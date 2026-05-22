Церковь в Монголии укрепляет культурный диалог

5 мая в Улан-Баторе кардинал Джорджо Маренго, апостольский префект Улан-Батора и президент Епископской конференции Центральной Азии, торжественно открыл новый исследовательский центр Studium при кафедральном соборе свв. Петра и Павла.

Инициатива была представлена накануне Пастырской недели 2026 года, посвящённой размышлению об идентичности Церкви в Монголии. Проект призван содействовать более глубокому пониманию монгольской культуры и поддерживать процесс инкультурации в жизни одной из самых малочисленных Церквей Азии, насчитывающей около 1700 католиков из более чем 3,5 миллиона жителей страны.

Новый центр начал работу в помещениях кафедрального комплекса в столице Монголии. В его структуру входят библиотека, конференц-зал и офисные помещения.

«Для Церкви, укоренённой в этой земле, важно стремиться к пониманию окружающей реальности, — отметил иерарх. — Через деятельность исследовательского центра Studium мы стараемся воплотить это стремление в жизнь. Решение открыть новый центр именно в дни Пастырской недели подтверждает это основное направление церковного служения».

Центр призван помочь сотрудникам католических общин и миссионерам в изучении истории страны, религиозных традиций, социологии, искусства, музыки и психологии. Для этого планируется проведение ежемесячных конференций, а также работа по редактированию и переводу текстов, предназначенных для евангелизации.

При этом новый центр не претендует на статус академического учреждения и рассматривается прежде всего как внутренняя инициатива католической общины. Она направлена на присутствие Церкви в динамичном и многоликом культурном мире Монголии.



Источник: русская служба Vatican News