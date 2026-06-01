Праздник выпускников в Католической школе францисканцев (+ ФОТО)

27 мая в Католической (начальной) школе г. Новосибирска прозвенел Последний звонок для выпускников 4-го класса. Как всегда это праздник для всей школы, к которому готовятся и учащиеся, и учителя, и родители.

Все кругом крутилось, вертелось, звенело и пело, и вот настал тот долгожданный момент, когда на сцену вышли они – выпускники 2026 года, в этом году их тринадцать.

Вопреки законам физики и логики нашим выпускникам удалось вернуться в прошлое, когда они только начинали свои первые шаги в Католической школе Рождества Христова, а помогли им в этом ребята младших классов, которые подготовили мини-сценки ситуаций из прошедших школьных лет выпускников.

Было много песен и танцев, все смогли повеселиться и немного взгрустнуть, а на улице выпускной класс посадил «свое дерево», которое, надеемся, будет расти, развиваться и радовать всех (как и наши выпускники) еще долгие и долгие годы.

Мы не прощаемся, а говорим «до новых встреч» нашим выпускникам!

Благодарим также всех, кто помогал нам в этом году, огромное спасибо!

Всем желаем хороших каникул и прекрасных летних деньков!



Оксана Кондратьева