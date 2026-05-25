Апостольский Администратор Кыргызстана о. Энтони Коркоран SJ назначен епископом

Католическая Церковь в Кыргызстане переживает важное и историческое событие: Папа Лев XIV принял решение о возведении Апостольского Администратора страны отца Энтони Коркорана SJ в епископский сан. Это решение стало знаком особой заботы Святейшего Отца о небольшой, но живой католической общине Кыргызстана, а также свидетельством доверия к многолетнему служению нового епископа в Центральной Азии.

25 мая 2026 года Святейший Отец Папа Лев XIV принял решение о возведении Апостольского Администратора в Кыргызстане отца Энтони Джеймса Коркорана SJ в сан епископа, присвоив ему титулярный престол Этоса. Публикуем полный текст официального сообщения:



КОММЮНИКЕ

«Апостольская Нунциатура (Посольство Святого Престола – Ватикан) в Кыргызской Республике имеет честь сообщить, что в понедельник 25 мая 2026 года Его Святейшество Папа Лев XIV возвел Преподобнейшего Отца Энтони Джеймса Коркорана, S.J., Апостольского Администратора в Кыргызстане, в сан епископа, присвоив ему титулярный престол Этоса.

Возведение Отца Коркорана в сан епископа является выдающимся знаком сердечных и неизменно укрепляющихся отношений, существующих между Святым Престолом и Кыргызской Республикой. Оно также представляет собой особое свидетельство почтения к кыргызскому народу, чьи давние традиции гармонии, открытости и мирного сосуществования пользуются высоким уважением Святого Престола.

В то же время это решение свидетельствует об отеческой заботе Святейшего Отца Папы Льва XIV о христианской общине Кыргызстана. Возвысив ее духовного пастыря к полноте епископского священства, Верховный Понтифик милостиво оказал особую честь поместной Церкви и верующим, вверенным его пастырскому попечению. Отныне Избранный епископ будет носить церковный титул: Его Преосвященство Монсеньор Энтони Джеймс Коркоран, S.J.

Биографические данные Избранного епископа Энтони Джеймса Коркорана, S.J. прилагаются к настоящему сообщению >

Подробности о дате и месте епископской хиротонии будут сообщены позднее.

Апостольская Нунциатура выражает искреннюю благодарность представителям средств массовой информации за их неизменное внимание, профессионализм и сотрудничество в распространении этой радостной новости, касающейся жизни Католической Церкви в Кыргызской Республике.

Бишкек, 25 мая 2026 г.»



Биографическая справка

Его Преосвященство Монсеньор Энтони Джеймс Коркоран, SJ родился 19 апреля 1963 года в Тусоне, штат Аризона, является американским священником-иезуитом, в настоящее время служащим Апостольским Администратором Апостольской Администратуры в Кыргызстане.

В 1985 году он вступил в Общество Иисуса, пройдя новициат в Гранд-Кото, штат Луизиана. В 1990 году он окончил Фордхэмский университет в Нью-Йорке, получив степень магистра в области международной политической экономии развития.

По окончании Уэстонской школы богословия со степенью магистра богословия, он был рукоположен в сан пресвитера в 1996 году в Мобиле, штат Алабама.

В 1997 году он был направлен в Россию, в Новосибирск, для служения в Независимом Российском Регионе Общества Иисуса. С 1998 по 2000 год он занимал должности духовного отца и ректора предсеминарии в г. Новосибирске, одновременно служа в приходе Святого Иосифа в г. Бердске (Россия). Позже он вернулся к должности духовного отца и ректора предсеминарии с 2001 по 2008 год. В 2008 году был назначен Генеральным викарием Преображенской епархии в Новосибирске.

В 2005 году отец Энтони Коркоран получил докторскую степень по нравственному богословию в Уэстонской иезуитской школе богословия. С 2009 по 2017 год служил Главным настоятелем Независимого Российского Региона Общества Иисуса.

В 2017 году Папа Франциск назначил его Апостольским Администратором в Кыргызстане в продолжение его многолетнего пастырского и миссионерского служения в регионе.



Источник: Католическая информационная служба Центральной Азии