1 июня (понедельник по Пятидесятнице). Пресвятая Дева Мария Матерь Церкви

Титулом «Матерь Церкви» Пресвятую Богородицу величали уже с древних времён. В последние века этот титул употребляли по отношению к Пресвятой Деве Марии Папы Лев XIII, Иоанн XXIII и Павел VI. Павел VI придал упомянутому титулу официальный статус 21 ноября 1964 г. Святой Папа Иоанн Павел II предоставил национальным Конференциям католических епископов право включать возглас «Матерь Церкви, молись о нас» в Лоретанскую Литанию Богородице на национальных языках. В его понтификат день памяти Марии Матери Церкви был включен в календари некоторых поместных Церквей, как, например, Католической Церкви в Польше и Аргентине, а также стал отмечаться в некоторых местах, как, скажем, в соборе Святого Петра в Риме.



11 февраля 2018 г., в 160-ю годовщину первого явления Богородицы в Лурде, был подписан декрет Конгрегации богослужения и дисциплины Таинств, коим День Памяти Пресвятой Девы Марии Матери Церкви был включен в общецерковный календарь и стал обязательным во всей Вселенской Церкви. Его отмечают в понедельник после Пятидесятницы.



Декретом было оформлено соответствующее решение Папы Франциска, принятое ранее. В документе разъясняется со ссылкой на Догматическую Конституцию Lumen gentium, что новое празднование призвано способствовать более глубокому пониманию присутствия Марии в тайне Христа и Церкви. Чувство веры христианского народа Божия на протяжении двух тысячелетий было устремлено к почитанию той сыновней связи, которая установлена между учениками Христа и Его Пречистой Матерью, и Дева Мария продолжает исполнять Свою Материнскую миссию по отношению к искупленным Крестной Жертвой Сына. Празднование Марии Матери Церкви именно в понедельник после торжества Сошествия Святого Духа является наглядной иллюстрацией связи между жизнью Церкви в духе Пятидесятницы и материнскими заботами о ней Марии.

Ниже мы приводим литургические чтения дня Пресвятой Девы Марии Матери Церкви и толкования к ним, опубликованные на странице русской службы Vatican News:

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ Быт 3,9-15,20



После того, как Адам ел от дерева познания, воззвал Господь Бог к Адаму, и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Бог: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. И нарек Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.

ТОЛКОВАНИЕ

Грех, совершенный в начале человечества, приносит только отчаяние и смерть, без какой-либо возможности искупления. Человечество, прародительницей которого является Ева, есть не что иное, как люди, которые продолжают грешить и умирать. Таким образом, было необходимо, чтобы появилась другая женщина, способная противостоять змию. Бог обещает и выполняет это обещание. Такая женщина появилась, – Мария. Отцы Церкви сопоставили этих двух женщин в прекрасных образных выражениях. Одна – орудие смерти, другая – орудие жизни; первая – непослушна Богу и послушна змею, другая – послушна Богу и враг змею. Если Ева – матерь всех живущих, отмеченных грехом, то Мария – Мать всех верующих, ставших святыми.

ЛИБО: Деян 1,12-14



После вознесения Иисуса на небо Апостолы возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Пётр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми жёнами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.

ТОЛКОВАНИЕ

Как любая мать является частью семьи, так и Мария участвует в жизни общины как Мать. И если двенадцать апостолов вместе с другими учениками готовятся принять Святого Духа в день Пятидесятницы, чтобы Церковь достигла зрелости и могла предстать перед миром как знак и орудие мира и спасения, то Мария также должна принять в этом участие, и Она присутствует с другими женщинами. Как любая мать находится там, где собираются ее дети, так и Мария внимательно смотрит за тем, что делают последователи Иисуса, ожидая Святого Духа, молясь вместе с ними. Они переживают трудное время, поскольку Христос вознесся на небеса и апостолы еще не достигли благодати постоянного присутствия Духа. Поэтому полезным и необходимым является смиренное, сдержанное, но реальное присутствие Матери Иисуса Христа, Которая начинает становиться Матерью Церкви, и христиане не могут обойтись в своей церковной жизни без нежного и утешительного присутствия Матери Иисуса. Как Она была близка со Своим Сыном, так и сейчас Она следует за Своими новыми детьми.

ЕВАНГЕЛИЕ Ин 19,25-34



В то время, при кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.

ТОЛКОВАНИЕ



Отличительная черта Марии заключается в Её материнстве. Прежде всего, Она – Божья Матерь, ибо зачатый и рожденный Ею есть предвечный Сын Отца. Более того, после смерти Сына Она становится Матерью христиан, олицетворяемых возлюбленным учеником, стоящим под крестом. В заключение II Ватиканского Собора Папа Павел VI провозгласил Марию Матерью Церкви. Более того, Она – Мать всех людей, и Ее материнский взгляд охватывает все человеческие существа, чтобы они могли узнать Ее Сына благодаря миссии Ее детей. Если Христос – Ее единственный Сын, рожденный силой Святого Духа, то мы становимся подобными Иисусу только если, подобно Ему, являемся сынами Божьими и сынами Марии. Но как любая мать рождает в боли, так и Мария родила нас, страдая из-за смерти Сына. И подобно тому, как Мария зачала и телесно родила Иисуса в момент воплощения, так и сейчас Она зачинает и духовно порождает учеников Иисуса, опять девственным образом. Вот почему Она – Матерь, остающаяся Девой.

