1 июня. Святой Юстин Философ, мученик. Память

Юстин (Иустин) Философ или Юстин Мученик – один из первых в истории христианских апологетов, чьи сочинения дошли до нас, и один из первых церковных богословов, использовавших для объяснения истин веры категории эллинистической философии. Он же первый назвал Сократа и стоиков «христианами до Христа».

Юстин родился, вероятно, около 100 года в городе, имевшем латинское название Флавия Неаполис. Этот город – ничто иное, как неоднократно упоминаемый в Библии Сихем, располагающийся в центральной части Палестины под названием Самария. Этот город существует и ныне и называется теперь Наблус.

«Юстин» – имя латинское, означающее «справедливый, честный, порядочный». Латинские имена носили также отец Юстина (Приск) и его дед (Вакх). Отсюда делается предположение, что семья Юстина принадлежала к числу римских колонистов, приехавших в Палестину после изгнания из нее евреев по итогам Иудейской войны 66-71 гг. Сам Юстин в «Диалоге с Трифоном» упоминает о своем языческом происхождении и называет себя «необрезанным».

В том же произведении Юстин рассказывает о своем пути к вере. В поисках смысла жизни и прочной системы нравственных ценностей он обратился к философии и перебрал несколько философских школ: стоиков, перипатетиков (последователей Аристотеля), (нео-)платоников, пифагорейцев… Однако удовлетворения так и не нашел, пока не встретился с неким пожилым человеком, видимо сирийским или палестинским христианином, который рассказал ему о Боге-Личности, сотворившем нас, дающем нам жизнь и спасшем нас через Своего Сына, Иисуса Христа. Только Сам Бог может дать человеку знание о Себе, и Он дает такое знание тем, кто взыскует Его с молитвой и любовью.

В еще одном своем произведении, Второй Апологии, Юстин рассказывает о другом мотиве, побудившем его принять христианство. В философских школах, которые он посещал, о христианах отзывались исключительно дурно, но с этими отзывами резко контрастировало то бесстрашие, с которым христиане отстаивали свои убеждения, их готовность страдать и даже идти на смерть за свою веру.

Юстин принял Крещение между 133 и 137 годом, и с тех пор сам сделался странствующим проповедником Евангелия, считая это своим религиозным долгом. Побывав в Египте и Малой Азии, он, наконец, поселяется в Риме. Случилось это в правление императора Антонина Пия (138 – 161 гг.), считавшегося, как и его преемник Марк Аврелий, добродетельным «философом на троне», но при этом весьма враждебно настроенным по отношению к христианству.

В Риме Юстин открыл философскую школу, на деле представлявшую собой катехитическую школу, в которой неофиты готовились к принятию Крещения (интересно, что сам Юстин называл христианскую религию истинной философией). Одним из учеников этой школы был еще один известный впоследствии раннехристианский писатель-апологет – Татиан.

В какой-то момент в Риме состоялся публичный диспут между Юстином и философом-киником Кресцентом, обвинявшим христиан в атеизме. В этом диспуте Юстин одержал решительную победу, а затем предложил повторить диспут в присутствии императора.

Уже древние христианские авторы, такие как Татиан, Евсевий Кесарийский, Иероним Стридонский, считали посрамленного Кресцента виновным в смерти Юстина (возможно, был донос властям с его стороны), но Акты (мученичества) Юстина обходят эту тему молчанием.

Так или иначе, Юстин предстал перед судом префекта Рима Рустика, который расспрашивал его о вере и христианском образе жизни и убеждал вернуться к почитанию официальных римско-эллинских богов. Юстин отверг это предложение и «за отказ принести жертву богам и неповиновение приказу императора» вместе с шестью учениками своей школы был подвергнут бичеванию, а затем обезглавлен. Случилось это около 165 г., в правление императора Марка Аврелия.

Юстин Философ был весьма плодовитым христианским писателем-богословом, обличителем ересей, возникающих в христианской среде, и талантливым публицистом, защищающим юную христианскую религию и Церковь от нападок внешних противников.

Сам он упоминает недошедший до нас труд «Против всех ересей», а Ириней Лионский цитирует его сочинение «Против Маркиона». Его евангелизаторские, обращенные к язычникам произведения носят название «К эллинам» и «Обличение» (они тоже до нас не дошли). Есть у Юстина трактат о Боге («О Божественном единодержавии») и трактат о природе души («Лирник»).

Но настоящую славу в веках принесли Юстину дошедшие до нас сочинения: две «Апологии» и «Диалог с иудеем Трифоном».

Первая Апология, главным адресатом которой является император Антонин Пий, была написана в контексте объявленного им гонения на христиан (с 145 г.), вероятно, между 149 и 155 годами. Ее целью было защитить христиан от обвинений в непочитании римско-эллинских богов, что расценивалось как атеизм и влекло за собой уголовное преследование, и других связанных с этим обвинений.

Во второй части сочинения Юстин излагает христианское вероучение, описывает церковную литургию и нравы верующих, перечисляет ветхозаветные пророчества, которые уже сбылись и еще сбудутся, и указывает на общие элементы христианской и эллинской религий, которые объясняет заимствованием языческих мудрецов из Библии.

Текст завершается прошением о прекращении гонений с приложением нескольких писем римских чиновников, свидетельствующих о политической благонадежности христиан.

Поводом к написанию Второй Апологии, обращенной к Римскому сенату (около 155 г.), стали трагические события. Некая ведущая распутную жизнь римлянка обратилась ко Христу, после чего резко изменила свой образ жизни. Но ее муж не желал ничего менять, и женщина подала на развод. Тогда по доносу мужа, воспользовавшегося своими связями, был заключен в тюрьму, а затем приговорен к смертной казни ее христианский наставник Птоломей. А когда за него заступился еще один христианин, Лукий, был приговорен к смертной казни и он.

Обращаясь к Сенату, Юстин снова излагает основные моменты христианского вероучения и просит избавить христиан от ложных обвинений. Он касается тем самоубийства, лжесвидетельства, теодицеи, эсхатологии, гонений и принятия смерти. Как и в Первой Апологии, он постоянно проводит параллели с эллинской литературой и философией.

Еще одно дошедшее до нас сочинение Юстина – «Диалог с иудеем Трифоном», написанное, вероятно, около 160 г. Некоторые историки считают, что перед нами – описание реального диспута христианского богослова с эллинизированным иудейским раввином. Другие полагают, что Трифон – это вымышленный литературный персонаж.

В этом произведении Юстин заботливо собрал воедино и систематизировал все аргументы, накопленные Церковью в полемике с не принявшим Христа иудаизмом. Тема первой части «Диалога» – значимость Моисеева Закона, второй части – о достоинстве и природе Иисуса Христа, третьей части – о возможности спасения язычников.

Любопытно, что хотя Юстин принял мученическую кончину в Риме, его быстро возникший на христианском Востоке культ оставался долгое время неизвестным на Западе. Первое упоминание его имени в латинском Мартирологе (под датой 12 апреля) относится лишь к IX веку. А всецерковное почитание св. Юстина Мученика в католическом мире началось лишь при Папе Пие IX, когда день его памяти был установлен на 14 апреля. Но позднее, поскольку апрельские дни часто относятся к Страстной неделе или Светлой седмице, когда дни памяти святых опускаются, день поминовения св. Юстина был передвинут на 1 июня, в соответствии с календарем Православной (Восточной) Церкви.

Мощи св. Юстина Папа Урбан VIII (1623 – 1644 гг.) подарил монастырю Санта-Мария-делла-Кончиционе, однако их подлинное происхождение неизвестно. В 1992 г. эти мощи были перенесены в церковь Св. Юстина в римском квартале Алессандрино.