто использовал образ семени. По мере приближения времени Его Страстей Он применял этот образ к Себе, сравнивая Себя с пшеничным зерном, которое должно умереть, чтобы принести плод (Ин 12, 24). Семена зарывают в землю, и там, к нашему удивлению, жизнь прорастает даже в самых неожиданных местах, указывая на обещание новых начал. Вспомните, например, о цветах, вырастающих на обочинах дорог из семян, которые попали туда совершенно случайно. По мере того, как эти цветы растут, они оживляют серый асфальт и даже умудряются пробиться сквозь его твердую поверхность.

Во Христе мы тоже являемся семенами, и поистине, «семенами мира и надежды». Пророк Исаия говорит нам, что Дух Божий может превратить сухую и выжженную пустыню в сад, место покоя и безмятежности. По его словам, «излиется на нас Дух свыше, и пустыня сделается садом, а сад будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных» (Ис 32, 15–18).

Эти слова пророка будут сопровождать «Время творения» — экуменическое начинание, которое будет проходить с 1 сентября по 4 октября 2025 года; они напоминают нам о том, что наряду с молитвой необходимы решимость и конкретные действия, чтобы эта «Божия забота» стала зримой для нашего мира (Laudato si’, 84). Пророк противопоставляет справедливость и закон бесплодности пустыни. Его послание необычайно своевременно, учитывая свидетельства об опустошении нашей земли в разных частях мира. Со всех сторон несправедливость, нарушения международного права и прав народов, вопиющие неравенство и жадность, которая их подпитывает, порождают вырубку лесов, загрязнение и утрату биоразнообразия. Природные катастрофы, вызванные изменениями климата, спровоцированными, в свою очередь, человеческой деятельностью, становятся все более интенсивными и частыми (Laudatе Deum, 5), не говоря уже о среднесрочных и долгосрочных последствиях человеческого и экологического опустошения, вызванного вооруженными конфликтами.

Пока что мы, кажется, не способны признать, что разрушение природы не влияет на всех одинаково. Когда справедливость и мир попираются, больше всего страдают бедные, маргинализированные и отверженные члены общества. Страдания коренных общин являются в этом отношении показательными.

Это еще не все. Сама природа порой сводится к разменной монете, товару, который можно обменять на экономическую или политическую выгоду. В результате Божие творение превращается в поле битвы за контроль над жизненно важными ресурсами. Мы видим это в сельскохозяйственных районах и лесах, усеянных минами, политике «выжженной земли» [1], конфликтах из-за источников воды, а также неравномерном распределении сырья, которое становится наказанием для бедных стран и подрывает самые основы социальной стабильности.

Эти различные раны являются следствием греха. Это, безусловно, не то, чего желал Бог, когда доверил землю мужчинам и женщинам, которых Он создал по своему образу (Быт 1, 24–29). Библия не дает никакой возможности для оправдания «тирании над творением» (Laudato si’, 200). Напротив, «библейские тексты следует читать в их контексте, с соответствующей герменевтикой, признавая, что они говорят нам «возделывать и хранить» сад мира (Быт 2, 15). «Если “возделывать” означает вспахивать и обрабатывать земной участок, то “хранить” — значит защищать, заботиться, охранять, беречь, наблюдать. Это предполагает отношения взаимной ответственности между человеком и природой» (Laudato si’, 67).

Экологическая справедливость, имплицитно провозглашенная пророками, больше не может рассматриваться как абстрактная концепция или отдаленная цель. Это насущная необходимость, которая подразумевает гораздо больше, чем просто защиту окружающей среды, поскольку это вопрос справедливости — социальной, экономической и человеческой. Для верующих это также обязанность, происходящая из веры, поскольку вселенная отражает лик Иисуса Христа, через Которого все было сотворено и искуплено. В мире, где самые уязвимые из наших братьев и сестер первыми страдают от разрушительных последствий изменения климата, вырубки лесов и загрязнения окружающей среды, забота о творении становится выражением нашей веры и человечности.

Сейчас самое время подкрепить слова делами. «Осуществление призвания быть хранителем Божьего творения — это существенная часть добродетельной жизни, а не какой-то факультативный или вторичный аспект христианского опыта» (Laudato si’, 217). Трудясь с любовью и настойчивостью, мы можем посеять много семян справедливости, и тем самым способствовать росту мира и возрождению надежды. Возможно, потребуются годы, прежде чем это растение принесет первые плоды, годы, которые, в свою очередь, потребуют создания целой экосистемы, состоящей из преемственности, верности, сотрудничества и любви, особенно если эта любовь отражает самоотверженную Любовь Господа.

Среди инициатив Церкви, которые подобны семенам, посеянным в этой области, я бы упомянул проект «Borgo Laudato si’», который Папа Франциск передал нам в Кастель-Гандольфо. Это семя, которое обещает принести плоды справедливости и мира, и образовательный проект в области интегральной экологии, который может служить примером того, как люди могут жить, работать и строить сообщество, применяя принципы энциклики Laudato si’.

Я молюсь о том, чтобы Всемогущий Бог послал нам в изобилии своего «Духа свыше» (Ис 32, 15), чтобы эти семена и другие, подобные им, могли принести обильный урожай мира и надежды.

Энциклика Laudato si’ уже десять лет направляет Католическую Церковь и многих людей доброй воли. Пусть она продолжает вдохновлять нас, и пусть интегральная экология все больше воспринимается как правильный путь, которому нужно следовать. Таким образом, семена надежды будут умножаться, чтобы быть «возделанными и сохраненными» благодатью нашей великой и неиссякаемой Надежды, которая есть воскресший Христос. Во имя Его я обращаю ко всем вам свое благословение.

Ватикан, 30 июня 2025 г.

В память Свв. Первомучеников Святой Римской Церкви

ЛЕВ XIV, ПАПА РИМСКИЙ

[1] Папский совет «Справедливость и мир», Земля и продовольствие, Libreria Editrice Vaticana, 2015, 51–53.

Источник: сайт Конференции католических епископов России