Дар Святого Духа: Неокатехуменальному пути — 60 лет

30 мая в кафедральном соборе Альмудена в Мадриде тысячи верующих собрались на торжественную Евхаристию по случаю 60-летия Неокатехуменального пути — пути посткрещального углубления веры, зародившегося в беднейших районах испанской столицы и ныне действующего более чем в 130 странах на пяти континентах. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Евхаристию возглавил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобо Кано, которому сослужили сотни священников.

В послании Папы Льва XIV, подписанном государственным секретарём кардиналом Пьетро Паролином и зачитанном после Евхаристии, подчёркивается, что миссионерское служение является основополагающим измерением жизни Церкви. Церковь радостная, смиренная, открытая действию Святого Духа, призвана нести всем людям дар спасения; именно это призвание должно побуждать всю церковную общину к обновлённой миссии, пишет Папа.

Основатель Неокатехуменального пути Кико Аргуэльо, выступая в начале богослужения, напомнил об истоках этого церковного опыта, возникшего в середине 1960-х годов. В тот период, стремясь более радикально следовать Евангелию, он поселился среди обездоленных, где вместе с Кармен Эрнандес (1930–2016) начал путь свидетельства, сосредоточенный на провозглашении керигмы и жизни, укоренённой в Слове Божием.

Кико Аргуэльо 30 мая 2026 г. (© Tomasz Marynowski.)

Кико подчеркнул, что распространение Неокатехуменального пути стало возможным благодаря поддержке Римских Пап и епископов, распознавших в нём дар Святого Духа для всего народа Божьего. Ссылаясь на богословское обновление, предложенное Вторым Ватиканским собором, Кико отметил, что образцом христианской общины является Святое Семейство из Назарета, где вера выражается в простоте, смирении и непрестанной хвале Богу.

Обращаясь к верующим с проповедью, кардинал Кобо Кано поблагодарил Неокатехуменальный путь за 60 лет евангелизации в Церкви Мадрида. Он подчеркнул необходимость продолжать миссию в духе церковного общения, в единстве с пастырями поместных Церквей, уважая свободу каждого человека.

Размышляя о тайне Пресвятой Троицы, иерарх отметил, что Церковь «не является просто организацией или совокупностью людей», но представляет собой подлинное общение. Он также напомнил о знаках святости, проявившихся в этом пути, и с радостью упомянул начало епархиального процесса беатификации Кармен Эрнандес.

Лидеры Наокатехуменального пути во время Мессы 30 мая 2026 г. (© Tomasz Marynowski.)

Во время Евхаристии верующих приветствовал также кардинал Кевин Фаррелл, префект Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Он подчеркнул, что Неокатехуменальный путь принёс многочисленные духовные плоды для жизни Церкви: возвращение к вере тех, кто отдалился от церковной жизни, рождение новых христианских семей, пробуждение призваний к священству и монашеской жизни, а также миссионерское присутствие Церкви во многих странах.

Он образно описал этот путь как «древо» посткрещальной катехизации, из которого выросли многочисленные «ветви» церковной жизни: миссионеры-катехизаторы, епархиальные семинарии, семьи в миссии, новые приходские общины на миссионерских территориях и различные формы евангелизации.