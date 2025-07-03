Грузия отпразднует 1700-летие объявления христианства государственной религией

Грузинская патриархия создала комиссию в связи с 1 700-й годовщиной объявления в Грузии христианства государственной религией, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Sputnik Geogia.

Грузинская Церковь и часть исследователей сходятся во мнении, что объявление христианства государственной религией в Картлийском царстве произошло в 326 году. Комиссии, которая начнет работу с 1 июля, поручено разработать программу юбилейного года.

В состав комиссии вошли местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуский Шио (Муджири), а также священнослужители, ректор Тбилисской духовной академии и семинарии Георгий Звиададзе, секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Михаил Ботковели и другие.

Святую Нино (Каппадокийскую) называют просветительницей Грузии. Своими молитвами и благословениями она исцелила царицу Нану и обратила в христианство царя Мириана.

По преданию, когда царь Мириан охотился, внезапно наступила темнота. Царь решил помолиться Богу, о котором говорила святая Нино, и в этот момент небо озарилось светом. После этого царь Мириан поверил в Бога.

В начале XIX века, после вхождения Грузии в состав Российской империи, русский императорский двор упразднил автокефалию Грузинской Церкви. Грузинская Церковь вошла в состав Русской Церкви на началах экзархата.



(Фото: Sputnik / Stringer)