О Юбилее Святейшего Сердца Иисуса в Юбилейный Год Надежды: послесловие к празднованию (с. Татьяна Авдокушина), часть III

Юбилейный 2025-й год в Католической Церкви проходит под девизом «Паломники надежды». На этот период выпало немало и других памятных дат. Одна из них — 350-я годовщина явлений Святейшего Сердца Иисуса святой Маргарите Марии Алакок.

В предыдущих двух беседах с Миссионеркой Святейшего Сердца Иисуса сестрой Татьяной Авдокушиной (MSC) мы говорили о значении этих двух важных событий – Юбилея Надежды и Юбилея Святейшего Сердца, а также о практике духовного возмещения в традиции Католической Церкви.

Во время нашего третьего общения сестра Татьяна подробнее рассказала о людях и общинах, живущих духовностью Святейшего Сердца Иисуса.

КОНГРЕГАЦИИ, ЖИВУЩИЕ ДУХОВНОСТЬЮ СВЯТЕЙШЕГО СЕРДЦА ИИСУСА



Рассказывает с. Татьяна Авдокушина:

Мне сложно сказать о том, сколько общин посвященной жизни живут духовностью Святейшего Сердца Иисуса, для этого надо поближе познакомиться с каждой общиной и её духовностью. Напрямую это можно понять по названию конгрегации.

Например, были в Москве Сёстры Конгрегации Святейшего Сердца Иисуса (RSCJ) — Сёстры Sacre Coeur.

Сёстры Святейшего Сердца Иисуса – конгрегация, основанная в 1800 году в Париже святой Магдалиной Софией Бара. Сёстры посвящают себя христианскому воспитанию и образованию молодежи, работают в школах, занимаются катехизацией. В Россию монахини из общины приехали в 1991 году и служили в Москве. В настоящее время все сёстры этой конгрегации уехали из России.

В России община Сестёр Святейшего Сердца Иисуса начала своё служение в Москве с 1991 года. В Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии сёстры занимались катехизацией детей и взрослых на русском и польском языках, работали в сфере евангелизации и духовного сопровождения семей.

Также сёстры этой общины внесли свой вклад в восстановление пастырского служения Католической Церкви в России. Сестра Мария Стецка, RSCJ, проработавшая в России 27 лет, за долгие годы помогла воцерковиться многочисленным верующим католикам в Москве. В период её служения была организована Школа катехизации, чтобы повысить богословскую культуру и вообще пастырскую культуру мирян. 25 мая 2025 года сестры Конгрегации Святейшего Сердца Иисуса отметили столетний юбилей канонизации своей основательницы, а имя святой Магдалины Софии Бара упомянуто на картине, написанной для кафедрального собора в Новосибирске – на ленте, украшающей образ Святейшего Сердца Иисуса.

О служении сестер, в частности о сестре Марии, можно прочитать в её интервью Ольге Хруль для проекта «Церковь с человеческим лицом»:

«… наша идея [школы катехизации] заключалась в том, чтобы дать возможность людям из глубинки приезжать в Москву, участвовать в красивых литургических празднованиях, молиться вместе с епископом, встретить людей из других приходов, обменяться опытом. И это общение незаменимо. Раз в месяц мы собирали представителей разных приходов на три дня, читали лекции по трёхгодичной программе, проводили практические занятия, давали возможность включиться в столичный опыт катехизации и понять, что катехизация – это искусство. Как передать веру ребенку, подростку, пожилому человеку, семейной паре? Тут нужны разные методики, разные подходы, разный подбор знаний. Катехизаторы из приходов поначалу даже спали на полу в нашей квартире. Потом как-то удалось найти для них несколько кроватей. В последнее время им даже было разрешено ночевать в Курии».

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В настоящее время ещё одна община с именем Сердца Иисуса в названии несёт своё служение в России. С 2008 года в Санкт-Петербурге восстановлена община Сестёр-урсулинок Сердца Иисуса в агонии (USJK), до этого, с 1909 по 1917 год, их обитель уже существовала в Санкт-Петербурге.

Конгрегация сестёр-урсулинок была основана в 1920 году святой Урсулой Ледуховской как новая ветвь ордена урсулинок. Избранной миссией Конгрегации в Церкви является провозглашение Христа – любви Его Сердца – путём воспитания и обучения детей и молодёжи, а также другими формами деятельности, евангелизирующими мир. История Конгрегации берёт своё начало в Санкт-Петербурге (Россия) в 1907 году, когда Урсулой Ледуховской была создана община сестёр-урсулинок для преподавания в интернате для девочек, учившихся в женской гимназии при соборе Святой Екатерины.

Почитание Святейшего Сердца Иисуса было очень распространено в семье урсулинок на протяжении столетий. Этот культ также присутствовал с самого начала в жизни общин урсулинок, и из этой духовной традиции вырастает община сестёр-урсулинок Сердца Иисуса в агонии. Культ Святого Сердца не только был вписан в название общины, но и стал ее духовной основой.

Святая Урсула Ледуховская видела в Сердце Иисуса источник апостольского старания, смирения и любви к ближнему и часто призывала утешать Сердце Христово через повседневную жизнь, наполненную любовью и кротостью.

Сёстры занимаются катехизацией и работой с молодёжью, а также в соцсетях и по электронной почте принимают просьбы о молитве в общине. 29 числа каждого месяца в базилике Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге совершается Святая Месса в намерениях просящих о молитве. Ваши молитвенные просьбы вы можете присылать на адрес электронной почты piterusjk@gmail.com, сестры Оксана и сестра Иоанна будут молиться за Вас. Кроме того, с. Оксана Бритик, USJK в настоящее время Президент CORSUM (Conferentia Russica Superiorum Maiorum) – Конференции Старших Настоятелей и Настоятельниц Институтов посвященной жизни и Обществ апостольской жизни в России.

Центральный Совет CORSUM. Сестра Оксана Бритик, USJK — посередине группы



Кажется, что в России все сёстры-монахини заняты одним и тем же: сакристия, катехизация, дети, молодежь… Так или иначе члены всех общин, приехавших на служение в Россию или основанных здесь, прежде всего отвечают на запросы поместной Церкви. Монашествующие и миряне, идущие путём духовности своих основателей, живут так, как они это могут воплотить в России — в условиях, которые отличаются от условий в Европе, Америке или Азии. И через своё служение они все равно реализуют изначальный импульс, заложенный в харизме конгрегации.

Летние каникулы с сёстрами урсулинками



Даже если кто-то из нас, сестёр и братьев, на первый взгляд ничего не делает каким-то видимым образом, всё равно мы – те, кто мы есть. Посвящённая Богу жизнь — это прежде всего про «быть», а потом уже «делать». Кроме катехизации и каких-то повседневных дел в приходе (служений), есть также дела, которые вполне могут выполнять миряне, однако, все монашествующие стремятся выполнять то, что нам завещали наши основатели: служить малым, заботиться о нуждающихся, быть внимательными к людям неимущим, страждущим. Многие общины были основаны как ответ на вызовы общества, ведь Церковь состоит из людей и находится в мире.

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Состоявшаяся в Новосибирске конференция, посвященная теме духовного возмещения, показывает, что оно невозможно без милосердия. Конечно, можно молиться за кого-то словами, но чаще всего людям нужна конкретная поддержка – подать чашку чая, тарелку супа, поговорить по душам, залечить раны. Нужно время и место, чтобы встретиться с человеком. Духовное возмещение идет рука об руку с делами милосердия. У нас в России очень много общин, которые славятся именно делами милосердия.

И первыми среди них я хочу вспомнить Дочерей Милосердия святого Викентия де Поля (F.d.C.). Они служат и нуждающимся, и бездомным, и больным туберкулезом, в диспансерах и больницах, помогают детям и женщинам, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Им всегда есть кому служить. Их подход – доброжелательность во всех обстоятельствах, сердечный подход к человеку, с которым они общаются, необыкновенная мягкость. Дела милосердия, а не просто оказание услуг.

Дочери Милосердия святого Викентия де Поля – общество апостольской жизни, основанное в 1633 году во Франции святым Викентием де Полем и святой Луизой де Марийяк. Девиз – «Любовь Христа Распятого нас побуждает». Сестры посвящают свою жизнь евангелизации и служению бедным. В Россию, в Преображенскую епархию Дочери Милосердия приехали в 2000 году и сегодня служат в Нижнем Тагиле, Омске с Славгороде, это сестры из Словацкой и Польской провинций. В XX веке Дочери Милосердия были одной из самых многочисленных женских конгрегаций, в 1998 году они насчитывали 24 982 сестры и 2 757 обителей по всему земному шару.

Участие сестры Антонии Ледницкой, FdC и сестры Яны Павлы Галчиновой, FdC в качестве докладчиков на конференции, посвященной Святейшему Сердцу Иисуса, я считаю очень важным, зная их служение самым бедным. В энциклике «Dilexit nos» Папа Франциск несколько раз приводит в пример Святого Викентия — святого с сердцем, благосклонным к бедным (DN 148, 180, 207).

В этом году Дочери Милосердия празднуют серебряный юбилей – 25 лет служения в России



Кроме катехизации и обычной работы в приходах сёстры несут свое служение в «Каритас» – это и патронажная служба, и детские клубы, а также социальная столовая, посещение и раздача горячей пищи для бездомных, посещение больных туберкулезом в больнице и в диспансере, чтобы передать набор продуктов, ведь без усиленного питания лекарства не помогают. Очень важно, что Дочери Милосердия не только несут социальное служение, но и духовно сопровождают важные моменты жизни верующих католиков и ещё невоцерковленных людей. Со многими замечательными проектами их служения можно познакомиться на сайте «Каритас» и на страничках Вконтакте «Каритас Омск» и «Каритас в Сибири».

Сестра Михаела, FdC заботится о нуждающих

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Не могу не сказать о Сёстрах-миссионерах Милосердия (MC), или сестрах Матери Терезы, как мы их всегда называем, они тоже стремятся жить по заветам своей основательницы. Их выбор в пользу самых нуждающихся поражает, в мире это популярная для призваний конгрегация, но в этой общине у нас в стране пока есть только одна россиянка – сестра Серафима Беляева из Новосибирска и сейчас она несёт своё служение в Новосибирске. Все сёстры, которые оказываются в наших непростых российских условиях, дают лучшее из того, что могут дать. Непростых – это не про бытовые сложности, а про наше меньшинство, про недостаточную крепость наших церковных структур, потому что их отречение от мирских благ, их жажда к встрече и общению – огромный дар. Они не только служат людям делом, но и молятся за всех нас. Сёстрам Матери Терезы удается уникальным образом не терять контакт с миром и быть, по словам Христа, «не от мира сего». Можно сказать, что они в полноте живут духовностью Сердца Иисуса, потому что их любовь проистекает из глубины сердца.

Сёстры-миссионеры Милосердия – конгрегация, основанная в 1950 году святой Терезой из Калькутты. Их харизма – служение беднейшим из бедных. Девиз конгрегации – «Я жажду». В Россию сёстры приехали в 1989 году и с тех пор служат в Москве, Санкт-Петербурге, Нальчике, Томске и Новосибирске.

На встречах сестёр Преображенской епархии, которые случаются каждый год в начале февраля, многие годы поднимался вопрос об инкультурации. Это время, когда сёстры из разных общин встречаются, чтобы побыть, помолиться вместе, чтобы получить вместе формацию, которая нас объединяет. Как все другие сёстры, так и община Сестёр-миссионеров Милосердия всегда с радостью и открытостью отзывается на эти встречи, чтобы лучше находить путь к сердцу людей, живущих именно здесь, в наших сегодняшних реалиях.



Вообще для сестер очень важно встречаться друг с другом. В Преображенской епархии мы стараемся собираться и приветствовать вновь прибывших, провожать тех, кто уезжает из России, поддерживать друг друга, вместе ходить в театры и музеи, лучше узнавать ту культуру, в которой мы призваны служить Богу и людям.

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Если говорить про духовность Сердца Иисуса в ключе милосердия, то можно вспомнить, что во Владивостоке служат Сестры милосердия св. Анны (FSA). Особенность их харизмы – любовь и гостеприимство по отношению к бедным и нуждающимся. Сестра Ольга Немчинова служит в своём родном городе Владивостоке, я не один раз становилась свидетелем этого безграничного гостеприимства и много раз испытала человеческую поддержку сестёр этой общины: сестры Алисии Гонсало Лопес, FSA и сестры Ольги Немчиновой, FSA.

Сестры милосердия святой Анны – конгрегация, основанная в 1804 году блаженной Марией Рафолс и отцом Хуаном Боналем в Сарагосе. Это была первая женская апостольская община в Испании. Как Сестры Милосердия, они разделяли там жизнь и судьбу больных, слабоумных, брошенных детей и всех тех, кто нашел убежище в благотворительной организации этого «Госпиталя», девизом которого было Domus Infirmorum Urbis et Orbis (Дом больных города и мира).

В 1998 году сестры приехали в Россию, на Дальний Восток. Долгое время занимались служением в больницах города, а сестра Алисия Гонсало Лопес преподавала испанский язык в Дальневосточном федерального университете до того времени, как была переведена в Испанию.

Сейчас сестра Ольга продолжает социальное служение в реабилитационном отделении наркологического диспансера города Владивостока.

Сестры милосердия святой Анны, г. Владивосток

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В России служат также Сёстры милосердия св. Карла Борромео (SCMB) и Сёстры св. Елизаветы Венгерской (CSSE) – святой, которая сама по себе является прекрасным примером милосердной женщины-христианки. Сёстры из этих общин продолжают харизму своих основателей и святых, в честь которых были названы их общины, с историей общины и их делами милосердия можно познакомиться в сети, они активно присутствуют на страничках социальной сети Вконтакте и с ними легко выйти на связь.



Сестры Милосердия Святого Карла Борромео (SCMB) служат в России с 1992 года. Сегодня их можно встретить в епархии Святого Иосифа в Иркутске (место их служения – город Красноярск) и в Архиепархии Божией Матери в Москве (место служения – город Санкт-Петербург). Сестры занимаются с детьми, с молодежью, несут служение среди нуждающихся и обездоленных.

Сестры Милосердия Святого Карла Борромео (SCMB) – католический монашеский орден с почти 400-летней историей. История общины началась во французском городке Нанси. Именно там, в сердце Лотарингии родился молодой адвокат адвокат Жозе Шовенель, который, видя огромное количество нуждающихся, задумал основать Дом Милосердия. Спустя несколько лет в 1672 году первые сестры приносили Богу свой первый обет – им стал обет милосердия. До сих пор сестры Милосердия Святого Карла Борромео приносят Богу четыре обета: милосердия, бедности, чистоты и послушания.

Святой Карл оказался для первых сестер общины настоящим вдохновением: его забота о том, чтобы как можно людей узнали о Боге, о создании воскресных школ, его взгляд, устремленный на больных и нуждающихся духовно и физически, – всё это нашло отражение у сестёр в обете милосердия.



А Сёстры Святой Елизаветы (CSSE) несут своё служение в России в Архиепархии Божией Матери в Москве и в Преображенской епархии в Новосибирске уже более 30 лет.

Конгрегация сестёр Святой Елизаветы ( CSSE), как и многие другие женские религиозные конгрегации, возникла из социальных потребностей XIX века. Конгрегация была основана в Нысе и стала первой местной конгрегацией Силезской земли, созданной после подавления религиозных орденов прусским правительством в 1810 году. Возникновение и развитие Конгрегации тесно связаны со спецификой изменений, происходивших в Силезии в результате интенсификации развития капиталистической экономики. Именно в этом историческом и социальном контексте в 1842 году начала свою деятельность ассоциация по уходу за больными, которая впоследствии была преобразована в религиозную общину. Она родилась по инициативе Дороты Клары Вольф, к которой вскоре присоединились Матильда Меркерт и ее сестра Луиза Мария Меркерт и Францишка Вернер. Главной целью, которую они поставили перед собой, было бескорыстное служение наиболее нуждающимся, особенно страдающим и больным, в их собственных домах, независимо от возраста, состояния и вероисповедания.

Сестра Мария Дарья Рассказова, CSSE в настоящее время является руководителем «Каритас Преображенской Епархии в Новосибирске» и была избрана Настоятельницей Российского Региона Конгрегации Сестёр Святой Елизаветы. На конференции, посвященной Святейшему Сердцу Иисуса, сестра Мария Дарья рассказала участникам о том, как Каритас помогает тысячам нуждающихся каждый год, являя милосердие Божие не на словах, а на деле.

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Сестра Мария Августина и сестра Мирьям — Сестры Кармелитки Божественного Сердца Иисуса (DCJ) с 2005 года несли своё служение в епархии Святого Климента в городе Таганроге, Ростовской области. Летом 2023 года сёстры были отозваны в Хорватию, и их дом в Таганроге был закрыт.

Кармелитки Божественного Сердца Иисуса сочетают созерцательную жизнь в духе кармелитов с апостольским служением всем, кто нуждается в помощи, главным образом детям-сиротам, беспризорникам и пожилым людям. Они также занимаются воспитанием и обучением детей, и помогают священникам в работе на приходах. В общине особенно почитается Святейшее Сердце Иисуса.

Основательница Конгрегации – блаженная Мария Тереза Святого Иосифа (Анна Мария Таушер ван ден Бош) очень хотела поехать в Россию, и там основать монастыри с домами для детей без родительской заботы и для пожилых людей. В своих письмах она пишет: «Как я скучаю по России – по этой стране с многочисленными душами, которым надо помочь найти путь к Богу! Если бы у нас в Хорватии было 100 сестёр, то мы смогли бы поехать в Россию».

В начале XX века в Конгрегацию вступило несколько девушек из России, и они жили и работали в Голландии и Англии.

Примерно 100 лет спустя Епископ Клеменс Пиккель пригласил сестёр в свою Саратовскую епархию, и в 2005 году в Россию приехали сёстры Кармелитки Божественного Сердца Иисуса из Хорватии.

Но как уже было сказано, сёстры в настоящее время были отозваны из России.

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В конце могу сказать и про свою общину: конгрегацию, к которой принадлежу я сама – Сёстры Миссионерки Святейшего Сердца Иисуса (MSC). То, что мы миссионерки, означает, что мы не сидим на месте. Смысл нашей жизни и харизма конгрегации – нести любовь Христа в мир, нести любовь во всех проявлениях.

Сестры Миссионерки Святейшего Сердца Иисуса (MSC) – конгрегация, основанная в 1880 году в Кодоньо (Ломбардия, Италия) святой Франциской Ксаверио Кабрини, покровительницей всех эмигрантов. Сестры несут своё служение в школах, больницах, посещают заключенных, занимаются служением бедным, а также катехизацией и христианским воспитанием молодежи. В Россию сёстры приехали в мае 1993 года и служили сначала в городе Прокопьевске Кемеровской области, а затем в городе Новоалтайске Алтайского края. Сейчас эти дома закрыты, осталось только служение в Новосибирске.

Любовь исходит от Сердца Иисуса, а воплощается в работе в школах, больницах или небольших центрах здоровья – пунктах медицинской помощи в самых разных странах мира, в том числе в Африке и Южной Америке. Это и работа с молодежью, и духовное окормление, работа вместе с мирянами. Жизнь нашей общины предполагает тесный контакт с нашим окружением, а сами общины – международные, в которых собираются сестры из разных стран.

Сёстры Миссионерки Святейшего Сердца Иисуса



Для того, чтобы жить в таких интернациональных общинах, нужны определенные способности, призвание к жизни в миссионерской общине, нужно относиться друг другу и с терпением, и с нежностью, милосердие должно быть прежде всего в общине. Для меня большая радость, что на юбилейные мероприятия, связанные с освящением храмового образа Святейшего Сердца Иисуса и на конференцию в Новосибирск приехали мои сёстры из Италии и Аргентины. Сегодня в нашей конгрегации две россиянки – сестра Оксана из Владивостока и я, сестра Татьяна.

В последнее время с выходом на экраны фильма «Кабрини», посвященного нашей основательнице, в медиа среде по всему миру упоминание о нашей небольшой общине возросло. Это связано даже не с тем, что мы как-то хотели популяризировать основательницу, сложно оценить бюджет фильма такого уровня (это сделали миряне, точнее – один человек, среди почитаний которого есть наша основательница, и это был жест его благодарности святой Франциске Кабрини). Перевод на русский язык официально был сделан какой-то компанией, что для меня стало неожиданностью, потому что я сама ждала ответа от продюсеров фильма с разрешением на перевод фильма на русский язык, а оказалось, что он уже готов. Причём, фильм был уже в сети ещё до того, как вышел в кинозалах Италии. Я благодарю всех, кто как-то проявляет поддержку моей малой общине.

Из небольшой деятельности, что я могу себе позволить, кроме занятости в студии «Кана» — это причастность как волонтер к «Малому Ковчегу» и «Спрятанному миру», поддержка организации «Маяк» в Новосибирске (это благотворительная организация, помогающая бездомным людям вернуться к обычной жизни) и творческие проекты вместе с Культурным центром «Иниго» и Новосибирской государственной консерваторией им. М.И. Глинки.

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В Российской Федерации в Католической Церкви несут служение много общин и все они без исключения в уставах или конституциях призваны к служениям милосердия, просто я не про всех упомянула сегодня, потребуется много времени. Здесь я лишь упомянула отдельные служения и стиль жизни. Францисканская и салезианская семьи живут духовностью Святейшего Сердца Иисуса. А Общество Иисуса с самого начала способствовало распространению культа Святейшего Сердца, и до сих пор Апостольство молитвы и «Всемирная сеть молитвы Папы» находятся в ведении иезуитов (в России этот проект пока координирую я, и видео с намерениями Папы Римского на русском языке выходят благодаря сотрудничеству с Анастасией Бозио и Алиной Шубиной).

Говоря о духовности Святейшего Сердца Иисуса, могу сказать, что, прежде всего, ею живут и многочисленные миряне, которые посвящают себя служениям милосердия как в семье, так и в обществе. Это не только работники Каритас или Мальтийской службы, но и многочисленные волонтеры. Многие волонтеры летнего лагеря «Спрятанного мира» приезжают к нам из-за границы, из Америки, с Филиппин: люди специально откладывают деньги, берут отпуск и приезжают в Россию, чтобы, провести время с ребятами из психоневрологического интерната. Это и католики, и православные, и верующие других христианских деноминаций. К ним присоединяются священники, даже есть епископ – и не только, чтобы окормлять духовно, но также помогать в самых простых задачах, которые ставятся волонтерам.

Проектов или служений, к которым можно присоединиться в меру своих сил и возможностей, много. Хотелось бы, чтобы у каждого христианина в России появилось своё служение милосердия. Важно не только то, какие дела мы совершаем, но то, почему и зачем мы делаем. Святейшее Сердце Иисуса – неиссякаемый источник вдохновения для наших дел любви и милосердия. Конгрегации, движения, общины могут возникать и исчезать на протяжении веков, но духовность Сердца Иисуса, Любовь, проистекающая из Сердца Иисуса, продолжат вдохновлять людей, чтобы и мир, и мы стали немного лучше.

Над материалом работали: сестра Татьяна Авдокушина, MSC, Анастасия Паламарчук, Александр Эльмусов