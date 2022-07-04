4 июля. Святой Андрей Критский, архиепископ, церковный поэт и богослов

Святой Андрей Критский (или Андрей Иерусалимский) — христианский богослов, проповедник и гимнограф, который жил и трудился в Сирии, в Константинополе и на Крите в VII веке.

Андрей родился около 660 года в сирийском городе Дамаске у родителей-христиан. Согласно его житию, он был немым от рождения до семилетнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв причастие. Чудо исцеления оставило в его памяти неизгладимое впечатление и послужило причиной выбора дальнейшего жизненного пути. Восьми лет был отдан в церковную школу, а в возрасте 14 лет поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного возле Иерусалима, что позволило Андрею продолжить свое образование, а впоследствии сделать карьеру.

Подросток вел аскетичную жизнь, много времени уделял изучению Священного Писания и других церковных произведений. С этого времени он начинает изучать и богословские науки. Он быстро заслужил уважение, и вскоре его назначили на ответственную должность секретаря-синкелла (письмоводителя) при дворе местоблюстителя Иерусалимской патриаршей кафедры Феодора.

В 679 принял участие в работе VI Вселенского Собора, созванного против ереси монофелитов и проходившего в Константинополе. На Соборе Андрей был специальным посланником Патриарха Иерусалимского, успешно противоборствовал еретическим учениям, обнаруживая не только всестороннюю образованность и глубокое знание догматов Церкви, но и высокий дух благочестия.

Вскоре после Собора он был приглашен из Иерусалима в Константинополь и посвящен уже Константинопольским Патриархом в архидиаконы при церкви Святой Софии. В новом качестве он стал попечителем сирот при этой церкви.

В конце 7 в. в правление императора Юстиниана II (685–695) святой Андрей получил архиепископскую кафедру города Гортины на Крите, которую занимал вплоть до своей кончины. На этом посту святой уделял много времени и сил борьбе за чистоту веры. По его инициативе и при его личном содействии возводились новые храмы, организовывались богадельни, приюты. Здесь же он раскрывается как проповедник и поэт. Проповеди Андрея Критского отличаются высоким слогом и гармоничной фразой, что позволяет говорить о нём как об одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.

Скончался святой 4 июля 740 года в деревне Эресос на острове Лесбос, заболев во время возвращения на Крит из Константинополя, куда он часто отправлялся по делам Церкви. Его погребли в церкви Святой Анастасии (позднее её освятили во имя святого Андрея). Позже мощи Андрея Критского были перенесены в Константинополь.

Андрей Критский известен как сочинитель текстов и мелоса ирмосов, самогласных тропарей и самогласных стихир, которые сохранились в рукописных и печатных Ирмологиях, Минеях, Триодях, Стихирарях, Феотокариях. Он прославил многими похвалами Пречистую Деву Марию. Помимо Великого покаянного канона святителю принадлежит авторство на каноны, посвящённые главным византийским церковным праздникам, большинство из которых включено в современные богослужебные книги: каноны на Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Пасху, Преображение, Рождество Богородицы, Зачатие святой Анны, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение главы Иоанна Предтечи, на дни памяти святых Маккавеев, поклонения веригам апостола Петра, святых Григория Богослова и Иоанна Златоуста, великомученика Георгия, мученика Кодрата, святого Игнатия Богоносца, святого Николая, а также каноны, трипеснецы, четверопеснец и самогласные стихиры на многие дни цикла Постной и Цветной Триоди.

Святой Андрей Критский считается создателем нового жанра гимнографии, новой литургической формы — канона. Именно он изобрёл или по крайней мере впервые ввёл в византийскую литургическую службу саму форму канона. Всего авторству Андрея Критского приписывается около 70 канонов.

Самое известное сочинение Андрея Критского – Великий покаянный канон, который читается в Православной Церкви в дни Великого поста (на первой и пятой седмицах). Он состоит из 250 строф-тропарей (обычное число тропарей – 30), варьирующих тему покаяния и считается самым длинным каноном из существующих. По мнению протопресвитера Александра Шмемана, этот канон «можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой».

С именем Андрея Критского связан процесс вытеснения более древнего поэтического жанра, кондака, новым – каноном, более приспособленным для медитативных размышлений и славословий. В Великом каноне проходит череда образов Ветхого и Нового Завета: каждая его «песнь» (всего их девять) по образному составу соотносится с одним из библейских эпизодов. Например, первая – с переходом через Красное море, вторая – с проповедью Моисея в пустыне, третья – с благодарением Анны, родившей Самуила и т.д. Однако цель автора не пересказ библейского повествования, а нравственное научение верующих.

Святой Андрей Критский создал мощную гимнографическую традицию, которую продолжили великие церковные поэты последующих веков – Иоанн Дамаскин, Косма Маюмский, Иосиф Песнопевец, Феофан Начертанный и другие. Сохранились также назидательные Слова св. Андрея Критского на некоторые церковные праздники.